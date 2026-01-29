M Meine Eltern wollen zu ihrem Hochzeitstag in die USA reisen, das geht jetzt aber mal echt nicht!“, sagt die Freundin und zerhackt ihre Kartoffeln. „Warum sollten sie nicht?“, fragt die andere. „Na, was da akut los ist, da kann man doch keinen Romantik-Urlaub machen, das wär doch nun abgründig ignorant!“

„Kennen die da vielleicht Leute, denen sie beistehen könnten?“, fragt der Freund und seufzt. „Oder wollen sie vielleicht für politisch Gigantisches auf die Straße gehen, so, als Erinnerung an die Sechziger?“

„Nee, die wollen da eskapistisch Sightseeing machen und einmal schön in New York oldschool italienisch essen gehen. Davon träumen die seit Langem, ihr Hochzeitstanz war zu ‚That’s Amore‘ und sie sind seit ’ner Ewigkeit Fans von Udo Jürgens.“

„Die Ewigkeit verändert sich gerade merklich.“ „Die Ewigkeit endet in Amerika.“ „Die Ewigkeit von was?“ „Vom Glauben an unterm Strich stabil überlegene Werte.“ „Wer hat daran geglaubt?“ „Ich“, sagt der Freund, „ich hab immer geglaubt, es gibt mehr Leute, die wissen, was richtig ist und was nicht.“

„Selbst, wenn die meisten das wissen sollten, nützt das nichts, wenn die wenigeren an der Macht Bock auf Tod und Verderben haben, es geht unterm Strich nur um die Hebel.“

„Die Schlechtigkeit sitzt fest im Sattel, man muss denen nix erklären, die gehen eben drauf ab, jetzt endlich vollends loszulegen.“ „Da wird gerade ’ne neue SA etabliert, weil Trump über Leichen von den Epstein-Files ablenken will.“ „Das ist aber nicht nur Ablenkung von Pädophilie und Misogynie, das ist einfach Rassismus komplett von der Leine gelassen.“ „Ganz offen und unverhüllt: Denkste laut anders, wirst du totgemacht.“

„Warum tragen die dann Masken?“ „Wegen Internet?“ „Bilder sind Macht.“ „Ich dachte Wissen.“ „Wird empirisch abgeschafft.“ „Die AFD macht sich fleißig Notizen.“

„Das ist Horror, Dystopie.“ „Aus allen Perspektiven gefilmt.“ „Wieso Dystopie? Ist Dystopie nicht ein Negativphantasma in der Zukunft?“ „Literatur, Film, Gedankenspiel.“

„O. k., aber wenn es so ist, wie es jetzt ist, und so weitergeht in der Gegenwart der Gesellschaft, die unsere immer mitprägt, wie nennt man das dann?“

„Faschismus.“ „Inspiriert von der Geschichte.“ „Nur eben seitenverkehrt.“ „Die Gegenwelt.“ „Wie das Upside-Down-Ding da bei ‚Stranger Things‘.“ „Das ist keine fucking Netflix-Serie!“ „Es ist, was es ist.“

 Die Schlechtigkeit sitzt fest im Sattel, man muss denen nix erklären, die gehen eben drauf ab, jetzt endlich vollends loszulegen

„Kann noch irgendwas die Wende bringen?“ „Wenn, dann nur Geld.“ „Warum erschießt Melania den nicht im Schlaf?“ „Glaub, die schlafen getrennt.“

„Warum sollte die anders ticken?“ „Weil sie ’ne Frau ist und Immigrantin?“ „Naivität stirbt bei dir zuletzt.“

„Für diese Akteure ist jede Bemessung nutzorientiert, eiskalt subjektive Auslegung.“ „Es geht nicht um Abstammung, es geht um Systeme, politische Ziele.“ „Totale Neuerrichtung.“

„Und dafür braucht es Meere von Hass.“ „Warum ist Hass so beliebt?“ „Wegen der Intensität des Gefühls.“

„Aber warum dann nicht Liebe?“ „Du verletzt andere, statt verletzt zu werden.“ „Aber man bleibt ja trotzdem verletzbar.“ „Die Hass-Rechnung geht nicht auf.“

„Doch, wenn man immer zuerst abdrückt.“