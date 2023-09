Täuschungsvorwürfe gegen Ex-US-Präsident : Richter wirft Trump Finanzbetrug vor

Wenige Tage vor einem Zivilprozess in New York äußert sich ein Richter zu Trumps Firmenimperium. Dieses soll zu großen Teilen durch Lügen entstanden sein.

NEW YORK ap | Der frühere US-Präsident Donald Trump hat aus Sicht eines New Yorker Richters beim Aufbau seines Geschäftsimperiums über Jahre hinweg Banken und Versicherer systematisch getäuscht. Trump und sein Unternehmen hätten Betrug begangen, indem sie den Wert seiner Vermögenswerte in Geschäftsberichten viel zu hoch angegeben hätten, befand Richter Arthur Engoron am Dienstag.

Auch Trumps Reinvermögen sei in Dokumenten aufgebläht worden, um an Kredite zu günstigeren Konditionen zu kommen und sich für Deals eine bessere Ausgangslage zu verschaffen. Mit diesen Taktiken sei eine Grenze überschritten und das Gesetz gebrochen worden.

Die Einschätzung gab Richter Engoron vor einem Zivilprozess ab, der am kommenden Montag beginnen soll. Vorausgegangen war eine Klage der Generalstaatsanwältin des Staates New York, Letitia James. Sie hat die Verhängung eines Bußgelds in Höhe von 250 Millionen Dollar gegen Trump gefordert. Zudem will sie erreichen, dass der Ex-Präsident und seine Familie im Staat New York keine Geschäfte mehr machen dürfen.

Engoron ordnete an, dass einige von Trumps Lizenzen aufgehoben werden, was es ihnen erschwert oder unmöglich macht, in New York Geschäfte zu machen. Zudem soll weiterhin ein unabhängiger Beobachter die Geschäfte der Trump Organization überwachen.

Trump nennt Vorwürfe „unamerikanisch“

Wenn keine Berufung gegen den Beschluss eingelegt wird, kann Trump künftig keine strategischen und finanziellen Entscheidungen über einige seiner wichtigsten Immobilien im Staat New York mehr treffen.

Trump wetterte in einer Reihe von Nachrichten auf seiner Plattform Truth Social gegen die Entscheidung. Er bezeichnete sie als unamerikanisch und als Teil einer Verschwörung, die seine Rückkehr ins Weiße Haus behindern solle. Seine Bürgerrechte seien verletzt worden und ein Berufungsgericht müsse diese schreckliche, unamerikanische Entscheidung rückgängig machen, schrieb er.

Sein Unternehmen habe großartige Arbeit für den Staat New York geleistet und die Geschäfte perfekt geführt. Er sprach von einem sehr traurigen Tag für das Justizsystem des Staates New York.

Trumps Anwalt Christopher Kise kündigte an, in Berufung zu gehen. Er nannte die Entscheidung „völlig losgelöst von den Fakten und dem geltenden Recht“.

Vorwurf: Trump blähte Flächenmaße seiner Häuser stark auf

In einer 35 Seiten starken Begründung schrieb Engoron, dass Trumps Gebaren über reine Prahlerei hinausgegangen sei. Wiederholt hätten er, sein Unternehmen und Top-Manager in jährlichen Finanzberichten über seine Vermögenswerte gelogen und sich damit Vorteile verschafft – etwa neben günstigeren Kreditbedingungen auch niedrigere Kosten für Versicherungen.

Routinemäßig hätten Trump und sein Unternehmen unter anderem den Wert von Wolkenkratzern und Golfplätzen um Milliardensummen aufgebläht. Der Methode habe er sich auch bei seinem Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida bedient: In Geschäftsberichten zwischen 2014 und 2021 habe er den Wert des Grundstücks ständig zu hoch anzugeben, in einem Report sei Mar-a-Lago um 2300 Prozent überbewertet gewesen.

Auch den Umfang des Trump Towers in Manhattan habe der Ex-Präsident falsch dargestellt. Trump habe die Quadratmeterzahl des dreistöckigen Penthouses um das rund Dreifache höher angegeben. „Eine Diskrepanz dieser Größenordnung durch einen Immobilienunternehmer, der seinen eigenen jahrzehntelangen Wohnraum ausmisst, kann man nur als Betrug betrachten“, schrieb Engoron.

Trump hat bereits jegliches Fehlverhalten zurückgewiesen. In einer eidesstattlichen Erklärung gab er zu Protokoll, dass die Angaben zu seinen Vermögenswerten in Geschäftsberichten keine Rolle spielten, da sie einen Haftungsausschluss mit dem Hinweis enthielten, dass man den Informationen nicht trauen sollte. Im Übrigen hätten die Banken durch ihn „viel Geld verdient“ und keine Einwände gegen die Bewertungen erhoben.

Engoron wies hingegen Trumps Argument zurück, wonach ein Haftungsausschluss einem Freispruch für ihn gleichkomme.