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Ukrainekrieg Optimismus ist fehl am Platz

Kommentar von

Barbara Oertel

Wer die Evakuierung aus Oleschky für ein Zeichen hält, dass Putin nun zu ernsthaften Friedensverhandlungen bereit wäre, ist komplett weltfremd.

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Ein Mann hält die Hand vors Gesicht. Die frau neben ihm weint vor Freude über das Wiedersehen
Viele der Evakuierten aus Oleschky sehen ihre Familien zum ersten Mal nach langer Zeit wieder

Foto: ap/dpa

H underte Menschen sind der Hölle in Oleschky am Wochenende entkommen. Die Evakuierung aus der ukrainischen, von russischen Truppen abgeriegelten Frontstadt ist geglückt. Das ist angesichts des alltäglichen Kriegsgrauens in der Ukraine zweifellos eine positive Nachricht.

Diejenigen, die jedoch glauben, aus der Mitwirkung Russlands an der Aktion weiterreichende Schlüsse auf eine Bereitschaft zu echten Friedensverhandlungen ziehen zu können, sind komplett wirklichkeitsfern oder unheilbar beratungsresistent – oder beides.

Kremlchef Wladimir Putin plötzlich mit menschlichem Antlitz? Von wegen! Hier lässt sich ein Mann vor allem mit Blick auf die Midterms in den USA am 3. November schamlos hofieren und abfeiern – sein Freund Donald Trump wird das zu schätzen wissen. Dabei ist Putin für die humanitäre Katastrophe in Oleschky wie für die gesamte Invasion der Ukraine der Hauptverantwortliche. Heuchlerischer und widerwärtiger geht es nicht.

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Unlängst ließ Russlands Präsident die Öffentlichkeit zum wiederholten Mal an seinem profunden historischen Wissen teilhaben: Die Territorien im Osten der Ukraine seien russisches Land, die Be­woh­ne­r*in­nen hätten ihrem Wunsch nach Zugehörigkeit zur Russischen Föderation in einem Referendum Ausdruck verliehen. Übersetzt heißt das: Moskau wird seinen Krieg in der Ukraine vorerst weiterführen, und zwar flächendeckend. Wie viele Menschen noch ihr Leben lassen müssen, spielt für den Kreml ohnehin keine Rolle, auch weitere Opfer unter den eigenen Landsleuten nicht.

Dennoch stellt sich die Frage, ob die „Aktion Oleschky“ als Blaupause für eine temporäre Waffenruhe auch andernorts in der Ukraine dienen könnte und Potenzial für mehr hätte – zum Beispiel im Hinblick auf einen Waffenstillstand. Darauf eine Antwort zu geben, wäre verfrüht. Fest hingegen steht: Optimismus in Bezug auf Russland ist absolut fehl am Platz und grenzenlos naiv.

Wie viel Lehrgeld, noch dazu auf Kosten der Menschen in der Ukraine, wollen die westlichen Staaten noch bezahlen?

Barbara Oertel Ressortleiterin Ausland

Geboren 1964, ist seit 1995 Osteuropa-Redakteurin der taz und seit 2011 eine der beiden Chefs der Auslandsredaktion. Sie hat Slawistik und Politikwissenschaft in Hamburg, Paris und St. Petersburg sowie Medien und interkulturelle Kommunikation in Frankfurt/Oder und Sofia studiert. Sie schreibt hin und wieder für das Journal von amnesty international. Bislang meidet sie Facebook und Twitter und weiß auch warum.

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