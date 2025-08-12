Berlin taz | Bund und Länder haben im vergangenen Jahr rund 3,2 Milliarden Euro Unterhaltsvorschuss an alleinerziehende Elternteile gezahlt. Im Vergleich zu 2023 wuchs der ausgezahlte Betrag um 551 Millionen Euro, wie zunächst die Zeitungen der Funke Mediengruppe meldeten und wie das Bundesfamilienministerium der taz bestätigte.

Wie das Bürgergeld sei auch der Unterhaltsvorschuss ab Januar 2024 deutlich gestiegen, um die erwartete Inflation auszugleichen und dadurch das Existenzminimum der Kinder zu sichern, die Unterhaltsvorschuss beziehen, so ein Sprecher des Ministeriums zur taz. Daneben beruhe der Anstieg der Ausgaben zu einem kleineren Teil auch auf der gestiegenen Zahl der leistungsberechtigten Kinder im Vergleich zum Vorjahr.

Allerdings konnten sich die Behörden nur wenig Geld von den eigentlich unterhaltspflichtigen Elternteilen – davon gut 90 Prozent Väter – zurückholen. Die sogenannte Rückgriffsquote habe 2024 bei 17 Prozent gelegen, also bei 545 Millionen Euro, so das Ministerium. Damit sei die Quote gegenüber den Vorjahren leicht gesunken, liege aber im Schnitt der Jahre seit 2018.

Die Kosten trägt zu 40 Prozent der Bund

Alleinerziehende Elternteile können Geld vom Staat beantragen, wenn der andere Elternteil nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt zahlt. Der Staat kann sich das Geld von den säumigen Elternteilen zurückholen, was in der Praxis nur in der Minderheit der Fälle gelingt. Die Kosten für den Vorschuss trägt zu 40 Prozent der Bund.

Auf die Frage, warum die Rückgriffsquote so gering sei, antwortete ein Sprecher des Ministeriums: Es sei davon auszugehen, „dass die gezahlten Leistungen überwiegend Ausfall-Leistungen sind“. Der größere Teil der Leistungen gehe an Kinder, deren unterhaltspflichtige Elternteile nicht genug verdienen, um ausreichend Unterhalt zu zahlen. Oft seien die Elternteile auch gegenüber mehreren Kindern unterhaltspflichtig.

Union und SPD hatten sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, künftig mehr Druck auf unterhaltspflichtige Elternteile zu machen, die nicht zahlen. Geplant sind unter anderem schärfere Sanktionen, etwa der Führerscheinentzug. „Wir fordern, den Unterhaltsvorschuss zu erhöhen“, sagte Daniela Jaspers, Vorsitzende des Verbands Alleinerziehender Mütter und Väter, der taz. Das wäre teilweise schon gegeben, wenn das Kindergeld nicht mehr voll auf den Unterhaltsvorschuss angerechnet würde, wie ebenfalls im Koalitionsvertrag festgehalten ist. Auch mehr Druck auf säumige Zahlende befürworte der Verband.

Der Unterhaltsvorschuss ist ein Rechtsanspruch des Kindes, der in seinem Auftrag eingefordert wird. Die Höhe der monatlichen Zahlungen richtet sich aber auch nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Unterhaltspflichtigen.