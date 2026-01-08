piwik no script img

Undurchsichtige Rüstungsaufträge der EUBSW-Chef De Masi zieht gegen von der Leyen vor Gericht

Die EU-Kommissionschefin soll über ihre Kontakte zur Rüstungsindustrie unvollständig Auskunft gegeben haben. De Masi will ein Grundsatzurteil erzwingen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor schwarzem Hintergrund
In der Kritik: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Foto: Joaquin Corchero/imago
Eric Bonse

Aus Brüssel

Eric Bonse

Mangelnde Transparenz und undurchsichtige Geschäfte – dieser Vorwurf verfolgt Ursula von der Leyen seit ihrem Wechsel von Berlin nach Brüssel im Jahr 2019. Nun steht die deutsche Präsidentin der Europäischen Kommission wieder am Pranger: Der deutsche Europaabgeordnete Fabio De Masi, seit Kurzem Chef des BSW, hat Klage beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg eingereicht. Sein Vorwurf: Mangelnde Transparenz und undurchsichtige Kontakte zur Rüstungsindustrie.

Von der Leyen hatte 2025 die „Wiederbewaffnung“ der EU angekündigt und ein rund 800 Milliarden Euro schweres Aufrüstungsprogramm aufgelegt. Ein Teil davon wird durch neue EU-Schulden finanziert – im Eilverfahren ohne Parlamentsbeteiligung, weshalb bereits eine Klage vor dem EuGH läuft. Der Rechtsausschuss des EU-Parlaments habe einstimmig die Erhebung einer Nichtigkeitsklage beschlossen, mit der die günstige Darlehensvergabe gekippt werden könnten, teilte der SPD-Europaabgeordnete René Repasi im Juni vergangenen Jahres mit.

De Masi will nun ein weiteres Grundsatzurteil erzwingen. Von der Leyen habe ihre vertraglich verbriefte Pflicht verletzt, Anfragen aus dem Parlament zu beantworten, heißt es in der Klageschrift, die der taz vorliegt. De Masi verlangte im März 2025 Auskunft über alle Kontakte der Kommissionschefin mit Rüstungsherstellern. Er fragte nach Treffen, Telefonaten, Videokonferenzen, E-Mails und Briefwechseln. Die Antwort kam erst im Oktober 2025 und war – so De Masi – unvollständig.

Kein Einzelfall: EU-Abgeordnete aller Fraktionen klagen über mangelnde Transparenz und schleppende Bearbeitung ihrer Anfragen durch von der Leyens Kommission. Statt nach sechs Wochen, wie in den EU-Verträgen vorgesehen, werden parlamentarische Anfrage oft erst nach mehreren Monaten, manchmal auch gar nicht beantwortet. Auch Nichtregierungsorganisationen wie „Transparency International“ und „Lobbycontrol“ kritisieren immer wieder mangelnde Transparenz.

Kein Wandel bei restriktiver Informationspolitik

So schlug Lobbycontrol bereits im Oktober 2024 Alarm, weil die EU-Kommission der Waffenlobby entgegenkommen und Rüstungsinvestitionen als nachhaltig erklären wollte. Auch von der Leyens Handelsdeal mit US-Präsident Donald Trump wurde von der deutschen NGO als intransparent und einseitig kritisiert. Hohe Wellen schlug auch eine Klage der New York Times. Sie forderte die Herausgabe von Dokumenten zur Impfstoffbeschaffung in der Coronakrise und bekam vor Gericht teilweise recht.

An der restriktiven Informationspolitik der EU-Kommission hat sich aber nichts geändert. „Frau von der Leyen hält sich wohl für Ludwig XIV.“, kritisiert De Masi in Anspielung auf den berüchtigten „Sonnenkönig“ im Frankreich des 17. Jahrhunderts. Die CDU-Politikerin sei „vom Beschaffungsfilz der Bundeswehr bis zur Pfizer-Affäre immer wieder durch Missmanagement und Löschung von Akten in Erscheinung getreten“. Bei der Aufrüstung drohten nun „neue Beschaffungsskandale“.

Die EU-Kommission kontert kühl: „Wir teilen die Rechtsauffassung von Herrn De Masi ausdrücklich nicht. Es ist aber sein gutes Recht, eine ihn nicht zufriedenstellende Verwaltungsentscheidung gerichtlich überprüfen zu lassen.“ Auf das Ergebnis darf man gespannt sein. De Masi fährt nicht nur schweres Geschütz auf, sondern hat auch prominente Unterstützung: Prozessbevollmächtigter ist der frühere sächsische Verfassungsrichter Professor Christoph Degenhart.

Degenhart hat 2012 Verfassungsbeschwerde gegen den Euro-Rettungsschirm und den Fiskalpakt eingelegt und an anderen großen Verfahren zu EU-Themen teilgenommen. Der emeritierte Professor für Staats- und Verwaltungsrecht ist auch Prozessvertreter des BSW vor dem Bundesverfassungsgericht im Verfahren um eine Neuauszählung der Bundestagswahl 2025. Die Partei war bei der Wahl ganz knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Europäische Kommission #Europäische Union #Ursula von der Leyen #Fabio de Masi #BSW
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Zwei Frauen im Gespräch gestikulieren
Friedenspläne für die Ukraine EU will Militärhilfe für die Ukraine erhöhen

Bei einem Treffen in Brüssel beraten die EU-Verteidigungsminister über neue Rüstungslieferungen an die Ukraine. Verhandelt wird derzeit ohne die Europäer.

Von Eric Bonse
Ursula von der Leyen, kommt im EU-Hauptquartier zu einem Pressestatement
Nach Zoll-Deal mit Donald Trump Von der Leyen kämpft mit Vertrauenskrise

Die Diskussion um das Verbrennerverbot und das Zoll-Abkommen mit den USA schwächen Ursula von der Leyen. Das EU-Parlament zeigt sich streitlustig.

Von Eric Bonse
Ursula Von der Leyen läutet die Glocke zu Beginn des Kollegiums der Kommissare, hinter ihr sind Europa Flaggen drapiert
Abstimmung über EU-Kommission Stimmungstest für von der Leyen

Die Kommission muss sich im EU-Parlament einem Misstrauensvotum stellen. Den Antrag darauf hat ein rechter Abgeordneter eingebracht.

Von Eric Bonse
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Trumps Grönland-Fantasien Das Ende von Europa
2
Sexismus-Vorwürfe gegen Stefan Gelbhaar Grauzone Macht
3
Nach Brandanschlag gegen Linkenpolitiker Die Grenze zur Gewalt will nicht jeder in der Linken sehen
4
Brandanschlag auf Stromnetz in Berlin „Vulkangruppe“ distanziert sich von „Vulkangruppe“
5
Rassismus, Hetze und Fake-News Rechte Angstlust am Stromausfall
6
Zehntausende ohne Strom und Wärme Den Schaden haben die Linken