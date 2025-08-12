piwik no script img

taz zahl ich

UnterhaltsvorschussStaat zahlte 3,2 Milliarden Euro

Mehrere Milliarden Euro haben Bund und Länder 2024 ausgegeben, um Alleinerziehende zu unterstützen. Die Koalition will gegen die Ausfälle vorgehen.

Symbolfoto: Ein Vater liest in einer Zeitung während sein Kind am Tisch alleine isst
Behörden können sich nur wenig von den eigentlich unterhaltspflichtigen Elternteilen – davon gut 90 Prozent Väter – zurückholen Foto: Janine Schmitz/photothek/imago
Patricia Hecht
Von Patricia Hecht

Berlin taz | Bund und Länder haben im vergangenen Jahr rund 3,2 Milliarden Euro Unterhaltsvorschuss an alleinerziehende Elternteile gezahlt. Im Vergleich zu 2023 wuchs der ausgezahlte Betrag um 551 Millionen Euro, wie zunächst die Zeitungen der Funke Mediengruppe meldeten und wie das Bundesfamilienministerium der taz bestätigte.

Wie das Bürgergeld sei auch der Unterhaltsvorschuss ab Januar 2024 deutlich gestiegen, um die erwartete Inflation auszugleichen und dadurch das Existenzminimum der Kinder zu sichern, die Unterhaltsvorschuss beziehen, so ein Sprecher des Ministeriums zur taz. Daneben beruhe der Anstieg der Ausgaben zu einem kleineren Teil auch auf der gestiegenen Zahl der leistungsberechtigten Kinder im Vergleich zum Vorjahr.

Allerdings konnten sich die Behörden nur wenig Geld von den eigentlich unterhaltspflichtigen Elternteilen – davon gut 90 Prozent Väter – zurückholen. Die sogenannte Rückgriffsquote habe 2024 bei 17 Prozent gelegen, also bei 545 Millionen Euro, so das Ministerium. Damit sei die Quote gegenüber den Vorjahren leicht gesunken, liege aber im Schnitt der Jahre seit 2018.

Die Kosten trägt zu 40 Prozent der Bund

Alleinerziehende Elternteile können Geld vom Staat beantragen, wenn der andere Elternteil nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt zahlt. Der Staat kann sich das Geld von den säumigen Elternteilen zurückholen, was in der Praxis nur in der Minderheit der Fälle gelingt. Die Kosten für den Vorschuss trägt zu 40 Prozent der Bund.

Auf die Frage, warum die Rückgriffsquote so gering sei, antwortete ein Sprecher des Ministeriums: Es sei davon auszugehen, „dass die gezahlten Leistungen überwiegend Ausfall-Leistungen sind“. Der größere Teil der Leistungen gehe an Kinder, deren unterhaltspflichtige Elternteile nicht genug verdienen, um ausreichend Unterhalt zu zahlen. Oft seien die Elternteile auch gegenüber mehreren Kindern unterhaltspflichtig.

Union und SPD hatten sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, künftig mehr Druck auf unterhaltspflichtige Elternteile zu machen, die nicht zahlen. Geplant sind unter anderem schärfere Sanktionen, etwa der Führerscheinentzug. „Wir fordern, den Unterhaltsvorschuss zu erhöhen“, sagte Daniela Jaspers, Vorsitzende des Verbands Alleinerziehender Mütter und Väter, der taz. Das wäre teilweise schon gegeben, wenn das Kindergeld nicht mehr voll auf den Unterhaltsvorschuss angerechnet würde, wie ebenfalls im Koalitionsvertrag festgehalten ist. Auch mehr Druck auf säumige Zahlende befürworte der Verband.

Der Unterhaltsvorschuss ist ein Rechtsanspruch des Kindes, der in seinem Auftrag eingefordert wird. Die Höhe der monatlichen Zahlungen richtet sich aber auch nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Unterhaltspflichtigen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Unterhalt #Alleinerziehende #Kinder #Neue Bundesregierung #Familienministerium #Väter
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Lars Klingbeil, Bundesfinanzminister und Vizekanzler der SPD, auf dem Weg zu einer Pressekonferenz

Kritik am Bundeshaushalt 2026

Hilfe kürzen, Waffen kaufen

Klingbeils Haushalt erntet Kritik von Umwelt- und Sozialverbänden: Klimaschutz und Sozialausgaben würden leiden, während Unternehmen profitieren.
Von Pascal Beucker, Nanja Boenisch, Cem-Odos Güler, Patricia Hecht und Anja Krüger
Eine Person steht an einer Haustür und möchte ins Haus

Koalitionsverhandlungen von SPD und CDU

Ein bisschen Gleichstellung

Fonds gegen Missbrauch, mehr Partnerbeteiligung beim Elterngeld und Streit beim Sexkauf: die AG Familie, Frauen und Jugend hat wenig Ambitionen.
Von Patricia Hecht
Kinderfüße in Kinderturnschuhen

Alleinerziehende in Armut

Kohlrabi gibt es erst später

Bürgergeld, alleinerziehend, zwei Kinder: Unsere Autorin spart, wo sie kann. Doch manchmal müssen Schuhe auch neu sein. Wenigstens für die Kinder.
Von Katharina Schwedt

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Kürzungsdebatte im Sozialbereich

Und eure Lösung, liebe Linke?

2

Patriarchale Schönheitsbilder

Unsere Bäuche gehen Euch nichts an!

3

Krieg in Gaza

Israel tötet Al-Jazeera-Korrespondenten in Gaza

4

Neonazi-Angriff in Berlin

Junge Jour­na­lis­t*in­nen geschlagen und getreten

5

Trump-Putin-Gipfel in Alaska

Europa kann es nicht allein

6

Abschied von Russland

Mütterchen, es ist Zeit zu gehen