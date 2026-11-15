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AfD-Kandidat für BundespräsidentenwahlDer Fußball ist auch rechts

Martin Krauss
von Martin Krauss

Die AfD möchte Thomas Berthold als Kandidaten für das höchste Staatsamt aufstellen. Das sagt uns auch, wie sehr im Sport rechtsextreme Positionen um sich greifen.

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Deutscher WM-Erfolg 1990, jubelnde Spieler, u.a. Thomas Berthold
Jubelt am rechten Rand: Thomas Berthold nach dem WM-Erfolg 1990

Foto: Kleefeldt/dpa

S o einer sagt so etwas: „Nur gemeinsam können wir gegen diesen parlamentarischen Faschismus vorgehen.“ Von Thomas Berthold gibt es etliche solcher Sätze. Als sein „Lieblingsbuch“ gab Berthold „Geheimgesellschaften und ihre Macht im 20. Jahrhundert“ an, ein wegen Volksverhetzung zwischenzeitlich in Deutschland verbotenes antisemitisches Machwerk.

Die AfD hat nun den früheren Fußballprofi und Weltmeister von 1990 als ihren Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten vorgestellt. Ganz nebenbei erklärt uns die AfD damit auch, wie ihr Bekenntnis, sie trete gegen Judenhass ein, in der Praxis aussieht: einen Antisemiten zum Staatsoberhaupt machen.

Nun war Berthold zwar früher einmal Weltklassespieler, aber dennoch ist er gar nicht so berühmt, wie er und Tino Chrupalla das glauben. Die WM 1990, das waren Lothar Matthäus und Andy Brehme.

Die Nominierung Thomas Bertholds durch die extrem rechte AfD verrät uns einiges über das Verständnis der politischen Bedeutung des Fußballs in diesem Land: Er wird nicht als Sport ernst genommen, Spieler werden nicht als seine Repräsentanten in der Öffentlichkeit respektiert, sondern jeder pickt sich einen raus. Der CSU-Politiker Stephan Mayer sagte, Berthold sei zweifelsohne ein herausragender Profifußballer gewesen, für das Amt des Bundespräsidenten halte er die Personalie jedoch für abwegig. Und Ralf Stegner (SPD) meinte, Berthold habe wohl zu viele „Kopfballübungen mit einem Medizinball“ gemacht.

Keine Antwort auf Rechtsextremismus

Wir lieben also unsere Fußballer, so die Botschaft, wenn sie entweder nichts sagen oder genau das sagen, was man von ihnen hören möchte. Dass der Fußball ein gesellschaftliches Feld ist, in dem sich alle politischen Kräfte dieses Landes artikulieren, wird lieber gar nicht zur Kenntnis genommen. Und entsprechend bemerken die Leute, die sich für politische Entscheider halten, nicht, wie bedenklich, ja gefährlich es ist, wenn plötzlich im Fußball rechtsextreme Positionen um sich greifen.

Und nicht nur das: Noch alarmierender ist es ja, dass mit Thomas Berthold ein früherer Weltklassefußballer versucht, den Sport als Feld zu besetzen, in dem Rechtsextremismus vorzeigbar und repräsentabel gemacht wird.

Wer will, sieht, wie wichtig es wäre, sich mehr mit Sport zu beschäftigen, ihn und die Sportler und Sportlerinnen ernster nehmen, auch dann, wenn sie Schlimmes äußern. Dass das Motto „Für Dich. Für uns. Für Deutschland“, das Jürgen Klopp in der Kabine aufhängt, die beste Antwort auf Rechtsextremismus im höchsten Staatsamt ist, kann man ja wohl bezweifeln.

Martin Krauss

Martin Krauss

Jahrgang 1964, freier Mitarbeiter des taz-Sports seit 1989

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5 Kommentare

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    Kay Brockmann

    Tja, Wettstreit und Konkurrenz unter Menschen gilt ja sozusagen als „natürlich gegeben“ und fortschrittlich. Das ist es nicht; es erscheint mir eher „rechtes“ Wunschdenken zu sein.

  • MM
    Manfred MIlde-Büttcher

    "Der Fußball ist auch rechts". Wer hätte das gedacht, dass die Bandbreite der Gesellschaft auch Fußball spielt. - "Wer will, sieht, wie wichtig es wäre, sich mehr mit Sport zu beschäftigen ..." Na dann mal rein in die Vereine, in den Pausen das politische Selbstbild der Mitspieler und der Gegner erfragen und dann entscheiden, ob man mit der Bandbreite der Gesellschaft ausgerechnet Sport machen will.

  • N
    Nachtsonne

    Alle Personen, die von den Parteien für das Amt des BP aufgestellt werden, sind mehr oder minder öffentlich bekannt und haben ein berufliches Vorleben. Wolle wir jetzt jede Berufsgruppe eines solchen Kandidaten unter Generalverdacht stellen? Am besten stellen wir jeden und alles unter Verdacht, dann können wir auch jeden und alles anklagen.

  • D
    Dobro

    Was ist erstens nicht überraschend, zweitens kann man das aus der Person eines einzigen Fußballers nicht schließen. Das sagt uns das eben nicht, das ist naive Soziologie bzw. Politik.

  • R
    Reinero66

    Einen Fußballer, der vor 36 Jahren gespielt hat, als Kronzeugen für den heutigen "Rechtsruck" Im Fußball zu machen ist mit Verlaub mehr als grenzwertig.

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