L ächeln, wer hätte das gedacht, ist die vielleicht letzte mächtige Waffe der Menschheit, bevor die KI das Vetorecht im UN-Sicherheitsrat erhält.

In dieser Woche stolperten gleich drei globale VIPs über ein Lächeln, eigentlich eines der schönsten Dinge, die den meisten Menschen mit der Geburt kostenlos mitgeliefert werden.

Die Woche begann mit dem „ansteckenden Lächeln“ der Managerin, die in den USA als Alice Huang, in anderen Ländern als Huang Le bekannt sein soll. Sie hatte eine Affäre mit dem Chef des Chipentwicklers Nvidia, Jensen Huang, und soll laut US-Geheimdienstberichten eine chinesische Spionin sein, weil die Chinesen nicht an diese Superchips kommen, es aber wohl gern würden.

Jensen Huang war zwar ebenfalls für sein bezauberndes Lippen- und Mundwinkelspiel bekannt. Nun ist er seinen Job los, und die Frage bleibt, ob seine Ehefrau das alles mühsam weglächeln wird wie einst Hillary Clinton, oder ob sie über die Beziehungen ihres Manns nur müde lächeln kann.

Als Nächstes machte sich der Kriegsminister der USA lächerlich, als er auf den Stufen des US-Nationalfriedhofs in Arlington am Mittwoch das Grab des unbekannten Soldaten für ein Foto posierte und mit seinen Begleiterinnen laut lachte und plauderte. Wenn Mitglieder der Trump-Regierung lachen, bringen sich viele lieber in Sicherheit, denn es verheißt meistens nichts Lustiges. Doch ein Wachsoldat des Friedhofs reagierte auf das Gelächter von Pete Hegseth so, wie es sich für einen Soldaten gehört, der seinen Job ernst nimmt: Er wies den Minister aggressiv brüllend zurecht, dass hier ausnahmslos jeder die Klappe zu halten und Respekt zu zeigen habe.

Der gedemütigte Hegseth, der gerade eh nur knapp einer Amtsenthebung entgangen ist, konterte allerdings postwendend: Am nächsten Tag verlieh er dem Wachsoldaten Thomas Iglesias die Joint Service Commendation Medal dafür, ihn angeschnauzt, respektive seine Pflicht getan zu haben. Dieses Mal lächelte der Soldat.

Das letzte Lächeln für diese Woche schenkte uns dann Greta Thunberg. Ein kurzer Videoclip machte Donnerstag die Runde, in der der Dokufilmer Hubertus Koch die Klima- und Palästina­aktivistin zusammen mit einer weiteren jungen Frau interviewt. Der Clip beginnt mit der Aussage Kochs, „am selben Tag“ finde in Berlin eine Demonstration von Fridays for Future statt. Dann sieht man, wie die beiden Frauen sich beugen vor Lachen, vor allem Thunberg, die dann auch noch fragt: „Echt? Das machen die immer noch?“

Für Medien, Wichtigtuer und Social-Media-­Ak­ti­vis­t*innen rechts der taz ist Gretas Gelächter der Beweis, dass die einstige Ikone der Kli­ma­be­we­gung eine Hochstaplerin ist. Für Medien, Wichtigtuer und Social-Media-­Ak­ti­vis­t*in­nen links der taz ist wegen des unklaren Kontextes von Gretas Gelächter noch gar nichts bewiesen, außer dass Rechte jeden Schnipsel nutzen, um die Klimabewegung zu diskreditieren und weiter SUV zu fahren.

 Wer noch lacht, hat schon verloren

Als Argument, dass die Klimabewegung insgesamt lächerlich und verlogen ist, wie es In­ter­net­rein­schrei­be­r*in­nen rechts der taz behaupten, lässt sich Gretas Gelächter nun wahrlich nicht verkaufen. Thunberg mag eine Krake im Kopf haben, eine Klimakatastrophenleugnerin ist sie nicht.

Allerhöchstens könnte man ihr Lachen als Hinweis darauf interpretieren, dass sie kein besonderer Fan der deutschen Freitagsdemos ist. Das könnte mit dieser Krake in ihrem Kopf zu tun haben. Selbst wenn sie wirklich darüber lachen muss, dass die Deutschen immer noch jeden Freitag gegen den Klimawandel demonstrieren und sie davon nichts weiß, wäre auch das legitim.

Aber wir leben in harten Zeiten. Wer noch lacht, hat schon verloren. Ich bin trotzdem für Weiterlachen. Wer das Gelächter nicht ehrt, ist die Greta nicht wert. Lachen – garantiert klima­neutral.