TrumpTokNur der Wahlkampf zählt

Ann-Kathrin Leclere
Kommentar von Ann-Kathrin Leclere

Die US-Regierung wollte Tiktok verbieten, aber jetzt ist Trump selbst auf der Plattform. Warum? Weil sie junge Menschen anspricht, mehr als anderswo.

Trump streicht sich durch das Haar
Typisch Trump: Heute so, morgen anders Foto: Kent Nishimur/reuters

D as weiße Haus ist jetzt auf Tiktok – genau jener Plattform, die die US-Regierung Ende 2024 aus „nationalen Sicherheitsgründen“ komplett verbieten wollte. Damals war sich sogar der Kongress einig: Tiktok sei ein Risiko, da Nut­ze­r:in­nen­da­ten bei der chinesischen Regierung landen könnten. Beweise gab es keine, aber das Gefahrenpotenzial galt als zu hoch.

In seiner ersten Amtszeit war Donald Trump sogar selbst für ein Verbot, scheiterte aber vor Gericht. Inzwischen existiert ein Gesetz, das Tiktok in den USA verbietet, sollte die App in chinesischer Hand bleiben. Die Frist für den Verkauf durch den Mutterkonzern ByteDance endet im September – zumindest theoretisch. Praktisch hat Trump die Deadline mehrfach verschoben und erklärt, er wolle nicht, dass „Tiktok von der Bildfläche verschwindet“. Das Risiko besteht tatsächlich, denn US-Investor:innen zeigten sich bisher nur mäßig interessiert – vor allem, weil ByteDance seinen Algorithmus bei einem Verkauf nicht preisgeben will. Und ohne Algorithmus ist Tiktok nur noch eine halb so starke App.

Warum will Trump jetzt auf eine App, die eigentlich nicht mehr existieren sollte? Natürlich ist das typisch Trump: Heute so, morgen anders. Aber es steckt mehr dahinter. Tiktok ist unter jungen Wäh­le­r:in­nen populär wie keine andere Plattform – deutlich stärker als etwa Instagram oder Facebook. Für einen Mann, der Stimmen braucht, ist Tiktok Gold wert. Und vielleicht spielt auch Jeff Yass keine unerhebliche Rolle. Der Milliardär besitzt mit seiner Firma nämlich nicht nur 23 Prozent von ByteDance, sondern spendete im Wahlkampf auch rund 50 Millionen Dollar an die Republikaner.

Unterm Strich zeigt der Tiktok-Auftritt vor allem eines: Auch Trump beugt sich dem Algorithmus, den In­ves­to­r:in­nen und den Interessen des Wahlkampfs. Was bleibt da vom harten Kurs gegen China? Tja. Wir warten natürlich gespannt, welchen Content wir hier in nächster Zeit noch bekommen: Morning Routines mit dem Präsidenten? Virale Wahlkampf-Tanzmoves aus dem Oval Office? Momentan überrascht nichts, außer vielleicht mal konsequente Politik.

Ann-Kathrin Leclere

Ann-Kathrin Leclere
Aus Kassel, lange Zeit in Erfurt gelebt und Kommunikationswissenschaft studiert. Dort hat sie ein Lokalmagazin gegründet. Danach Masterstudium Journalismus in Leipzig. Bis Oktober 2023 Volontärin bei der taz. Jetzt Redakteurin für Medien (& manchmal Witziges).
Themen #TikTok #USA unter Trump #Daten #Verbot #China
