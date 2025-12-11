piwik no script img

Urteil zu HochschulgremienViertelparität ist möglich

Die Demokratisierung der Hochschulen war eine zentrale Forderung der Studentenproteste. Eine Verfassungsbeschwerde dazu ist weitgehend gescheitert.

Haupteingang der Universität Erfurt an der Nordhäuser Straße
Gegen die Reform klagten 32 Pro­fes­so­r:in­nen der Unis in Erfurt, Jena, Weimar und Ilmenau Foto: Klaus Martin Höfer/imago
Christian Rath

Von

Christian Rath

Das Bundesverfassungsgericht bestätigte die grundsätzliche Einführung der Viertelparität an Thüringer Hochschulen durch die einstige rot-rot-grüne Koalition. Klagen von Professoren gegen die Reform wurden weitgehend abgelehnt.

Die Demokratisierung der Hochschulen war eine zentrale Forderung der Studentenproteste von 1968. Die Forderung konnte sich damals zwar in manchen Bundesländern wie Niedersachsen durchsetzen, scheiterte 1973 aber am Bundesverfassungsgericht. Karlsruhe setzte durch, dass die Pro­fes­so­r:in­nen in Fragen von Forschung und Lehre die Mehrheit der Sitze in den Gremien haben müssen.

Die rot-rot-grüne Koalition in Thüringen unter Bodo Ramelow (Linke) unternahm 2018 einen Versuch, die Karlsruher Vorgaben möglichst weit auszureizen und führte die grundsätzliche Viertel-Parität in Uni-Gremien wie dem Senat oder dem Fachbereichsrat ein. So soll ein Fachbereichsrat laut reformiertem Hochschulgesetz aus drei Professor:innen, drei Studierenden, drei akademischen Mit­ar­bei­te­r:in­nen und drei nicht-akademischen Mit­ar­bei­te­r:in­nen bestehen. Nur bei Fragen von Forschung und Lehre – etwa bei der Einrichtung von Studiengängen oder der Berufung von Pro­fes­so­r:in­nen – sollten sieben weitere Pro­fes­so­r:in­nen hinzukommen, sodass diese Gruppe eine Mehrheit hat.

Gegen die Reform klagten 32 Pro­fes­so­r:in­nen der Unis in Erfurt, Jena, Weimar und Ilmenau. Sie monierten insbesondere, dass über die Organisation der „Evaluation der Lehre“ viertelparitätisch entschieden werden soll. Überhaupt sei eine saubere Unterscheidung zwischen wissenschaftsrelevanten und sonstigen Angelegenheiten nicht möglich. Das ganze Verfahren bringe sie in eine unangebrachte „Rechtfertigungssituation“.

Weniger Macht für Haus­meis­te­r:in­nen

Das Bundesverfassungsgericht lehnte die Klagen nun ganz überwiegend ab. Zwar bestätigten die Richter:innen, dass der Staat die Wissenschaftsfreiheit schützen muss und dass bei Fragen von Wissenschaft und Lehre nur eine Professorenmehrheit in den Gremien „wissenschaftsinadäquate Entscheidungen“ verhindern kann. Ansonsten habe der Gesetzgeber aber einen weiten Gestaltungsspielraum. So sei eine Viertelparität bei Entscheidungen über die Evaluation der Lehre möglich.

Problematisch finden die Rich­te­r:in­nen nur, dass nicht-akademische Mit­ar­bei­te­r:in­nen (etwa Hausmeister:innen, Se­kre­tä­r:in­nen und IT-Kräfte) den gleichen Einfluss haben wie Studierende und akademische Mitarbeiter:innen. Der Thüringer Landtag hat bis Ende März 2027 zwei Möglichkeiten zur Änderung: Entweder er reduziert den Stimmanteil der Mit­ar­bei­te­r:in­nen aus Technik und Verwaltung oder er stellt sicher, der aus dieser Gruppe nur Mit­ar­bei­te­r:in­nen mit einer „qualifizierten Beziehung zum Wissenschaftsbetrieb“ in die Gremien entsandt werden.

Das Bundesverfassungsgericht schafft damit Rechtssicherheit für weitere zarte Demokratisierungsansätze, wie sie erst diesen Sommer an der TU Berlin unter Verweis auf drohende Professorenklagen scheiterten. Die Hauptgefahr für professorale Selbstbestimmung kommt heute aber ohnehin nicht mehr von Studierenden und Gewerkschafter:innen, sondern von den immer stärker werdenden gewählten Hochschulverwaltungen. (Az.: 1 BvR 1141/19)

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Hochschule #Mehr Demokratie #Justiz
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein leerer Hörsaal, am Rande einer Sitzreihe ein Schild "One way", dass auf die Einbahnstraßenregelung beim Betreten hinweist.
Universitäten in Niedersachsen Studierende gegen Hochschulgesetz

Diese Woche wurde im Landtag die Novelle des Hochschulgesetzes verabschiedet. Die Studierenden fühlen sich – mal wieder – nicht gehört.

Von Nadine Conti
Studenten in einem Hörsaal der Uni Hamburg im Jahr 1956
Zum Jubiläum der Universität Hamburg Die Kraft der Mitbestimmung
Gastkommentar von Jürgen Lüthje

Die Uni Hamburg ist 100 Jahre alt. Seit 50 Jahren wird sie von allen Gruppen der Hochschule geführt: ein Erfolgsmodell. Ein Gastbeitrag.

Hochschule Das Programm Selbstverblödung

Mit BODO ZEUNER tritt einer der letzten Professoren des Berliner Otto-Suhr-Instituts aus der 68er-Bewegung ab. In seiner Abschiedsvorlesung formuliert er scharfe Kritik am Strukturwandel der Universitäten.

Von Bodo Zeuner
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Social-Media-Verbot für Jugendliche Australiens Experiment an Heranwachsenden
2
Prozess gegen Antifaschisten in Berlin Es war der Neonazi, der zustach
3
Wolfram Weimer und Gott Wenn der fromme Wunsch zum „Fakt“ wird
4
Debatte über Rentenreform Wer später anfängt, soll später aufhören
5
Klauen lernen Das Fest der Diebe
6
Bericht zur globalen Ungleichheit Eliten sind nicht unantastbar