t az: Herr Küppersbusch, was war schlecht vergangene Woche?

Friedrich Küppersbusch: Allein um Merz zu dissen, musste man Aigner toll finden.

taz: Und was wird besser in dieser?

Küppersbusch: Mal gucken, was sie wirklich bringt.

taz: Von Greta gibt es ein virales Video, in dem sie lacht. Lachen Sie mit?

Küppersbusch: Thunberg lacht da in einem größeren Zusammenhang, was man grundsätzlich als Lebensweisheit mal so mitnehmen kann. Konkret lacht sie in der Doku „Auf Panzern in die Klimakrise – wie Aktivismus kriminalisiert wird“ über aus ihrer Sicht gescheiterte, zu zahme Demos der deutschen Klimaschützer. Im Kontext wird auch klar, dass sie den Bruch über die Palästinafrage übelnimmt. Frappierend ist die explosionsartige Verbreitung des entstellten und entstellt kommentierten Ausschnitts „Greta lacht über Klimadeppen“. Das illustriert die Hegemonie rechter Kanäle auch in jungen Zielgruppen. Nix zu lachen.

taz: Hat man Ihnen schon mal einen Honigtopf hingestellt? Und wie haben Sie es vermieden, hineinzufallen?

Küppersbusch: Keine Ahnung. Ich bin nicht sehr fleißig und habe mich sowieso hochgeschlafen. Guten Morgen!

taz: Der Bundeshaushalt für 2027 steht. Aber ganz schön wacklig – oder?

Küppersbusch: „Arbeit und Soziales“ bleibt größer Einzelposten mit knapp über 200 Mrd. €. Verteidigung dürfte bei Licht betrachtet noch höher liegen, notiert jedoch mit 110 Mrd. € im Haushalt und dem Rest unter dem Tarnfleck des Sondervermögens. Damit ist gewährleistet, dass die Kriegsausgaben sakrosant bleiben, während sich ideologischer Wutschaum auf den Sozialstaat in voller Wucht ergießen kann. Wartet mal ab, bis die SPD das Finanzministerium kriegt!

taz: Die Bundeswehr hat jetzt einen Online-Shop – und der ging gleich kaputt. Typisch Truppe halt oder ein Zeichen für die tatsächliche Beliebtheit der Soldaten in der deutschen Gesellschaft?

Küppersbusch: Die „coolste Ente im Teich, 9.99 €, derzeit nicht verfügbar“ trägt Schutzweste „Mobast“ mit „Splitter- und Stichschutz bis hin zu hartem Plattenschutz“. So soll die Bundeswehr-Badeente Kriegstüchtigkeit in den Alltag tragen und wirkt doch verträglicher als sagen wir mal ein abgeschlagener Russenschädel auf der Hutablage. Allein der Satz „Wow, Ihr habt uns total überrollt!“ auf der ausverkauften Merch-Seite begeistert Freund und Feind, so kennt man die dringend zu ertüchtigende Losertruppe. Die angehobene Debatte um militaristische Geschmacklosigkeit oder linken Wehrunwillen tunnelt mühelos den klassischen Loriot-Sketch „Müller-Lüdenscheid: Die Ente bleibt draußen“. Kluges Marketing: Merch-Produkte so aufsetzen, dass sie ein x-faches des Werbe-Etats gratis in redaktionellen Beiträgen bekommen. Diesbezüglich ist die untauchliche Ente tauglich gemustert.

taz: Immer noch würden bundesweit laut ZDF-Politbarometer nur 28 Prozent eine rechtextreme Partei wählen. Ist das bei all den Krisen nicht eine gute Nachricht?

Küppersbusch: Naja! Womöglich würden auch in Sachsen-Anhalt oder sonstwo in AfD-Land „nur 28 % eine rechtsextreme Partei wählen“, und alle anderen wählen die Querulanten-Guerilla wegen der ansprechenden Haarschnitte. Hey und hätten wir uns mal alpträumen lassen, bezüglich Wahlumfragen von „nur 28 % rechtsextrem“ zu sprechen?

taz: Mercedes-Benz droht mit einem Investitionsstop für deutsche Standorte und will Werksschließungen prüfen. Wie tief wird der Stern noch sinken?

Küppersbusch: Mercedes produziert bereits in sechs Werken im Leichtlohnparadies Südosteuropa. Oder andersrum: Verglichen mit dem ebenso rumänischen „Dacia“ ist es ein bisschen frivol, für den Stern das doppelte und dreifache zu verlangen. Das Management will von 35 auf 40 Stunden-Woche beschleunigen, wegen „schwacher Nachfrage, Zöllen und intensivem Wettbewerb vor allem aus China.“ Handbremse mal kurz! Man erhöht auf Kosten der Belegschaft die Produktivität, um in kürzerer Zeit billiger noch mehr schlecht nachgefragte und im Wettbewerb zu teure Autos – auf Halde zu rollen? Die Profitspanne zu erhöhen an Autos, die man nicht verkauft – magisch. Die Manager, die bei der Produktpalette versagt haben – wo ist der erfolgreiche Volks-E-Daimler? – wollen Erfolgsbeteiligungen, Urlaubs-, Weihnachtsgeld und Sonderzahlungen abfräsen. Zur Zeit läuft auch die Tarifrunde, IG Metall fordert fünf Prozent mehr, und da darf es nicht überraschen, wenn der Vorstand aber mal ganz undaimleresk den Schalldämpfer des kaufmännischen Anstands rausschraubt.

taz: Und was macht der RWE?

Küppersbusch: Lädt zur Hauptversammlung und da zu einer Neugestaltung der Mitgliedsbeiträge. Normal wird teurer, 99 € pro Jahr, und ich hab jetzt dreimal gelesen, wie die Vergünstigungen geregelt werden sollen und nichts kapiert. Echter RWE-Fan eben.

Friedrich Küppersbusch ist Journalist, Produzent und badet allein.