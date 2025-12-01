piwik no script img

Friedenspläne für die UkraineEU will Militärhilfe für die Ukraine erhöhen

Bei einem Treffen in Brüssel beraten die EU-Verteidigungsminister über neue Rüstungslieferungen an die Ukraine. Verhandelt wird derzeit ohne die Europäer.

Zwei Frauen im Gespräch gestikulieren
Kaja Kallas, EU-Außenbeauftragte, im Gespräch mit der spanischen Verteidigungs-ministerin Margarita Robles Foto: Yves Herman/reuters
Eric Bonse

Aus Brüssel

Eric Bonse

Eine Woche nach dem Streit über den sogenannten Friedensplan für die Ukraine von US-Präsident Donald Trump kämpft die EU erneut um einen Platz am Verhandlungstisch. Bei einem Treffen der 27 Verteidigungsminister in Brüssel sprach die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas von einer „entscheidenden Woche für die Diplomatie“. Die EU werde ihr ganzes Gewicht in die Waagschale werfen, sagte sie. Brüssel setzt dabei auch auf neue Waffenlieferungen an die Ukraine.

Dafür wurden zwei neue Instrumente geschaffen: ein 150 Milliarden Euro schweres Rüstungskredit-Programm bei der EU mit dem vielversprechenden Namen Safe – und ein Waffenbeschaffungs-Programm bei der Nato, unter dem Titel Purl. Während es bei der EU vergünstigte Kredite gibt, müssen die Teilnehmer bei der Nato selbst in die Tasche greifen, um aus ihren nationalen Budgets neue Rüstungsgüter für die Ukraine in den USA zu bestellen.

Genau das wollen die Niederlande nun tun. „Wir erleben täglich schwere Luftangriffe in der Ukraine. Die einzige Möglichkeit, ihnen kurzfristig zu helfen, besteht darin, Hilfsgüter aus amerikanischen Beständen zu liefern. Deshalb kündige ich an, dass die Niederlande weitere 250 Millionen Euro beisteuern werden“, sagte Verteidigungsminister Ruben Brekelmans in Brüssel.

Weitere Hilfen kann die Ukraine aus dem neuen Safe-Programm der EU erwarten. Verteidigungskommissar Andrius Kubilius teilte mit, dass 15 von 19 beteiligten Ländern die geplanten Kredite für die Aufrüstung auch für die Ukraine nutzen wollen. Hier gehe es nicht um Millionen, sondern um Milliarden, betonte Kubilius. Insgesamt hat die EU schon Hilfen im Wert von 187 Milliarden Euro bereitgestellt, so Kallas – „mehr als jeder andere“.

Großbritannien beteiligt sich nicht

Reibungslos funktioniert die Bewaffnung der Ukraine allerdings nicht. So räumte Kallas nach dem Treffen der Verteidigungsminister ein, dass ein geplantes neues Programm zur Beschaffung von Munition noch nicht in trockenen Tüchern sei. Am Freitag war zudem bekannt geworden, dass die geplante Beteiligung Großbritanniens am Safe-Programm der EU nicht zustande kommt. Brüssel und London waren sich über die Finanzierung nicht einig geworden.

Keine Antwort hatte Kallas auf die Frage, wie sie Europa an den Verhandlungstisch bringen will. Am Sonntag hatte es Gespräche zwischen der Ukraine und den USA in Florida gegeben – ohne die EU. Die Europäer sind ebenfalls nicht dabei, wenn der US-Sondergesandte Steve Witkoff am Dienstag den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau trifft.

Auf die Frage, ob sie Witkoff vertraue, wich Kallas aus. „Ich fürchte, sie werden Druck auf das Opfer machen, und nicht auf den Aggressor“, erklärte sie auf Nachfrage. Die wichtigste Aufgabe der EU sei es, die Ukraine zu stärken, damit sie bei Verhandlungen besser dasteht. Derzeit sieht es schlecht aus – Russland ist militärisch in der Offensive.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Krieg in der Ukraine #Brüssel #Waffenlieferung #Europäische Union #Florida #EU Außenpolitik
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein brennendes Haus in der Ukraine nach einem russischen Angriff.
Neue Gespräche zum Ukraine-Krieg Verhandlungen im Schatten des Drohnenterrors

Erneut ist Kyjiw unter massiven russischen Beschuss geraten. Eine Delegation der Ukraine führt in Florida Gespräche mit den USA.

Von Bernhard Clasen und Dominic Johnson
Krieg in der Ukraine Skepsis und Misstrauen

Der sogenannte „Friedensplan“ von US-Präsident Donald Trump trägt ganz klar die russische Handschrift. Vier ukrainische Stimmen zum Plan.

Von Grygorij Palij, Anna Klochko, Walerija Samoshyna und Juri Konkewitsch
Drei Männer sitzen an einem Tisch
US-Positionen in Kriegsverhandlungen Republikaner streiten über Ukraine-Plan

Der US-Sondergesandte Witkoff soll kommende Woche nach Moskau reisen. In einem Telefonat gab er der russischen Seite wohl Tipps zum Umgang mit Trump.

Von Leon Holly
Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Schlagkräftige Linke Schlichtweg Gewalt
2
Ostermontag abschaffen? Ohne wirklichen Nutzen
3
Haltung von Haustieren „Wir genießen, dass wir überlegen sind“
4
Neue AfD-Jugend und Gegenproteste Danke, Antifa
5
Aus für Verbrenner-Aus Auto-Bosse werden für Fehler belohnt
6
Bundesparteitag der Grünen Es könnte auch ohne Robert gehen