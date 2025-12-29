piwik no script img

Kommentar von

Stefan Schaaf

Das Nachrichtenmagazin CBS kippt die Ausstrahlung eines TV-Beitrags. Der legt Misshandlungen von abgeschobenen Geflüchteten nach El Salvador offen.

S elten hat sich Zensur so auf offener Bühne beobachten lassen wie im Fall des TV-Beitrags über das salvadorianische Foltergefängnis CECOT, der von der CBS-Nachrichtenchefin Bari Weiss drei Stunden vor der Ausstrahlung des etablierten investigativen Magazins gekippt wurde. Ihre Begründung, der Beitrag sei journalistisch mangelhaft, erweist sich als vorgeschoben.

Der knapp 14-minütige Film enthält schockierende Szenen und Zeugenaussagen von venezolanischen Migranten, die im März durch die Trump-Regierung verhaftet und nach El Salvador ausgeflogen worden waren. Man hatte sie entkleidet, kahl geschoren, brutal misshandelt und kaum bekleidet in Sammelzellen eingesperrt, wo sie wie Pakete auf Stahlregalen kauern mussten.

Der Beitrag war nicht mangelhaft, sondern hatte bei CBS bereits alle redaktionellen und juristischen Überprüfungen bestanden. Er ist ein drastisches Dokument, wie weit die derzeitige US-Regierung in ihrem Kampf gegen Migranten Menschenrechte verletzt. Er widerlegt auch die Behauptung von Trumps Sprecherin, nur übelste Kriminelle seien nach El Salvador gebracht worden. Vielmehr waren die Hälfte der Verhafteten bislang nicht mit dem Gesetz in Konflikt gekommen.

CBS, das aus ökonomischen Gründen auf das Wohlwollen der Trump-Regierung angewiesen ist, hat sich mit seiner Zensur gründlich blamiert. Denn Bari Weiss verfügte die Sperrung des Beitrags erst, nachdem er schon an den kanadischen Partnersender Global TV überspielt und auf dessen Webseite veröffentlicht worden war. Von dort fand er rasch seinen Weg in die sozialen Medien und war für CBS nicht mehr einzufangen.

Bari Weiss hatte keine Erfahrungen im TV-Journalismus, als sie vor drei Monaten an die Spitze von CBS-News katapultiert worden war. Sie hatte sich aber einen Namen als streitbare Autorin und Kritikerin vermeintlicher Zensur an Universitäten oder in sozialen Netzwerken wie Twitter gemacht. Jetzt hat sie gezeigt, dass sie selbst nicht vor Zensur zurückschreckt, wenn diese politisch opportun ist.

Stefan Schaaf
4 Kommentare

 / 
  • F

    Trump und seine Spießgesellen machen sich doch schon seit geraumer Zeit keine Mühe mehr, diesen Mythos aufrechtzuerhalten.

  • P

    Offenbar nur noch der Mythos eine freie, faire und demokratische Nation zu sein, unterscheidet die US der Trump-Junta noch von anderen Terrorregiemen. Mehr nicht....

  • F

    Etwas kurz, die Geschichte des Rückzugs, wie kam es genau dazu?

    Wurde von der Trump-Regierung interveniert/gedroht? Natürlich zensiert die Regierung, dennoch ist im vorliegenden Fall die Geschichte etwas zu dünn.

    Ist der Rückzug am Ende wirklich auf Druck der Regierung Trump erfolgt ist es ein weiterer in einer langen Reihe Skandale, die weder die Regierung noch die Wähler in den USA mittlerweile besonders aufregen, leider.

    • F

      @FtznFrtz:

      Ein elementares Ziel autoritärer Regime ist es, freie Meinungsäußerungen zu unterdrücken. Direkte Zensur ist dabei nur ein Baustein, Medien zur Selbstzensur zu bringen ein anderer, eleganterer Weg, diese Ziel zu erreichen. Die Trump Administration kopiert hier das Drehbuch aus Ungarn oder Polen, wo wichtige Medienhäuser unter die Kontrolle von Gesinnungsgenossen oder



      Opportunisten gebracht wurden. Der Rest ist vorauseilender Gehorsam.

