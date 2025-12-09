piwik no script img

UN-UmweltberichtMensch verursacht stündlich Schaden von 5 Milliarden Dollar

Nahrungsproduktion und Fossile sind für immense Zerstörung verantwortlich, warnt das UN-Umweltprogramm. Streit gibt es über „wissenschaftliche“ Aussagen im Bericht.

Eine Menschenreihe in Pink gekleidet steht hinter einem Haufen Kohlebriketts
Aktivisten von Greenpeace demonstrieren in Berlin für einen sofortigen Ausstieg aus der Kohleförderung am 31. Januar 2019 Foto: Christian Mang/imago
Kai Schöneberg

Von

Kai Schöneberg

Nahrungsmittelproduktion und fossile Brennstoffe verursachen Schäden in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar – stündlich. Regierungen, Unternehmen und Gesellschaft müssten alles tun, „bevor der Zusammenbruch unvermeidlich wird“, heißt es im siebten Global Environment Outlook (GEO), der von 287 Forschenden aus 87 Ländern für das UN-Umweltprogramm (Unep) erstellt wurde. Der Bericht ist laut Unep ein „Flaggschiff“-Report, die umfassendste wissenschaftliche Bewertung der globalen Umwelt. Er wurde am Dienstag bei der UN-Vollversammlung in Nairobi präsentiert.

Klimakrise, die Ausbeutung der Natur und Umweltverschmutzung würden „unsere Wirtschaft, Ernährungssicherheit, Wasserversorgungssicherheit und Gesundheit untergraben und Fragen der nationalen Sicherheit stellen“, sagte Robert Watson, Co-Vorsitzender des GEO-Reports. Die Kosten allein für klimabedingte Wetterereignisse werden auf jährlich 143 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Die Kosten für Maßnahmen zur Rettung von Klima und Umwelt seien langfristig viel geringer als die Kosten des Nichtstuns. Laut dem Bericht liegen allein die Vorteile von Klimaschutzmaßnahmen bis 2070 bei 20 Billionen Dollar pro Jahr, bis 2100 bei 100 Billionen.

Der Bericht ist über 1.200 Seiten dick. Die Entstehung der Kurzfassung für politische Ent­schei­dungs­trä­ge­r*in­nen war offenbar konfliktbeladen. Länder wie Saudi-Arabien, Iran, Russland, die Türkei und Argentinien opponierten gegen Verweise auf fossile Brennstoffe, Plastik oder den Verzicht auf Fleisch in der Ernährung.

Laut Guardian veröffentlichten Großbritannien und 28 weitere Länder eine Erklärung, in der es hieß: „Wir haben Versuche beobachtet, die wissenschaftliche Natur dieses Prozesses in Frage zu stellen. Unsere Delegationen respektieren uneingeschränkt das Recht jedes Staates, die nationalen Interessen und Rechte seines Landes zu schützen, aber Wissenschaft ist nicht verhandelbar.“

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Klimawandel #Biodiversität #Unep
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Zwei Personen vor einem smogverhangenen Panorama
Emissions Gap Report Das Prinzip Hoffnung

Nie wurde mehr Kohlenstoffidioxid in die Atmosphäre geblasen. Ein UN-Report lässt kaum Hoffnung auf die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels.

Von Nick Reimer
Ein Mann reinigt eine Solaranlage, die auf dem Dach eines Wohnhauses installiert ist.
Emissions Gap Report 2025 Klimaprognosen werden ganz langsam besser

Gibt es gute Nachrichten in der Klimakrise? Die Welt bleibt weit weg von den vereinbarten Klimazielen, warnt das Umweltprogramm der Vereinten Nationen.

Von Dirk Eckert
Ein junger Mann hockt in Ruinen
Bericht von Fachzeitschrift Lancet Wie uns der Klimawandel krank macht

Kohle, Öl und Gas sowie die Folgen des Klimawandels machen die Welt tödlicher, berichten Mediziner. Auch die Folgen für die Wirtschaft sind enorm.

Von Jonas Waack

klimawandel

Gabelstapler im Hochregallager von DHL
EU-Lieferkettengesetz Pflichten werden aufgeweicht

Das Lieferkettengesetz der EU soll Menschenrechte weltweit schützen – und wird wohl entschärft, bevor es überhaupt in Kraft getreten ist.

9.12.2025

Montage einer Photovoltaik-Anlage.
Weniger neue Solaranlagen auf Dächern Ministerin Reiche verschreckt Haus­ei­gen­tü­me­r:in­nen

Die Zahl neuer Solaranlagen auf Dächern ist 2025 stark gesunken. Die Diskussion um die Förderung verunsichert Interessierte, so der Branchenverband.

Von Anja Krüger

8.12.2025

Ein Veggie-Burger
Rechtsgutachten von Foodwatch EU-Verbot für „Veggie-Burger“ könnte rechtswidrig sein

Die Verbraucherorganisation hält das geplante EU-Verbot für Begriffe wie „Veggie-Burger“ für illegal. Das belege ein juristisches Gutachten.

8.12.2025

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Rente in der Zukunft Beamte und Vermögende ins System – es ist möglich!
2
Debatte über Rentenreform Wer später anfängt, soll später aufhören
3
Anton Hofreiter zum Ukraine-Krieg „Die Ukraine kann den Deal nicht annehmen“
4
Weniger neue Solardächer Bremsklotz Katherina Reiche
5
Berichterstattung über Anti-AfD-Proteste Freiheit verpflichtet
6
Heftige Kritik an der Bundesregierung Asylpolitisches Forum warnt vor Aushöhlung des Grundgesetzes