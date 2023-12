Venezuelas Grenzstreit mit Guyana : Droht die Invasion?

Auf der Karte hat sich Venezuelas Staatschef Maduro die guyanische Region Essequibo schon einverleibt. Es geht um Öl – und einen Streit mit ExxonMobil.

Mit einem nicht bindenden Referendum über eine Teilannexion Guyanas und dessen Umwandlung in einen venezolanischen Bundesstaat sieht sich das Regime in Caracas legitimiert, sich den Nachbarstaat einverleiben zu können.

Am Dienstag zeigte Staatschef Nicolás Maduro mit großem Tamtam die neue Landkarte, die nun im Schulunterricht verwendet werden soll, und kündigte die Vergabe von Lizenzen für die Ausbeutung von Erdölvorkommen im künftigen neuen Staat an, als wäre Essequibo bereits der 24. Bundesstaat.

Cherchez la femme, heißt es im Krimi. Such nach dem Öl, heißt es für Venezuela. In dem Karibikstaat hängt sprichwörtlich alles am Öl. Die Begehrlichkeiten in Bezug auf den kleinen Nachbarn Guyana sind gewachsen, seit dort 2015 große Ölvorkommen festgestellt wurden und die Lizenz zu deren Ausbeutung an das US-Unternehmen ExxonMobil vergeben wurde.

Mehr Ölreserven in Guyana als in Kuwait

Da kommt ein jahrzehntealter Grenzstreit gerade recht, zumal im Oktober noch ein weiterer bedeutender Ölfund gemacht wurde, der die Reserven Guyanas auf mindestens 10 Milliarden Fass Öl erhöht. Damit übertrifft das südamerikanische Land sogar Kuwait oder die Vereinigten Arabischen Emirate.

Zwischen Venezuela und ExxonMobil tobt ein alter Streit, seit die Regierung in Caracas 2007 die Einrichtungen des Ölkonzerns in Venezuela verstaatlichte und später von einem internationalen Schiedsgericht zur Zahlung von Entschädigung in dreistelliger Millionenhöhe verurteilt wurde. Dass ExxonMobil im August nur 76 Millionen US-Dollar im Rahmen einer weiteren 1,4 Milliarden US-Dollar schweren Klage des Konzerns gegen Venezuela zugesprochen wurden, feierte Venezuelas Regierung als Erfolg.

Dass die Regierung Guyanas vor Kurzem Konzessionen für die neu entdeckten Vorkommen an sechs Ölgesellschaften, darunter ExxonMobil, vergeben hat, hat den Streit nun weiter angeheizt. Maduro hat den Unternehmen ein Ultimatum von drei Monaten gestellt, um ihre Aktivitäten einzustellen. Mindestens so lange wird er keine Invasionstruppen in Marsch setzen.