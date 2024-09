Umgang mit der Polizei in Medien : Dein Freund und Melder

Viele Medien übernehmen häufig unkritisch Polizeimeldungen. Weil die Polizei aber kein neutraler Akteur ist, muss ein neuer Umgang her.

Der deutschsprachige Journalismus hat ein Polizeiproblem. Kurz kann ich es so sagen: In zu vielen Redaktionen gilt die Polizei als „privilegierte Quelle“. Dieser, in der Kommunikationswissenschaft etablierte Begriff bedeutet: Angaben und Darstellungen, die von polizeilichen Pressestellen stammen, werden zu selten bis nie von Jour­na­lis­t*in­nen vor Veröffentlichung geprüft. Das sorgt dafür, dass sehr häufig – auf gut Deutsch – Stuss in der Zeitung steht und das wiederum ist eine große Gefahr für den Journalismus selbst – aber auch für die Demokratie.

Es gibt viele Beispiele, die verdeutlichen, wie Redaktionen gegenüber der Polizei nicht als Korrektiv, sondern als Steigbügelhalter fungieren: In Berlin-Neukölln räumte die Polizei im Juni 2017 zum Beispiel einen Laden, der von linksalternativen Ak­ti­vis­t*in­nen besetzt wurde.

Das Buch Mohamed Amjahid: „Alles nur Einzelfälle? Das System hinter der Polizeigewalt“, Piper Verlag, 352 Seiten, 18 Euro

In einem Tweet behauptete die Berliner Polizei während des Einsatzes, dass ein Türknauf von den Be­set­ze­r*in­nen unter Strom gesetzt worden sei – um Be­am­t*in­nen bewusst in Lebensgefahr zu bringen. Die Meldung schockierte, Medien übernahmen damals unkritisch die von der Behörde gelieferte Schlagzeile „Anschlag auf die Polizei!“. Nur gab es den unter Strom stehenden Türknauf nie, wie sich herausstellte. Spätere Korrekturen konnten nur bedingt die polizeiliche Desinformation auffangen.

Auch bei Großereignissen scheitern Medien immer wieder am eigenen Anspruch: Die Berichterstattung zum G20-Gipfel in Hamburg oder zu den Klimaprotesten in Lützerath war geprägt von der unkritischen Übernahme polizeilicher Quellen. Vor allem Angaben zu vermeintlich verletzten Be­am­t*in­nen oder Attacken von De­mons­tran­t*in­nen wurden in aktuelle Berichte – ohne nötigen Faktencheck – gekippt.

Blaue Opfererzählung

Mit zeitlichem Abstand, polizeikritischem Aktivismus und Nachfragen einiger Redaktionen blieb von den Darstellungen der Polizeibehörden nur wenig übrig. Da hatte sich die blaue Opfererzählung längst in das kollektive Gedächtnis geschlichen.

Ein Forschungsprojekt der Goethe-Universität in Frankfurt am Main von 2023 konnte aufzeigen, dass im Schnitt weniger als 2 Prozent der Fälle von Polizeigewalt überhaupt vor einem Gericht landen. Betroffene erstatten oft keine Anzeige gegen Po­li­zis­t*in­nen – wie auch, wenn sie dafür zur Polizei müssen.

Es hängt aber auch damit zusammen, dass Gerichte besonders polizeifreundlich eingestellt sind. Medien hätten hier eine besondere Rolle, kritisch auf die Verflechtung von Justiz und Polizei zu schauen. Oft entscheiden sie sich aber dafür, die Pressemitteilungen von Staatsanwaltschaften bei Fällen von Polizeigewalt ungeprüft weitestgehend in Meldungen zu übernehmen.

Solche medialen Missstände kommen regelmäßig vor: Berichte über gezielte Angriffe auf Berliner Po­li­zis­t*in­nen in der Silvesternacht 2022/2023 stützten sich weitgehend auf polizeiliche Angaben, die sich später als übertrieben herausstellten. Anfangs gab die Berliner Polizei die Zahl der festgenommenen Verdächtigen mit 145 an, kurzzeitig stieg die Zahl auf 159.

Die meisten hätten einen Migrationshintergrund. Ein Blick in die Medienarchive zeigt, dass viele Redaktionen diese Angaben ihrem Publikum durchgereicht haben, die Berichte stehen weiterhin so im Netz, zu oft fehlte der zumindest nötige Zusatz: Diese Informationen stammen von der Polizei und sind mit Vorsicht aufzunehmen.

Korrigierte Zahlen

Erst durch hartnäckige Nachfragen im Parlament, von Ak­ti­vis­t*in­nen und einigen Medien, die spät, aber immerhin die Kurve bekamen, wurde die Zahl der Festgenommen neun Tage nach Neujahr auf 38 nach unten korrigiert – die Mehrheit der Verdächtigen, so hieß es nun kleinlaut, sei deutsch. Sich um deutlich mehr als 100 Verdächtige bei so einem politisch aufgeladenen Ereignis zu verschätzen, kann kein Zufall sein.

Der CDU-Kandidat Kai Wegner nutzte die Stimmung nach der teilweise übertrieben dargestellten Gewalt in der Silvesternacht für seinen Wahlkampf. Er forderte die Veröffentlichung von Listen mit Vornamen der Verdächtigen und fuhr damit einen Law-and-Order-Wahlsieg bei den Berliner Wiederholungswahlen zum Abgeordnetenhaus im Februar 2023 ein.

Dieses Wahlergebnis ist teilweise auf die unkritische Berichterstattung zurückzuführen: ein großer Schaden für die Demokratie. Die Fragen sind erlaubt: Wie viel Vorsatz steckt hinter so einer polizeilichen Kommunikationsstrategie? Und wo endet unangebrachte journalistische Naivität, wo fängt Komplizenschaft an?

In den vergangenen Jahren habe ich bei meinen Recherchen oft mit Widerstand der Behörden zu kämpfen gehabt. Im Gedächtnis ist mir ein Pressesprecher aus Sachsen-Anhalt geblieben, der mich am Telefon anschnauzte, dass er mir „keine Auskunft zu gar nichts“ geben müsse. So einen Journalisten wie mich habe er noch nicht erlebt. An dieser Stelle muss ich betonen: Ich stelle meine Anfragen an Polizeibehörden sachlich, in einem respektvollen Ton, mit realistischen Fristen. Und so entgegnete ich ihm höflich, dass ich in meinem Text vermerken könne, dass die Polizei keine Angaben zum Sachverhalt machen wolle. Daraufhin rückte er murrend doch die Informationen heraus, auf die die Öffentlichkeit ein Anrecht hat.

Dieses Erlebnis verdeutlichte mir, dass sich Ver­tre­te­r*in­nen in Polizeibehörden offenbar daran gewöhnt haben, nicht kritisch betrachtet zu werden.

Falsche Darstellungen

Im Fernsehen ist die Polizeihörigkeit einiger Redaktionen besonders sichtbar: Vor allem Boulevard-Formate lieben es, ausschließlich die Polizei oder – noch schlimmer – Polizeigewerkschafter zu aktuellen Fällen oder allgemeinen Phänomenen zu befragen. Ob etwas wirklich so ist, wie die Polizei es darstellt, wird zu oft nicht hinterfragt.

Ich saß selbst in Talkshows, in denen Ver­tre­te­r*in­nen der Polizei Stuss erzählen konnten. Dabei geht es nicht darum, dass mir ihre Haltung nicht gefällt, hier geht es um Fakten, Statistiken und Zusammenhänge, die bewusst falsch dargestellt werden. Diese False Balance leitet das Publikum auf falsche Fährten. Mit Blick auf die Voreingenommenheit vieler polizeilicher Ver­tre­te­r*in­nen erscheint ihre Behandlung als „privilegierte Quelle“ grob fahrlässig.

Die Suche nach zuverlässigen, selbstkritischen und ehrlichen Quellen innerhalb der Polizei ist oft schwierig, da Whistleblowing in den Behörden intern bestraft wird. Das zeigen Beispiele aus verschiedenen Bundesländern, bei denen kritische Stimmen innerhalb von Polizeibehörden abgestraft wurden.

Generell ist die Hemmschwelle groß, intern oder nach außen Missstände zu melden. Ein besonders aufschlussreiches Erlebnis für mich als Reporter war der Austausch mit einem Polizisten, der jahrzehntelang in seiner Behörde Missstände beobachtet und mir die Dokumente dazu weitergegeben hatte.

Der Polizist, der aus Angst vor Rache seiner Kol­le­g*in­nen anonym bleiben wollte, übergab mir geheime Unterlagen im Gewusel großer Bahnhöfe, versteckt hinter einer spiegelnden Sonnenbrille. Er erzählte mir, wie seine Vorgesetzten und Kol­le­g*in­nen jeden Tag in der morgendlichen Besprechung feierten, wenn Jour­na­lis­t*in­nen Polizeimeldungen in ihre Berichterstattung kippten. Das habe er mit seinem Gewissen nicht mehr vereinbaren können.

Kritisch aufarbeiten

Es gab Momente, in denen Jour­na­lis­t*in­nen das Richtige getan haben: die vielen rechtsextremen Polizeichats aufzuarbeiten oder kritisch auf das Wirken von politischen Figuren wie den ehemaligen Heimatminister Horst Seehofer zu blicken. taz-Kolleg*innen recherchierten unermüdlich zum rechtsextremen Nordkreuz-Komplex, bei dem Po­li­zis­t*in­nen stark involviert waren.

Doch in diesen journalistischen Lichtblicken ist in den Redaktionen dieser Republik keine allgemeine, kritische Perspektive auf die Polizei zu erkennen.

Im Gegenteil, leider pflegen einige Medienschaffende zu wenig Distanz zur Polizei: Sie schreiben Bücher, die sie mit Polizeizitaten einführen, sie drehen Dokus, in denen Be­am­t*in­nen glorifiziert werden, manchmal sogar das Skript mitbestimmen. Als ich noch fest angestellt war und polizeikritische Recherchen vorschlug, fragte mich ein Vorgesetzter, was ich eigentlich gegen die Polizei habe.

Er verstand nicht, dass es zur Kernaufgabe von Jour­na­lis­t*in­nen gehört, den Staat und seine Institutionen kritisch zu betrachten. Ein anderer Kollege stach eine Recherche vor Veröffentlichung der Polizei durch: Eigentlich ist es untertrieben, in diesem Fall nur von mangelnder Distanz zu sprechen.

Die Lösung für dieses mediale Polizeiproblem ist schlicht: Journalismus muss sich an journalistische Standards halten, egal wie groß der (Zeit-)Druck sein mag. Die Polizei kann bei der Berichterstattung nur eine von vielen Quellen sein und gleichzeitig ist sie besonders: Informationen, die von Polizeibehörden oder Innenministerien herausgegeben werden, sollten von machtkritischem und unabhängigem Journalismus akribisch unter die Lupe genommen werden.

Immer mit der Prämisse: Da könnte etwas nicht stimmen. Motto: Ich zweifle, also bin ich Journalist*in. Denn die Polizei will sich in der Öffentlich oft als Opfer darstellen und dabei gut aussehen. Guter Journalismus verstärkt diese PR-Strategie nicht, sondern entlarvt sie an einigen Stellen als das, was sie ist: Ungenauigkeiten, Übertreibungen, die Unwahrheit.