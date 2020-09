Trumps Kandidatin fürs Oberste Gericht : Eine erzkonservative Katholikin

Donald Trump nominiert Amy Coney Barrett für den Obersten Gerichtshof. Sie lehnt Obamas Gesundheitsrefrom und Abtreibungen ab.

NEW YORK taz | Donald Trump hat die kühnsten Träume seiner rechten AnhängerInnen erfüllt – und die Demokratische Partei, die noch wenige Tage zuvor optimistisch auf die kommenden Wahlen schaute, in die Enge gedrängt. Am Samstag nominierte er Amy Coney Barrett als seine Kandidatin für das Oberste Gericht. Er bezeichnete sie als eine „Frau von bemerkenswertem Intellekt und Charakter“ und als eine „zutiefst hingebungsvolle Mutter“.

Falls die republikanische Mehrheit im Senat Barrett bestätigt, werden im Gericht künftig sechs Konservative sitzen und nur noch drei Liberale. Damit sind zahlreiche gesellschaftliche Reformen der letzten Jahre – von den Rechten von Frauen, von ImmigrantInnen und von Minderheiten, über Sozialleistungen, bis hin zu der Gesundheitsreform „Obamacare“ – gefährdet. Und damit werden diese Verhältnisse politisch bis weit in die nächste präsidentielle Amtszeit hinaus zementiert. Denn Barrett ist erst 48 und ihr Amt läuft auf Lebenszeit.

Trump hatte es eilig, die durch den Tod von Ruth Bader Ginsburg eine Woche zuvor frei gewordene Stelle neu zu besetzen. Schon in seinem letzten Wahlkampf im Jahr 2016 hatte er versprochen, dass er nur Konservative an das Oberste Gericht schicken würde, die der Entscheidung zumFall „Roe gegen Wade“ kritisch gegenüber stehen. Dieses Grundsatzurteil aus dem Jahr 1973 hatte Frauen in den USA das Recht auf Schwangerschaftsabbruch gegeben.

Für die fundamentalistischen Evangelikalen, deren Stimmen Trump im November braucht, ist die Abschaffung von „Roe gegen Wade“ eine Obsession. Seither hat Trump bereits mehr als 200 BundesrichterInnen nominiert – darunter zwei für das Oberste Gericht.

Bei der Präsentation Barretts als Kandidatin am Samstag im Rosengarten des Weißen Hauses bemühte er sich um einen gewissen überparteilichen Gestus. Aber schon wenige Minuten später verschickte er ein Kommuniqué, in dem er seiner Basis den Schachzug mit den Worten servierte, die er auch im Wahlkampf benutzt. Darin heißt es: Sie ist „entscheidend dafür, Amerika wieder groß zu machen“.

Vom anderen Ende des Spektrums

Als Nachfolgerin der linksliberalen Bader Ginsburg würde Barrett davon profitieren, dass die Verstorbene die Wege für Frauen an die Spitze der Macht geebnet hat. Aber politisch und juristisch kommt sie vom extremen anderen Ende des politischen Spektrum.

Die Juraprofessorin und gegenwärtige Berufungsrichterin gehört zu derselben konservativen „Federalist Society“ wie die fünf konservativen Männer, die bereits am Obersten Gericht sind. Sie gehört der erzkonservativen katholischen Gruppe „People of Praise“ an. Religionsfreiheit ist für sich wichtiger, als die Gleichstellung von Minderheiten (wie Homosexuellen). Das menschliche Leben beginnt für sie „mit der Empfängnis“. Sie versteht sich als Wahrerin des Originaltextes der Verfassung aus dem späten 18. Jahrhundert. Und sie macht aus ihrer Kritik an der Gesundheitsreform von Barack Obama keinen Hehl.

Nach dem Tod der schwerkranken Bader Ginsburg hatte die Demokratische Partei den Senat aufgefordert, mit der Nominierung eineR NachfolgerIn bis zum Amtsantritt des nächsten Präsidenten zu warten. Die DemokratInnen erinnerten den republikanischen Senatschef Mitch McConnell daran, dass er es im Wahljahr 2016 abgelehnt hat, Obamas Kandidaten für die Nachfolge des verstorbenen Richters Antonin Scalia überhaupt anzuhören. McConnell argumentierte damals, so kurz vor den Wahlen ginge das nicht. Scalia starb acht Monate vor den damaligen Wahlen, Bader Ginsburg nur sechs Wochen vor diesen Wahlen.

Doch McConnell und fast allen anderen RepublikanerInnen ist die langfristige konservative Mehrheit im Obersten Gericht wichtiger, als das, was sie vor vier Jahren gesagt haben. Nur zwei republikanische Senatorinnen erwägen, vor den Wahlen nicht über die Richterin abzustimmen. Selbst ohne sie haben die RepublikanerInnen genügend Stimmen, um Trumps Richterin zu bestätigen.

Demokraten fehlt eine Strategie

Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat an das Gewissen der republikanischen SenatorInnen appelliert. Andere DemokratInnen drohen, in Zukunft die Zahl der Mitglieder des Obersten Gerichtes aufzustocken (was in demokratischen Reihen umstritten ist). Aber eine Strategie, um Barretts Bestätigung zu verhindern, haben die DemokratInnen bislang nicht vorgelegt.

Linke Gruppen und Bürgerrechtsorganisationen warnen, dass mit Barretts Bestätigung alle möglichen Rechte in Frage gestellt werden – darunter die von EinwandererInnen, von Homosexuellen, von Gewerkschaften und von Oppositionsbewegungen überhaupt. Andere überfällige Reformprojekte rücken mit einer soliden konservativen Mehrheit im Gericht in schier unerreichbar weite Ferne.

Es wird bei dem finanziellen Einfluss von Konzernen auf PolitikerInnen bleiben. Die Schusswaffenlobby kann sich auf langfristige Unterstützung von ganz oben einrichten. Und auch an den aus den Anfangsjahren der USA und der Zeit der Sklaverei rührenden Institutionen wie dem Electoral College, das den US-Präsidenten wählt, wird sich nichts ändern.

Erster Fall: die Gesundheitsrefom

Ihre erste große Rolle im Obersten Gericht könnte Barrett schon eine Woche nach den Wahlen im November spielen. Dann befasst es sich mit zentralen Teilen von Obamas Gesundheitsreform. Im Jahr der Pandemie, die in den USA Hunderttausende von Menschenleben gekostet hat, könnte die Entscheidung der konservativen Gerichts-Mehrheit Millionen Menschen ihre Krankenversicherung kosten.

Falls das Ergebnis der Präsidentschaftswahl vor Gericht angefochten wird – wovon viele in den USA ausgehen – würde Barrett möglicherweise auch als Richterin über den nächsten Präsidenten der USA entscheiden.

Obschon sie gegen Barrett sind, müssen die DemokratInnen bei ihrem Anhörungsverfahren einen vorsichtigeren Ton anschlagen, als bei der letzten Nominierung von Trump für das Oberste Gericht. Anders als Brett Kavanaugh, der angesichts der Vergewaltigungsvorwürfe bei seinem Nominierungsverfahren kein guter Vertreter seiner eigenen Sache war, hat Barrett ein gewinnendes Auftreten. Damit und mit geschickt gewählten Antworten und Auslassungen hat die Juristin auch 2017 bei ihrer Nominierung an ein Berufungsgericht gepunktet.

Am Samstag kam sie mit ihrem Ehemann und ihren sieben Kindern – darunter zwei Adoptivkindern aus Haiti – zu der Zeremonie. Einziger Fauxpas: Zu dem abschließenden Gruppenfoto mit dem Präsidenten und seiner Gattin kam das jüngste Kind, das Downsyndrom hat, nicht mit auf die Bühne.