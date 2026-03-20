Toprak „Die Tochter, die niemand wollte“Wut und Offenheit

Yasemin Topraks Memoir „Die Tochter, die niemand wollte“ gewährt einen schonungslosen Einblick in die Familie und die Welt, in der sie aufwuchs. Präzise und wie aus einer Außenperspektive beschreibt sie patriarchale Strukturen und Heuchelei. Die Distanz spiegelt ihr Gefühl, nie richtig dazugehört zu haben.

Doch Toprak erzählt keine jener Befreiungsgeschichten, welche die jesidische Community pauschal als patriarchal und rückständig abstempeln. Sie ordnet ein: gesellschaftlich, politisch und historisch. Sie beschreibt ein Heiratssystem, das schützen sollte, erzählt von Mustern, die aus transgenerationalen Traumata entstanden. Und sie führt in den jesidischen Glauben ein: in Regeln, Gebote, soziale Funktionen.

Das Buch Yasemin Toprak: „Die Tochter, die niemand wollte“. Ulrike Helmer Verlag, Sulzbach 2026, 160 Seiten, 18 Euro

Toprak zeigt, wie sie versuchte, ins System zu passen, die Erwartungen ihrer Herkunftscommunity zu erfüllen und daran scheiterte: Ein Podcast, in dem sie offen und persönlich über Sexualität sprach, führte schließlich zum Bruch mit ihrer Familie. Anschaulich vermittelt sie die Zerrissenheit zwischen kulturellen Erwartungen und feministischen Ansprüchen.

Ihre Geschichte entfaltet sich auf 160 Seiten: Knappe Kapitel, kurze, klare Sätze. Mit einer Menge Selbstironie und unbändiger feministischer Wut nimmt Toprak die Le­se­r:in­nen mit auf ihre Reise „zwischen kulturellen Tabus, freier Sexualität und radikaler Offenheit“.

Die Geschichte ist fesselnd, trotz einiger sprachlicher Wiederholungen legt man das Buch kaum aus der Hand. Topraks Kritik macht eine Auseinandersetzung innerhalb der jesidischen Community unvermeidlich. Wer verstehen und nicht verurteilen will, sollte dieses Memoir lesen. Beritan Dik