piwik no script img

Unterhauswahl in JapanErdrutschsieg für Takaichis konservative LDP

Premierministerin Sanae Takaichi erhält freie Hand zur Stärkung der wirtschaftlichen Sicherheit. Die Verfassungsreform kehrt auf die Agenda zurück.

Sanae Takaichi spricht in ein Mikrofon.
Premierministeriun Sanae Takaichi im Wahlkampf Foto: Eugene Hoshiko/ap/dpa
Martin Fritz

Aus Tokio

Martin Fritz

Bei der Unterhauswahl in Japan hat die regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) von Premierministerin Sanae Takaichi einen überwältigenden Sieg errungen, nachdem sie bei der vorigen Abstimmung im Oktober 2024 unter Shigeru Ishiba noch das zweitschlechteste Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren hatte. Die Wiederauferstehung geht auf das Konto von Takaichi, die den Parteivorsitz erst im Oktober übernommen hatte und die LDP mit ihrer großen Popularität fast im Alleingang aus dem Tief ziehen und frühere Parteiskandale vergessen machen konnte.

Laut den Prognosen erreichte die Partei, die Japan seit 70 Jahren dominiert, die absolute Mehrheit. Womöglich konnte Takaichis LDP sogar mehr Sitze gewinnen als es ihr nationalistischer Mentor Shinzo Abe zu seinen besten Zeiten schaffte. Die Koalition aus LDP und Japan-Erneuerungspartei kommt auf über zwei Drittel der Mandate. Dadurch kann die Koalition das Oberhaus, die von der Opposition kontrollierte zweite Parlamentskammer, überstimmen. Seit ihrem Amtsantritt besaß Takaichi nur eine hauchdünne Mehrheit und musste jedes Gesetz mit der Opposition verhandeln.

Dagegen erlitt das Oppositionsbündnis Zentristische Reformallianz, zu der sich die Konstitutionell-Demokratische Partei (CDP) und die Komei-Partei kurzfristig zusammengeschlossen hatten, voraussichtlich eine Halbierung seiner bisherigen Mandatszahl. Das durchsichtige Wahlkampfmanöver mit der überstürzten Gründung verärgerte offenbar viele Wechselwähler. Auch viele Stammwähler von CDP und Komei akzeptierten die Reformallianz nicht, da die Komei bis Oktober noch zusammen mit der LDP regiert hatte.

In ihrem ersten Kommentar zum Wahlausgang zog Takaichi zufrieden Bilanz: „Wenn die Regierung ihre wichtigsten politischen Maßnahmen drastisch ändert, habe ich immer ein ungutes Gefühl, wenn wir etwas tun, ohne das Vertrauen der Bevölkerung zu suchen“, sagte sie dem TV-Sender NHK.

Wahl festigt Rechtsruck, Linke und Liberale verlieren weiter

Der Kurswechsel bezieht sich auf ihre „proaktive“ Fiskalpolitik. Mit staatlichen Mehrausgaben will Takaichi Japans wirtschaftliche Abhängigkeit vom Ausland verringern und 17 Wirtschaftssektoren mit Investitionen fördern. Dabei geht es auch um Hilfen bei der Formierung von nationalen „Champions“.

Neben der Verabschiedung eines Rekordhaushaltes für 2026 will Takaichi auch die zweijährige Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel vorantreiben, die sie im Wahlkampf versprochen hatte. Die Gegenfinanzierung für den Steuerausfall in Höhe von umgerechnet 54 Milliarden Euro steht allerdings noch nicht fest. Finanzministerin Satsuki Katayama versicherte, das Haushaltsloch werde nicht mit neuen Schulden gestopft.

Das Wahlergebnis festigt den Rechtsruck vom Oktober, als die Koalition der LDP mit der pazifistischen Komei-Partei endete und Takaichi sich mit der konservativen Erneuerungspartei verbündete. Im neuen Unterhaus mit 465 Sitzen kommen linke und liberale Parteien offenbar auf weniger als 100 Mandate. Eine Folge: Die totgesagte Verfassungsreform könnte auf die politische Agenda zurückkehren.

Seit ihrem Inkrafttreten 1947 wurde kein einziges Wort der Verfassung geändert. Selbst dem damaligen Premier Abe gelang die Überarbeitung während seiner acht Regierungsjahre nicht. Takaichi hat sich für eine Änderung der Pazifismus-Klausel ausgesprochen, damit Japan reguläre Streitkräfte unterhalten kann.

Die jetzigen Selbstverteidigungskräfte dürfen nur unter großen Einschränkungen militärisch eingesetzt werden. Allerdings sind sich die Koalitionsparteien noch über andere Verfassungsänderungen uneinig. Zudem fehlt ihnen die notwendige Zweidrittelmehrheit im Oberhaus.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Japan #Liberaldemokraten #Sanae Takaichi #Shinzo Abe #Verfassungsreform #Militär #Wahlen
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Person geht in Tokio an ordentlich aufgehängten Postern von Kandidaten für die Unterhauswahl am 8. Februar vorbei
Vorgezogene Wahlen in Japan Totgesagte Partei mit besten Chancen der Wiederauferstehung

Bei den Wahlen in Japan wird laut Umfragen die konservative Koalition von Premierministerin Sanae Takaichi gewinnen. Die spielt geschickt mit ihrem Image.

Von Martin Fritz
Die japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi bei einer Rede am 1. November beim Apec-Gipfel in Südkorea
Vorgezogene Wahlen in Japan Premierministerin Takaichi will Neuwahlen

Die konservative Regierungschefin Sanae Takaichi hofft, dass sie ihre schwache Machtbasis stärken kann. Die Opposition reagiert jedoch überraschend.

Von Martin Fritz
Eine Frau mit dunklen Haaren steht vor einer weißen Wand und blickt zur Seite
Roman „Schwindende Welt“ Und Sex zwischen Eheleuten ein Trennungsgrund

In ihrem Roman „Schwindende Welt“ hat Sayaka Murata eine Zukunft erschaffen, die ohne Liebe und Leidenschaft auskommt. Die Hauptfigur zerbricht daran.

Von Johanna Treblin
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Urteil im Fall Maja T. in Ungarn Unrecht im Recht
2
Diskussion über Rentenreform Merz will die Altersvorsorge dem Kapitalmarkt ausliefern
3
Bundesbehörde darf nicht kündigen Gendern umschifft
4
Bemannte Raumfahrt Wo wir uns selbst erkennen
5
Trump und der Epstein-Skandal Tabubrüche schaden dem US-Präsidenten nicht
6
Neue Grundsicherung und Jobcenter „Es gibt viele Wege, sich zu entziehen“