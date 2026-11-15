S o einer sagt so etwas: „Nur gemeinsam können wir gegen diesen parlamentarischen Faschismus vorgehen.“ Von Thomas Berthold gibt es etliche solcher Sätze. Als sein „Lieblingsbuch“ gab Berthold „Geheimgesellschaften und ihre Macht im 20. Jahrhundert“ an, ein wegen Volksverhetzung zwischenzeitlich in Deutschland verbotenes antisemitisches Machwerk.

Die AfD hat nun den früheren Fußballprofi und Weltmeister von 1990 als ihren Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten vorgestellt. Ganz nebenbei erklärt uns die AfD damit auch, wie ihr Bekenntnis, sie trete gegen Judenhass ein, in der Praxis aussieht: einen Antisemiten zum Staatsoberhaupt machen.

Nun war Berthold zwar früher einmal Weltklassespieler, aber dennoch ist er gar nicht so berühmt, wie er und Tino Chrupalla das glauben. Die WM 1990, das waren Lothar Matthäus und Andy Brehme.

Die Nominierung Thomas Bertholds durch die extrem rechte AfD verrät uns einiges über das Verständnis der politischen Bedeutung des Fußballs in diesem Land: Er wird nicht als Sport ernst genommen, Spieler werden nicht als seine Repräsentanten in der Öffentlichkeit respektiert, sondern jeder pickt sich einen raus. Der CSU-Politiker Stephan Mayer sagte, Berthold sei zweifelsohne ein herausragender Profifußballer gewesen, für das Amt des Bundespräsidenten halte er die Personalie jedoch für abwegig. Und Ralf Stegner (SPD) meinte, Berthold habe wohl zu viele „Kopfballübungen mit einem Medizinball“ gemacht.

Keine Antwort auf Rechtsextremismus

Wir lieben also unsere Fußballer, so die Botschaft, wenn sie entweder nichts sagen oder genau das sagen, was man von ihnen hören möchte. Dass der Fußball ein gesellschaftliches Feld ist, in dem sich alle politischen Kräfte dieses Landes artikulieren, wird lieber gar nicht zur Kenntnis genommen. Und entsprechend bemerken die Leute, die sich für politische Entscheider halten, nicht, wie bedenklich, ja gefährlich es ist, wenn plötzlich im Fußball rechtsextreme Positionen um sich greifen.

Und nicht nur das: Noch alarmierender ist es ja, dass mit Thomas Berthold ein früherer Weltklassefußballer versucht, den Sport als Feld zu besetzen, in dem Rechtsextremismus vorzeigbar und repräsentabel gemacht wird.

Wer will, sieht, wie wichtig es wäre, sich mehr mit Sport zu beschäftigen, ihn und die Sportler und Sportlerinnen ernster nehmen, auch dann, wenn sie Schlimmes äußern. Dass das Motto „Für Dich. Für uns. Für Deutschland“, das Jürgen Klopp in der Kabine aufhängt, die beste Antwort auf Rechtsextremismus im höchsten Staatsamt ist, kann man ja wohl bezweifeln.