piwik no script img

Trumps Militäraktion vor VenezuelaImpulsgesteuert gegen das Völkerrecht

Katharina Wojczenko

Kommentar von

Katharina Wojczenko

Das US-Militär hat einen Öltanker vor der Küste Venezuelas beschlagnahmt. Damit eskaliert US-Präsident Donald Trump bewusst die Situation.

Bewaffnete Menschen beschlagnahmen einen Tanker
Wie soll das alles weitergehen? Foto: Screengrab via U.S. Attorney General/imago

D ie US-Regierung hat erstmals seit Beginn der Militäroperation an der Karibikküste vor Venezuela einen Öltanker beschlagnahmt. Das ist eine neue Stufe der Eskalation gegenüber der autoritären Regierung von Präsident Nicolás Maduro. Das zeigt, dass die USA – zumindest wenn es um einen Öltanker geht – mit ihrem riesigen Militärarsenal in der Karibik durchaus willig und fähig sind, ein Schiff in ihre Gewalt zu bringen, und das ohne Todesopfer.

Dass das mittlerweile ein Anlass zur Freude ist, zeigt wiederum, wie dramatisch es um die US-Verteidigungspolitik in Lateinamerika steht. Zur Erinnerung: Bei 20 Luftangriffen auf angebliche Drogenboote, vor allem an der Karibikküste vor Venezuela, sollen in den vergangenen Monaten rund 87 Menschen gestorben sein. Im Fall der Drogenboote ist die US-Regierung selbst für minimalste Fakten bis heute Beweise schuldig. Und selbst, wenn es diese gäbe: Ihr Handeln verstößt gegen das humanitäre Völkerrecht – und im Übrigen gegen die jahrelange US-Praxis im Kampf gegen den Drogenhandel auf See.

Die juristische Einschätzung in Sachen Tanker ist aktuell unklar, die Informationslage und die Kommunikation der Regierung sind erneut miserabel. Nicht einmal US-Justizministerin Pam Bondi und FBI-Chef Kash Patel können sich bei dem beschlagnahmten Öltanker einigen, was dessen Route gewesen sein soll. Aber immerhin soll kein umumkehrbarer Schaden entstanden zu sein.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

US-Präsident Donald Trump scheint weiter impulsgesteuert und ohne langfristige Strategie in Sachen Venezuela zu handeln. Allerdings setzt er mit dem Angriff auf den Öltanker tatsächlich dort an, wo es der Maduro-Regierung wehtut: bei ihrer Haupteinnahmequelle, dem Erdöl. Venezuela hat unter anderem dank Schattenflotten die US-Sanktionen bisher immer noch umgehen können.

Die Frage, die im Raum steht, ist klar: Wie soll das alles weitergehen? Ginge es vor allem um den Geldhahn für ein autoritäres Regime, das gestürzt werden soll, könnte es weitere solche Angriffe geben. Dann müsste Trump konsequenterweise aber auch die Aktivitäten des Ölkonzerns Chevron in Venezuela unterbinden. Geht es ihm – wie nicht nur Venezuela behauptet – nur darum, Venezuelas Erdölreserven zu sichern, war das wohl auch nur der erste Schritt.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Katharina Wojczenko

Katharina Wojczenko

 Freie Korrespondentin
stammt aus dem Bayerischen Wald und berichtet seit 2017 überwiegend aus Kolumbien. Sie ist Mitglied des Reporterinnen-Teams von #tazFolgtDemWasser und Mitgründerin des Magazins „Südamerika+Reporterinnen“ auf der genossenschaftlichen Journalismus-Plattform-„RiffReporter“.
Themen #USA unter Trump #Drogen #Venezuela #Militär
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Videofoto eines Hubschrauber, von dem sich US Soldaten abseilen
Beschlagnahmter Öl-Tanker vor Venezuela Warum Trump jetzt auf Pirat macht

Die Spekulationen sind wild und die Hintergründe unklar. Doch die Beschlagnahmung des unbekannten Schiffs erfüllt gleich mehrere Interessen der USA.

Von Katharina Wojczenko
Zum Teil unkenntlich gemachtes Foto aus einem von US-Justizministerin Pam Bondi auf X veröffentlichten Video, dass die Stürmung des Öltankers zeigen soll
Trump eskaliert Konflikt mit Venezuela Caracas nennt Stürmung von Öltanker „Piraterie“

Nach Angriffen der USA auf angebliche Drogenboote vor Venezuela beschlagnahmen sie dort erstmals einen Öltanker. Nobelpreisträgerin Machado in Oslo. 

Preisverleihungszeremonie
Friedensnobelpreis-Verleihung María Machados Tochter hält die Dankesrede für ihre Mutter

Weil sie zu spät in Oslo ankommt, konnte Machado den Nobelpreis nicht persönlich annehmen. In ihrer Rede warf sie dem Maduro-Regime „Staatsterrorismus“ vor.

Von Katharina Wojczenko
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Wolfram Weimer und Gott Wenn der fromme Wunsch zum „Fakt“ wird
2
Klauen lernen Das Fest der Diebe
3
Prozess gegen Antifaschisten in Berlin Es war der Neonazi, der zustach
4
Social-Media-Verbot für Jugendliche Australiens Experiment an Heranwachsenden
5
Debatte über Rentenreform Wer später anfängt, soll später aufhören
6
Bericht zur globalen Ungleichheit Eliten sind nicht unantastbar