t az: Herr Küppersbusch, was war schlecht vergangene Woche?

Friedrich Küppersbusch: Dieser „Black Friday“-Werbedurchfall nervt.

taz: Und was wird besser in dieser?

Küppersbusch: Ich will den Sommerstussverkauf wieder. Wo sind Rechtspopulisten, wenn man sie braucht?

taz: Das KI-Unternehmen Anthropic ist am Donnerstag an die Börse gegangen. Brauchen wir jetzt keine Angst mehr vor der KI zu haben?

Küppersbusch: Die dunkelmütigen Weissagungen, wie sehr KI uns beherrschen wird, lenken sehr gut davon ab, wie sehr KI uns beherrscht. Immerhin kann sie schon die Börsen erschüttern, viel dummes Geld verbrennen und ordentlich Angst machen vor einem epochalen Wirtschaftscrash. Im Hirnumdrehen werden die Besitzer, Tech-Bros, zu Hoffnungsträgern, denen man Gelingen und Erfolg wünschen möge, damit das System durchhält. Früher waren das Schlotbarone, die schließlich einem zünftigen Krieg aufgeschlossen gegenüberstanden, bevor die Wirtschaft leidet. Kurz: Was KI morgen anstellt, ist Spekulatius. Heute spioniert sie die Menschheit aus und akkumuliert Macht in den Händen von einem halben Dutzend halben Göttern. Ich schlage vor, Angst vor übermächtigen Idioten zu haben statt vor dem Zeug, das sie erzählen.

taz: Am Freitag wollte die britische Regierung bei einem Gipfel in Brüssel vom Brexit abrücken. Sprechen wir bald vom Brexit-Exit?

Küppersbusch: Eher so von Süd-Norwegen, für den Anfang. Norwegian woods in den Geschmacksrichtungen, weniger Handelshemmnisse, mehr gemeinsame Handelsregeln und Freizügigkeit wenigstens für junge Menschen. Nicht nur ein Kompliment für die EU: Das Kernargument der Brexiteers war geübte Ausländerfeindlichkeit. Inzwischen ist die EU mit „GEAS“ und Lagern in Drittländern auf dem bitteren Niveau Großbritanniens angekommen, das Königreich könnte sich damit nicht verschlechtern. Trump sollte noch ein bisschen weitermachen, damit die Briten sich auch bündnis- und militärpolitisch bei Europa sicherer fühlen denn als blasierter Blinddarm der USA.

taz: In Shenzhen kamen am Donnerstag US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin zu einem historischen Dreiergipfel zusammen. Wie würden Sie dieses Trio nennen?

Küppersbusch: Drei Kotzbarkeiten süß-sauer.

taz: Union und SPD haben sich am Mittwoch auf eine Senkung der Stromsteuer geeinigt. Die Verhandlungen liefen holprig. Wie viel Zukunft hat die Einigung?

Küppersbusch: Ein Jahr. So lange reicht die Finanzierung aus dem Bundeshaushalt. Handwerklich professionelle Politik würde also sofort beginnen, intern und heimlich Lösungen für die nächsten Jahre auszuloten, gegenseitige Zumutungen zu jonglieren und ein Irgendwie-Ergebnis zu haben, lange bevor man damit an die Öffentlichkeit geht. Oder halt Methode Merz, man tut gar nichts, haut es aber schonmal raus und nächstes Jahr gibt es wieder Froschkonzert.

taz: Die Berliner Linke-Fraktionsspitze beantragte am Dienstag den Ausschluss von Vanessa Emde. Richtig oder falsch?

Küppersbusch: Lieber Emde mit Schrecken als Schrecken mit Emde. Die Verpopanzung auf die Person Emde ist unappetitlich, die Frau ist mit bemerkenswerten 46,2 Prozent in Neukölln I gewählt, und das mit ihren sattsam bekannten Positionen. Hier wird gar keiner ohne schwere Beule vom Platz gehen, denn auch mitreißende Freude an Querulanz berechtigt Emde nicht, ihre Partei übel vorzuführen. Übrigens glaube ich nicht, dass bei egal welchem Ausgang ein Aufatmen der Freude durch die Lazarette von Gaza geht.

taz: Abgelehnte Asylbewerber sollen in Zukunft nach Ruanda abgeschoben werden können, auch wenn sie keine Verbindung zu dem Land haben. Wie hart kann deutsche Migrationspolitik noch werden?

Küppersbusch: Gerade schien das für die Union immer wieder schädliche Thema Migration mal vom Tisch, da poltert Knecht Dobrindt rustikal ans Fenster und wirft uns eine Idiotenlösung durch den Kamin. Großbritannien und Italien sind an ihren Obersten Gerichten und diversen Abkommen mit der nämlichen Idee gescheitert. Einzige Beziehung zu Ruanda haben nicht die Abgeschobenen, sondern – Deutschland. Als Kolonialmacht befeuerte es den Konflikt zwischen Hutu und Tutsi, der später im Völkermord eskalierte. Kann ein Innenminister ja nicht wissen.

taz: Und was macht der RWE?

Küppersbusch: Dortmund beendet den Deal mit Rheinmetall, gewinnt (logisch) prompt die Tabellenführung, Köln trotzt den Bayern und Rot-Weiss Essen holt auswärts drei Punkte und springt auf Tabellenplatz 2. Bitte weckt mich nicht.

Fragen: Ann Toma-Toader

Friedrich Küppersbusch ist Journalist, Produzent und verträumt.