Twitter fact-checkt Trump: Präsident mit Warnhinweis

Twitter hat erstmals Tweets von Donald Trump mit einem Warnhinweis versehen. Es geht um Falschinformation in dessen Äußerungen zur anstehenden Wahl.

SAN FRANCISCO/BERLIN reuters/taz | Twitter hat am Dienstag zum ersten Mal einen Tweet des US-Präsidenten Donald Trump mit einem Warnhinweis vor möglichen falschen Fakten versehen. Damit wendet Twitter seine neue Politik zum Fact-Checking erstmals bei seinem berühmtesten Nutzer an.

Trump, der mehr als 80 Millionen Follower auf dem US-Kurznachrichtendienst hat, hatte zu Beginn des Tages zu den anstehenden Wahlen getwittert und unter anderem geschrieben, dass eine Briefwahl „im Wesentlichen betrügerisch“ sei und zu einer „manipulierten Wahl“ führen würde.

Twitter markierte die Aussage mit einem blauen Ausrufezeichen, das den Leser auffordert, „Fakten über die Abstimmung per Brief zu erhalten“ und mit einem Klick auf eine Seite mit weiteren Informationen führt. Dort heißt es beispielweise in einer Überschrift: „Trump macht unbegründete Behauptung, dass Briefwahlstimmen zu Wahlbetrug führen“.

Es folgt ein Abschnitt „Was Sie wissen müssen“, der drei konkrete Behauptungen aus den Trump-Tweets behandelt. Die Warnungen vor möglichen Fake News ist laut Twitter eine Erweiterung der neuen Richtlinie zur Vermeidung irreführender Informationen. Sie wurde Anfang des Monats eingeführt, um Fehlinformationen über das Coronavirus zu bekämpfen. Wie zuvor Facebook hatte auch Twitter angekündigt, Tweets mit Coronabezug und zweifelhaften Inhalten mit Hinweisen zu markieren.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone.....