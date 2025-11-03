piwik no script img

Verhaftung von MilitärstaatsanwältinLynchjustiz durch rechte Obrigkeit

Lisa Schneider

Kommentar von

Lisa Schneider

Der rechtsextreme Sicherheitsminister Ben-Gvir ließ Jifat Tomer-Jeruschalmi verhaften. Das zeigt wie sehr die Rechtsextremen Israel in der Hand haben.

Menschen protestieren mit Israelfahne
29. Juli 2024: Vor der Haftanstalt Sde Teiman versammeln sich Menschen, die gegen die Folter-Ermittlungen protestieren Foto: Amir Cohen/reuters

A nfang Juli 2024 geschieht auf der Armeebasis Sde Teiman, die seit dem Hamas-Überfall am 7. Oktober 2023 auch eine Haftanstalt für Palästinenser geworden ist, ein schweres Verbrechen: Eine Gruppe von Reservesoldaten umringt einen palästinensischen Gefangenen, laut israelischen Angaben ein Hamas-Polizist, schirmt ihn mit Schutzschilden ab. Dann misshandeln sie ihn schwer – üben wohl auch sexuelle Gewalt aus. Das Opfer trägt schwere Verletzungen davon: gebrochene Rippen, ein Riss im Rektum.

Schon Ende Juli 2024 werden zehn Soldaten der Reserve als mutmaßliche Täter festgenommen. Das sorgt für Aufregung in Israel: Rechte Politiker wie der Minister für Innere Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, stellen sich prompt an die Seite der Verhafteten; ein Mob rechtsextremer Israelis stürmt aus Protest die betreffende Basis Sde Teiman.

Anfang August 2024 dann veröffentlichte der kritische israelische TV-Sender Channel12 ein Video, aufgenommen von einer Überwachungskamera, das zeigt, wie das Opfer umringt wird, wie die Täter ihn vor Blicken abschirmen. Ein Beweis. Das Video sorgt für einen Aufschrei, in Israel und international. Im Februar 2025 werden fünf Reservisten in dem Fall angeklagt.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Seit vergangenem Freitag ist endlich klar, wer das Video damals veröffentlichen ließ: Es war die Militärgeneralanwältin Jifat Tomer-Jeruschalmi selbst. Sie trat deshalb jetzt von ihrem Amt zurück. Die Begründung für ihr Handeln: Die Rechten hätten auf ihre Ermittlungen Druck ausgeübt, sie habe „falscher Propaganda gegen die militärischen Strafverfolgungsbehörden“ entgegenwirken wollen.

Derselbe Sicherheits- und Polizeiminister Ben-Gvir, der sich damals an die Seite der Reservisten stellte, hat Tomer-Jeruschalmi nun festnehmen lassen.

Der Fall zeigt: Die Rechtsextremen haben Israel mittlerweile fest in ihrer Hand. Sie besetzen die Schaltstellen – an der Spitze der Polizei und der Behörden, wie hier Ben-Gvir. Und ihre Fußtrupps stürmen eine Armeebasis mit dem Ziel, die Ermittlungen zu beeinflussen und Druck auszuüben. Wie man leider sehen muss: Operation gelungen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Lisa Schneider

Lisa Schneider

 Redakteurin für Nahost
Redakteurin für Westasien & Nordafrika. Studium in Beirut, Mainz und Paris. Alumna des Ernst Cramer & Teddy Kollek Programms (IJP) bei Times of Israel.
Themen #Kriegsverbrechen #Sexualisierte Gewalt #Sicherheitsbehörden #Israel Defense Forces (IDF) #Nahost-Konflikt
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Portraitaufnahme Jifat Tomer-Jeruschalmi
Nach Leak von Folter-Video Israels Militärstaatsanwältin verhaftet

Am Freitag erklärte Tomer-Jeruschalmi ihren Rücktritt, dann blieb sie eine Nacht verschwunden, nun sitzt sie ein. Zu ihrem Schutz, begründet der rechtsextreme Minister Ben Gvir.

Ansicht von Gefängnisanlagen hinter Stacheldraht
Gefängnis Sde Teiman Ein Ort der Hölle in Israels Wüste

In der Haftanstalt soll ein Gefangener vergewaltigt worden sein, andere verletzt. Ein Häftling und ein Whistleblower berichten von ihren Erfahrungen.

Von Serena Bilanceri
Fahed Sawalhi wird auf Händen getragen
Geiseldeal zwischen Israel und Hamas In Freiheit

Israel lässt im Austausch für seine Geiseln Hunderte Palästinenser frei: sowohl Menschenrechtler als auch Terroristen. Ein Besuch bei den Rückkehrern.

Von Felix Wellisch
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Migration und Bevölkerungspolitik Schlicht notwendig
2
Ökonomin zur Lage in Deutschland „Ohne Wachstum geht's schneller Richtung Autoritarismus“
3
Fast vier Jahre Krieg in der Ukraine Wenigstens Waffenstillstand
4
Sozialstaat vs. Aufrüstung Wer Zeitenwende sagt, muss auch Mietendeckel sagen
5
Einverleibung Westsaharas durch Marokko Kurzsichtige Interessenpolitik
6
Neuer CDU-Spitzenmann in Sachsen-Anhalt Er kennt die Schwäche der AfD