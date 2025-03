D ie E-Mobilität kommt in Deutschland nur langsam voran. Die Gründe dafür sind allzu bekannt: So mangelt es vor allem an leicht zugänglichen Ladestellen. Der größte Hemmschuh zum Umstieg auf ein Elektroauto sind allerdings die hohen Preise für die umweltfreundlichen Fahrzeuge. Ein Widerspruch zwischen Käufer und Verkäufer: Aus Sicht der Hersteller lohnt sich die Konstruktion preisgünstiger Modelle schlicht nicht. Die Gewinnmargen sind ihnen zu gering. Die drei großen heimischen E-Auto-Konzerne verdienen vor allem mit hochpreisigen Edelkarossen ihr Geld. Da auch viele Arbeitsplätze an deren Produktion hängen, ist der Druck auf einen schnelleren Umstieg nicht sonderlich hoch.

Volkswagen könnte hier für einen echten Fortschritt sorgen. Die Wolfsburger arbeiten an einem E-Mobil zum Neupreis von unter 20.000 Euro. Die Studie dazu will das Unternehmen in den nächsten Tagen vorstellen. So könnte ein erschwingliches Elektroauto aus heimischer Produktion den politisch erwünschten Umstieg auf umweltfreundliche Antriebe ein großes Stück voranbringen.

Anscheinend ist es doch möglich, eine Art elektrischen Volkswagen zu konstruieren und damit der Kaufzurückhaltung zu begegnen. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass jeder zweite potenzielle Autokäufer durch die hohen Preise vom Kauf eines E-Autos abgehalten wird. Erst wenn sich Nutzen und Kosten von Produkten in einem vernünftigen Verhältnis bewegen, haben sie die Chance, zu einem Massenprodukt zu werden.

Die bisherigen Angebote ziehen vor allem gut Betuchte und Besserverdienende sowie Unternehmen an, die sich teure Wagen leisten können – und wollen. Diese Klientel hat Tesla lange bedient. Die Eskapaden von dessen Vorstandschef Elon Musk haben das Image des Unternehmens in jüngster Vergangenheit nachhaltig beschädigt. Darauf deutet jedenfalls der Absatzeinbruch von Tesla in Europa hin. Es braucht ein neues Zugpferd für die E-Mobilität. Vielleicht kommt es ja bald aus Wolfsburg von VW.