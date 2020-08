Umweltkosten von Lebensmitteln : Nur der wahre Preis ist heiß

Es ist natürlich eine PR-Aktion von Penny. Doch die Leute müssen endlich wissen, welche Produkte hohe Schäden für die Gesellschaft verursachen.

Es ist natürlich eine reine PR-Aktion: Der Discounter Penny will demnächst neben den normalen Preisen von Lebensmitteln Beträge inklusive der Umweltkosten angeben, die bei der Produktion entstehen. Der Umweltpreis von Hackfleisch beispielsweise ist fast dreimal so hoch wie der derzeit gezahlte Preis. Denn bei der Tierhaltung entstehen große Mengen Treibhausgase, die Gülle belastet das Wasser. Aber: Penny will diese „wahren Preise“ nur in einem „Nachhaltigkeitsmarkt“ in Berlin auszeichnen und auch nur für insgesamt 16 Eigenmarkenprodukte der Handelskette.

Dennoch weist die PR-Aktion auf ein echtes Problem hin: Besonders die konventionelle Landwirtschaft hat einen Großteil der Kosten für die von ihr verursachten Umweltschäden externalisiert, also auf die Gesellschaft abgeschoben. Ein Beispiel: Schweinefleisch ist auch deshalb so billig, weil große Betriebe so viele Schweine halten. Deshalb konzentriert sich die Gülle etwa im Emsland so stark, dass ein Teil im Grundwasser landet, aus dem Trinkwasser gewonnen wird. Die Folge: Wasserwerke müssen belastetes Grundwasser filtern oder verschneiden mit sauberem. Das erhöht den Wasserpreis.

Wenn die Konsument*innen im Supermarkt am Preis erkennen könnten, welches Produkt höhere und welches geringere Schäden für die Gesellschaft verursacht, trägt das zur umweltpolitischen Aufklärung bei. Viele würden dann voraussichtlich umweltbewusster einkaufen.

Doch dass Supermarktketten die Umweltpreise im Alleingang angeben, reicht nicht. Denn sie könnten sich auf die Produkte beschränken, bei denen es ihnen passt. Zudem könnte niemand überprüfen, ob die Preise sauber errechnet wurden.

Deshalb sollte der Staat die Preise umweltschädlicher Lebensmittel anheben, zum Beispiel durch eine Steuer auf den Treibhausgasausstoß in der Landwirtschaft, durch eine höhere Mehrwertsteuer für Fleisch oder eine Abgabe auf Pestizide. Wenn so auch Importe verteuert würden, hätten die Bauern in der Europäischen Union dadurch auch keine Wettbewerbsnachteile.