Beirut taz | Ein Schlüssel des Erfolgs der Rebellenallianz HTS ist ihr Anführer. Mohamed al-Julani wurde in Hama und anderen im Handumdrehen eroberten Orten von den jubelnden Menschen wie ein Befreier gefeiert. Obwohl er vom Assad-Regime und den USA als Terrorist gesucht wird, gibt sich der 42-Jährige, meist nur von wenigen Leibwächtern begleitet, volksnah. Von der Euphorie seiner Mitkämpfer und der Massen auf den Straßen lässt sich al-Julani allerdings bisher nicht anstecken.

Man werde der vom Assad-Regime hinterlassen Willkür Gesetz und Ordnung entgegensetzen, so al-Julani vor den Kameras der lokalen Journalisten. In einem dem US-Nachrichtensender CNN in Aleppo gegebenen Interview versprach der HTS-Anführer Kurden, Regimeanhängern und Christen die gleichen Rechte wie sunnitischen Syrern. Nach der Flucht von Bashar Al-Assad in der Nacht auf Sonntag versprach al-Julani, dass die staatlichen Institutionen vorerst in der Hand von Premierminister Mohammad Ghazi al-Jalali bleiben.

Doch nicht alle sind von dem zivilen Antlitz der seit 2011 kämpfenden Rebellenbewegung überzeugt. Nachdem al-Julanis HTS-Einheiten Aleppo erobert hatten, verließen ethnische Minderheiten in langen Autokonvois aus Angst vor den radikalen Elementen in den Reihen der Rebellen die Stadt. Denn al-Julani und seine Kämpfer hatten bis 2016 noch einen ganz anderen Ruf. Bis dahin führten sie als al-Qaida-nahe Organisation unter dem Namen Al-Nusra in den von ihnen kontrollierten Gebieten strenge Scharia-Regeln ein.

In Idlib, der über Jahre letzten Enklave der Regimegegner, wird die Blitzoffensive der HTS mit von vielen Menschen mit Hoffnung und Bangen gesehen. Der Ingenieur Mohamed, seinen Nachnamen will er nicht veröffentlicht sehen, war einer von al-Julanis Opfern. Er berichtet der taz am Telefon von den Monaten, die er in Idlib in einem der vielen Gefängnisse saß, die von den Islamisten betrieben wurden. „Damals zwangen sie unter dem Namen Al-Nusra alle Männer dazu, Bärte zu tragen und streng islamische Regeln einzuhalten.“ Dennoch glaubt er an al-Julanis Wandel „Ich begrüße die schnellen Erfolge gegen die Regierungsarmee, das Assad-Regime musste endlich fallen. Die Zukunft wird zeigen, ob al-Julani sein Versprechen halten kann.“

Vom Islamismus zu säkulärerer Verwaltung

Ende 2020 warf al-Julani die strenge Auslegung der Religion über Bord und schaffte mit der „Erlösungs-Regierung“ in Idlib eine effiziente säkuläre Verwaltungsstruktur. Nach der Eroberung von Aleppo nahm er den Regimeanhängern in anderen Städten die Angst, indem er alle Beamte aufforderte, an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren. Schon nach wenigen Tagen waren nur wenige bewaffnete Milizionäre auf den Straßen zu sehen. Racheaktionen an politischen Gegnern sind bisher die Ausnahme.

Als Kämpfer der Syrischen Nationalarmee (SNA), einer von der Türkei finanzierten Anti-Kurden-Miliz, die Enthauptung eines 15-Jährigen öffentlich machten, kündigte er die Bestrafung der mit HTS verbündeten Kämpfer an. Anekdoten über ihn haben den Ruf HTS in den letzten Jahren geprägt. Als SNA-Einheiten in Afrin einen Kurden umbrachten, drohte er mit einem Einmarsch, sollten seine Verbündeten die Täter nicht den Familien des Opfers ausliefern.

Al-Julanis Biographie ähnelt der von vielen Regimegegnern. Seine Eltern stammen aus dem kleinen Dorf al Kuneikera auf den israelisch besetzten Golan-Höhen. Als Ahmad Al-Sharaa wurde er mit vier Brüdern und einer Schwester in dem Bezirk al Mazzeh in Damaskus geboren.

Seinen Namen änderte er, nachdem er als Jugendlicher in den bewaffneten Widerstand gegen Bashar al-Assad ging. Im gutbürgerlichen al Mazzeh hatten sich damals viele Kommandeure der iranischen Revolutionsgarden und Hisbollah-Funktionäre niedergelassen. Daher fielen hier in den letzten Jahren immer wieder israelische Bomben.

Die radikalen Elemente in den eigenen Reihen ausgebootet

„Die derzeitige Euphorie sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in Syrien nach Assad viele offene Rechnungen gibt“, sagt Lawand Kiki vom Syria Reporting Center, das Kriegsverbrechen in dem seit 2011 Jahren andauernden Bürgerkrieg dokumentiert. „Daher wollte die HTS-Allianz Damaskus nicht ohne geregelte Machtübernahme erobern. Zahlenmäßig sind die Rebellen der 4. Division von Assads Armee sogar unterlegen. Die Ordnung kann daher nur durch bestehende Lokalräte aufrechterhalten werden. al-Julani weiß dies und hat aus den Fehlern der letzten Jahre gelernt.“

Die Metamorphose von Al Nusra zu der für Kompromisse mit ihren Gegnern offenen HTS-Bewegung führte al-Julani mit harter Hand. Radikale Gruppen lehnten seinen Kurs an, wurden aber rigoros ausgebootet. Ausländische Kämpfer wurden in spezielle Einheiten verbannt und tauchten während der Kämpfe der letzten Tage nicht auf.

Al-Julani überlebte mehrere Mordversuche. In einem der taz vorliegendem Dokument bezeichnet der Islamische Staat ihn als Ungläubigen. In dem Dokument wird ihm vorgeworfen, aus Kasachstan stammende IS-Kämpfer an der Ausreise nach Europa gehindert zu haben.

Dennoch hat das US State Department ein Kopfgeld von 10 Millionen Dollar auf al-Julani ausgesetzt. Er gilt als der Gründer von der al Nusra-Bewegung, die 2011 mit al-Qaida verbündet war. Al Nusra kämpfte zudem gegen kurdische YPG-Einheiten, die im Kampf gegen den Islamischen Staat mit den USA verbündet waren.

In den kommenden Tagen wird Mohamed al-Julani wohl in das Haus seiner Familie nahe der Akim Moschee in al Mezzeh zurückkehren. Damit endet ein mehr als ein Jahrzehnt andauernder Kampf, der Millionen von Syrern zu Flüchtlingen gemacht hat. Das war Mohamed al-Julani schon am Tag seiner Geburt. Anstatt einer syrischen Passnummer erhielt er wie alle von den Golan-Höhen vertriebenen ein Dokument mit der Zahl 5/35. Ein Code für „intern Vertriebene Personen.“

Syrien-Experte Lawand Kiki sieht in der Wandlung von al-Julani eine einmalige Chance für das Bürgerkriegsland. „Von einem Extremisten, der Musik und jegliche westliche Werte verbot, zu jemandem, der für Versöhnung mit dem Gegner wirbt. Auch wenn daran viele zweifeln. Al-Julani ist derzeit die einzige Chance, um zu verhindern, dass die unzähligen Gräueltaten des Regimes in eine neue unkontrollierbare Welle der Gewalt übergehen.“