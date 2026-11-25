afp/dpa | Nach seiner überraschenden Rückkehr an die Spitze des Chipentwicklers Nvidia hat sich Konzernchef Jensen Huang bei der Belegschaft für sein Fehlverhalten entschuldigt. „Ich habe einige schreckliche Fehler gemacht“, sagte Huang am Dienstag bei einer einstündigen Betriebsversammlung im kalifornischen Santa Clara laut der Auswertung eines Livestreams der Veranstaltung durch die New York Times. Dabei teilte Huang zudem mit, dass er in Therapie sei.

Sein Verstoß gegen den Verhaltenskodex des Unternehmens, an dessen Erstellung er selbst mitgewirkt hatte, sei „nicht akzeptabel“, räumte Huang gegenüber den Beschäftigten ein. Huang wies zudem die Vermutung zurück, seine Rückkehr sei auf den Druck von US-Präsident Donald Trump auf den Nvidia-Verwaltungsrat zurückzuführen.

US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview zudem nicht ausgeschlossen, Nvidia-Chef Jensen Huang zu begnadigen, falls dieser verurteilt werden sollte. „Es ist immer eine Option, nehme ich an. Aber ich denke nicht, dass es notwendig sein wird“, sagte Trump der New York Post auf eine entsprechende Frage.

Der Nvidia-Mitgründer hatte Mitte November von seinem Chefposten zurücktreten müssen, nachdem außereheliche Affären bekanntgeworden waren – eine davon mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Auf Drängen von US-Präsident Trump war er am Montag aber wieder eingesetzt worden, woraufhin der talwärts gestrauchelte Aktienkurs des KI-Chipherstellers wieder in die Höhe schnellte.

Trump ist Nvidia-Aktionär

Dem Präsidenten wird neben der Einmischung in Unternehmensentscheidungen zudem vorgeworfen, selbst massiv von den jüngsten Kursgewinnen bei Nvidia profitiert zu haben. Nach der Mitteilung zur Rückkehr Huangs war der Aktienkurs des Chipentwicklers am Montag um mehr als 30 Prozent in die Höhe geschossen. Am Dienstag drehte die Nvidia-Aktie dann wieder ins Minus. An der Wall Street verlor sie zeitweise mehr als 7 Prozent, auch der Technologieindex Nasdaq gab nach.

Der US-Präsident ist ein wichtiger Nvidia-Aktionär. Aus seiner jüngsten Erklärung gegenüber der US-Ethikbehörde geht hervor, dass dieser zum 30. September bis zu 370.000 Nvidia-Aktien hielt. Huang berät Trump zudem informell bei künstlicher Intelligenz (KI), die der Präsident „Superintelligenz“ nennt.

Ermittlungen im Kongress

Trump erklärte bereits, dass Huang kein Risiko für die nationale Sicherheit sei, und aus Äußerungen von Justizminister Todd Blanche wurde klar, dass es keine Ermittlungen dazu geben wird. Sowohl Demokraten als auch Republikaner im US-Kongress geben sich aber nicht zufrieden damit und wollen Untersuchungen zu Huang und Nvidia. Kommende Woche soll er unter anderem im Bankenausschuss des Senats aussagen. Trump empfahl ihm im Interview der New York Post, dabei „die Wahrheit zu sagen“.

Zugleich sagte der US-Präsident, er habe darüber nachgedacht, ob die US-Regierung eine Beteiligung an Nvidia übernehmen könnte. „Wahrscheinlich ist es noch nicht zu spät“, ergänzte er. Trump hatte bereits dafür gesorgt, dass der Staat einen Anteil von 10 Prozent am Chip-Konzern Intel bekommen hatte – als Gegenleistung für zuvor gewährte Milliarden-Subventionen zum Bau neuer Chipfabriken in den USA.