dpa/afp/taz | Die für ihre umstrittenen Abschieberazzien bekannte US-Migrationsbehörde ICE soll einen neuen Leiter bekommen. US-Präsident Donald Trump nominierte für den Direktorenposten Lance Schroyer, wie er auf der Plattform Truth Social mitteilte. Trump forderte den Senat im Kongress auf, der Personalie zuzustimmen.

Schroyer ist ein ehemaliger Staatspolizist aus dem US-Bundesstaat Oklahoma sowie ehemaliger Marineinfanterist. Trump nannte ihn einen Patrioten. Er habe „jahrzehntelange Erfahrung bei der Inhaftierung der schlimmsten Kriminellen“, so Trump. Schroyer ist derzeit Berater von Heimatschutzminister Markwayne Mullin.

Laut dem TV-Sender CNN ist Schroyer in den USA kaum bekannt. Der Posten wurde frei, nachdem vor Monaten bekanntgeworden war, dass der kommissarische Direktor Todd Lyons zurücktritt.

Der Neue: Lance Schroyer Foto: reuters

Die Nominierung Schroyers muss eigentlich vom Senat bestätigt werden. Allerdings werden alle ICE-Direktoren seit 2017 nur kommissarisch ernannt. Seit Dezember 2014 sei kein ICE-Direktor mehr vom Senat bestätigt worden, erklärte Mullin. „Der Senat muss die Nominierung von Lance Schroyer schnell bestätigen.“

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Die ICE-Behörde wurde zum Symbol der aggressiven Migrationspolitik in Trumps zweiter Amtszeit, die im Januar 2025 begonnen hatte. Die Behörde verantwortete umstrittene Razzien gegen Migranten in demokratisch regierten Städten. Die Beamten waren dabei zum Teil vermummt. Das Vorgehen hatte in den USA eine große Protestwelle ausgelöst. Und immer wieder spielen wohl auch politische Gründe eine Rolle bei den Verhaftungen, etwa bei einer Razzia in einem Hyundai-Werk im vergangenen Herbst.

Richtig heftig wurde der Gegenwind für Trump, als im Januar in Minneapolis zwei US-Bürger durch Schüsse von Bundesbeamten verschiedener Behörden bei solchen Einsätzen starben. Die frühere Heimatschutzministerin Noem war daraufhin von Trump entlassen worden.