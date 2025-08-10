piwik no script img

Übernahme von Northvolt in SchwedenOptimismus kann nicht schaden

Anne Diekhoff
Kommentar von Anne Diekhoff

Ein Tech-Start-up aus Kalifornien will kaufen, was von Northvolt noch übrig ist. Das sollte optimistisch stimmen, nicht zweifeln lassen.

Schriftzug von Northvolt
Der Schriftzug Northvolt an einem Zaun am Eingang zur Baustelle der Batteriezellenfabrik in Deutschland Foto: Christian Charisius/dpa

D as Tech-Start-up Lyten aus Kalifornien will kaufen, was vom schwedischen Batteriehersteller Northvolt noch übrig ist, inklusive des im Bau befindlichen deutschen Werks. Noch gebe es offene Fragen. Das Ganze sei höchst unsicher, betonen skeptische Stimmen. Recht haben sie. Nur: Da steht jemand und bietet einen veritablen Lösungsversuch an. Besser wird’s halt nicht in einer nahezu hoffnungslosen Lage nach der Northvolt-Pleite.

Lytens Lithium-Schwefel-Batterien verweilen bisher in der Testphase. Die Lösung dazu sollen die monumentalen Anlagen in Schweden sein. Eine Fabrik in Kalifornien hatte Lyten den Schweden schon 2024 abgekauft – ganz unbekannt ist man sich also nicht.

Der schwedische Batteriehersteller hatte vor der Insolvenz rund 5.000 Mitarbeitende, der Käufer hat bislang nur gut 300. David kauft Goliath, hieß es in Schweden sofort. Lyten-Chef Dan Cook lobte bei Bekanntgabe des Deals die jetzige Leitung Northvolts. Unter der Krisen-Führung des deutschen Matthias Arleth seien die meisten Probleme des Stammwerks im nordschwedischen Skellefteå gelöst worden – mit deutlich weniger Mitarbeitenden als zuvor.

Mangelnde Produktivität und Expansionspläne gelten als Ursache für den Niedergang des einstigen Hoffnungsträgers. Dabei wurde nicht nur Geld deutscher Investoren verbrannt, sondern auch Mittel aus dem schwedischen Pensionsfonds und öffentliche Fördergelder. Lyten plant nur mit privatem Risikokapital.USA, Schweden und Deutschland müssen dem Kauf noch zustimmen.

Bleibende Hoffnung auf westlichen Gegenpol zu China

Wenn Lyten hält, was es verspricht, sollte statt der Großspurigkeit der North­volt-Gründer in Zukunft durchdachtes Vorgehen dominieren. Langfristiges Ziel ist die Produktionsumstellung von Lithium-Ionen- auf Lithium-Schwefel-Batterien, für die weniger Seltene Erden benötigt würden.

Europas Hoffnungsträger für grüne Batterie-Herstellung wäre dann ein US-Unternehmen in Europa – das Modell eines westlichen Gegenpols zur China-Dominanz bliebe bestehen. Bleibt zu Hoffen, dass der Plan des optimistischen US-Investors wirklich aufgeht.

Anne Diekhoff

Anne Diekhoff

 Nordeuropa-Korrespondentin
Seit 2022 bei der taz. Erst als Themenchefin in Berlin, jetzt als Korrespondentin in Schweden. Früherer Job im Norden: Trolle verkaufen am Fjord. Frühere Redaktionen: Neue OZ, Funke, Watson. Skandinavistin M.A.
Themen #Batterien #Batterie #Seltene Erden #Start-Up #Kalifornien #Schweden
