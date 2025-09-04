piwik no script img

taz zahl ich

Streit um US-ZölleTrump zieht vor den Supreme Court

Nach dem Rückschlag vor dem Berufungsgericht setzt Trump nun auf den Obersten US-Gerichtshof. Die Richter dort könnten ihm gewogen sein.

Donald Trump trägt einen blauen Anzug, ein weißes Hemd und eine rote Krawatte. Er sitzt in einem Gericht am Tisch , guckt ernst und hat die Hände vor sich auf dem Tisch gefaltet.
War hier im Januar 2024 schon mal bei anderer Gelegenheit schon mal im Supreme Court: US-Präsident Donald Trump Foto: AP Photo/Pool/Seth Wenig

Washington dpa | US-Präsident Donald Trump hat in der Frage nach den von ihm bestimmten weitreichenden Zöllen auf Importe den Obersten Gerichtshof eingeschaltet. Seine Regierung reichte beim Supreme Court am Mittwoch (Ortszeit) einen Einspruch sowie einen Antrag auf ein beschleunigtes Verfahren ein, wie US-Medien, darunter die New York Times und der Sender NBC, mit Verweis auf die Gerichtsdokumente berichteten.

Das beschleunigte Verfahren fordert den US-Gerichtshof auf, bis zum 10. September mitzuteilen, ob er sich der Frage annehmen wird, und dann gegebenenfalls schnell Rechtssicherheit herzustellen.

Der Einspruch bezieht sich nach Angaben des US-Senders NBC News demnach auf Zölle für Produkte aus China sowie einige Waren aus Kanada und Mexiko.

Zuvor hatte ein Berufungsgericht Trump die Befugnis abgesprochen, auf Basis eines Notstandsgesetzes weitreichende Zölle auf Importprodukte zu verhängen. Die Gerichtsentscheidung sollte allerdings nicht vor dem 14. Oktober in Kraft treten, was Trump Zeit gab, sie anzufechten. Mindestens bis dahin gelten die Zölle weiter. Trump hat Grund zur Hoffnung, dass die Richterriege des Supreme Court, die in seiner ersten Amtszeit nach rechts rückte, in seinem Sinne entscheidet.

US-Parlament eigentlich für Zölle verantwortlich

Für seine weitreichenden Zölle auf viele Produkte aus dem Ausland hatte Trump ein Gesetz von 1977 herangezogen. Dies besagt, dass ein Präsident im Krisenfall Dekrete erlassen kann, ohne dass der Kongress angerufen werden muss.

Zölle seien jedoch eine Kernkompetenz des US-Parlaments, hatte das Berufungsgericht verdeutlicht. Die Richter hatten damit zwar in erster Linie Trumps juristische Argumentation moniert, aber auch seiner aggressiven Handelspolitik zunächst einen Dämpfer verpasst.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #USA unter Trump #Donald Trump #Zölle #Supreme Court
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Bunte frachtcontainer stapeln sich

Handelsdeal mit USA

EU gibt im Zollstreit nach

Die EU-Kommission hat Details zum Zolldeal mit den USA vorgelegt. Sie erhebt demnach keine Zölle auf Industriegüter aus den Vereinigten Staaten. Die US-Zölle bleiben.
Von Eric Bonse
Eine Person geht auf der Terrasse eines Einkaufszentrums im zentralen Geschäftsviertel von Bejing spazieren.

Verlängerte Pause im Zollstreit

Wie sich Peking Trumps Drohgebärden nutzbar macht

Die USA und China geben sich noch mal 90 Tage, um über Einfuhren zu verhandeln. Tatsächlich hat der Druck chinesische Firmen erfinderisch gemacht.
Von Fabian Kretschmer
Donald Trump läuft an einem Steinlöwen vorbei.

Zoll-Deal zwischen der EU und den USA

In Sachen Energieproduktion ist China wichtiger als die USA

Kommentar von Jonas Waack
Der Zoll-Deal zwischen der EU und den USA ist unsinnig und gefährlich. Die EU muss unabhängig werden – und, um das zu schaffen, mit China kooperieren.
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Israels Krieg in Gaza

Forscher sehen einen Genozid

2

Herbst der Reformen

Wenn jemand immer wieder Nein sagt

3

Ukrainischer Historiker über Selenskyj

„Die Ukraine kauft Zeit für Europa“

4

Söder will regionale Erbschaftsteuer

In Bayern soll das Sterben am günstigsten sein

5

Israel und Mathias Döpfner

Bild dir deinen Freund

6

Geplante Kühne-Oper in Hamburg

Jetzt kostet sie die Stadt schon eine Viertelmilliarde