piwik no script img

Teil-Kongresswahlen in ArgentinienKein „überwältigender Sieg“ für Milei

Jürgen Vogt

Kommentar von

Jürgen Vogt

Argentiniens rechtslibertärer Präsident jubelt. Grund zu feiern hat aber vor allem Donald Trump – denn Javier Milei hängt an seinem Tropf.

Javier Milei zwinkert mit einem Auge
Argentiniens Präsident Javier Milei am Wahltag Foto: Cristina Sille/reuters

A rgentiniens Präsident Javier Milei jubelt. Bei den Teilwahlen zum Kongress errang seine Regierungskoalition La Libertad Avanza mehr als 40 Prozent der Stimmen. Dabei hatte es zuvor nicht danach ausgesehen. Seit Monaten jagt ein Skandal den nächsten. Die Wirtschaft rutscht in die Rezession. Die Arbeitslosigkeit steigt. Die Zentralbank driftet in Richtung Bankrott, bevor das US-Finanzministerium sie faktisch übernahm, was gleichzeitig die Souveränität des südamerikanischen Landes infrage stellt. Beste Voraussetzungen also für eine krachende Niederlage bei den Wahlen vom Sonntag. Aber es kam anders.

US-Präsident Donald Trump war auch der Erste, der dem libertären Präsidenten für seinen „überwältigenden Sieg“ gratulierte und sich sicherlich selbst zu seinem guten Instinkt. „Er macht einen wunderbaren Job! Unser Vertrauen in ihn wurde vom argentinischen Volk bestätigt“, schrieb Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social. Der Dealmaker Trump weiß, wann es sich lohnt, ein paar Millionen zu investieren.

Der peronistische Gouverneur der Provinz Buenos Aires, Axel Kiciloff, hat jedoch recht, wenn er sagt, dass bei 40 Prozent sechs von zehn Argentiniern nicht für Milei gestimmt haben. Rechnet man die geringe Wahlbeteiligung von 68 Prozent der 36 Millionen Stimmberechtigten hinzu, ist die Zustimmungsrate sogar noch niedriger. Dies ist kein überwältigender Sieg. Eine Minderheit hat dem libertären Präsidenten mangels einer für sie besseren Alternative einen Aufschub gewährt. Der peronistische Wahlkampfslogan „Frenamos a Milei – Stoppen wir Milei“ war alles andere als ein attraktives Zukunftsversprechen.

US-Präsident Donald Trump kann dennoch zufrieden sein. Milei hängt an seinem Tropf und zu ihm gesellt sich bald der neue konservative Präsident Boliviens Rodrigo Paz, der schon angekündigt hat, die diplomatischen Beziehungen mit den USA wieder aufzunehmen. Und nach der chilenischen Präsidentschaftswahl im November möglicherweise der rechtsextreme José Antonio Kast. Der hat gute Gewinnchancen gegen die Kommunistin Jeannette Jara. Sollte dies alles so kommen, hätte Trump mit Argentinien, Chile und Bolivien drei Verbündete, die zusammen das wichtige Lithium-Dreieck und die größten Kupferminen in Südamerika besitzen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Jürgen Vogt

Jürgen Vogt

 Korrespondent Südamerika
Kommt aus Karlsruhe. Studierte Politische Wissenschaft in Hamburg und Berlin und arbeitete zwölf Jahre als Redakteur und Geschäftsführer der Lateinamerika Nachrichten in Berlin. Seit 2005 lebt er in Buenos Aires. Er ist Autor des Reisehandbuchs “Argentinien”, 2024, Reise Know-How Verlag.
Themen #Javier Milei #Donald Trump #USA unter Trump #Lateinamerika #Argentinien
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Javier Milei strahlt
Kongresswahlen in Argentinien Klare Bestätigung für Javier Milei

Bei den Kongresswahlen in Argentinien setzt sich die Partei des radikalen Präsidenten durch. Der Sieg fällt sogar deutlicher aus als die Prognosen.

Von Jürgen Vogt
Javier Milei im Anzug streckt in einer Menschenmenge die Hände in die Luft
Zwischenwahl in Argentinien Milei feiert Comeback

Der argentinische Präsident Javier Milei gewinnt bei den Kongresswahlen am Sonntag wohl deutlich. Damit hat er die Prognosen übertroffen.

Ein Hund
Kongresswahl in Argentinien Wo Hundefutter zur Anlage wird
Kolumne Stadtgespräch von Jürgen Vogt

Vor der Parlamentswahl in Argentinien hat der US-Finanzminister einen Währungstausch in Milliardenhöhe verkündet. Doch nur, wenn Javier Milei gewinnt.

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Trump will Ukrainekrieg beenden Nur eine drohende Niederlage zwingt Putin zu Zugeständnissen
2
Folgen hoher Preise „Notgroschen“ oft zu klein
3
Debatte um Kanzler-Aussagen Hinter dem Stadtbild
4
Der Wahnsinn mit der Plastikfolie La Folie de la Frischhalté
5
Ende der Boheme Das ist Kunst. Das kann weg
6
Frauen an der Staatsspitze Rechtspopulistische Politikerinnen lösen Männer ab