Stonehenge besprühtKlimaaktivisten freigesprochen

Ein weltberühmtes Wahrzeichen mit Farbe besprühen? Das könnte teuer werden. Doch für drei Klimaaktivisten aus Großbritannien geht es glimpflich aus.

Zwei Männer sitzen vor großen Steinen, die mit Farbe besprüht sind
Zwei Demonstranten von „Just Stop Oil“, die eine orangefarbene Substanz auf Stonehenge gesprüht haben Foto: Foto: Just Stop Oil/PA Media/dpa

dpa | Zwei Klimaaktivisten haben das weltberühmte Steinmonument Stonehenge mit einer orangefarbenen Substanz besprüht – machten sich damit aber nicht der Sachbeschädigung schuldig. Zu diesem Schluss kam eine Jury in einem in Großbritannien viel beachteten Prozess gegen insgesamt drei Demonstranten. Das Trio wurde zudem vom Vorwurf der Störung der öffentlichen Ordnung freigesprochen.

„In jeder Gesellschaft gibt es Menschen, deren Ansichten wir teilen, und solche, deren Ansichten wir nicht teilen“, sagte Richter Paul Dugdale während seiner rechtlichen Bewertung des Vorfalls aus dem Sommer 2024. Die Angeklagten im Alter von 74, 23 und 36 Jahren gehören zu der Gruppe „Just Stop Oil“ und hatten sich in ihrer Verteidigung auf ihre Menschenrechte zur freien Meinungsäußerung und zum Protest berufen.

Es gebe Zeiten, „in denen der Schutz des Rechts auf Meinungsfreiheit und des Rechts auf Protest bedeuten kann, dass ein Verhalten, das ansonsten rechtswidrig wäre, vom Gericht als rechtmäßig angesehen wird, um diese Rechte zu schützen“, sagte Richter Dugdale. Nachdem die Jury ihre Urteile verkündet hatte, umarmten sich die drei Angeklagten, wie die Nachrichtenagentur PA aus dem Gerichtssaal berichtete.

Bleibenden Schaden hatte der Steinkreis durch die Protestaktion nicht genommen. Die Aktivisten hatten angegeben, es habe sich um eine abwaschbare Substanz aus Maisstärke gehandelt. Den Angaben vor Gericht zufolge kostete die Reinigung 620 Pfund (umgerechnet knapp 705 Euro).

Der Steinkreis Stonehenge gehört zu den bekanntesten Wahrzeichen Großbritanniens. Die Steine sind exakt auf den Sonnenstand der Sommer- und Wintersonnenwende ausgerichtet.

Themen #Großbritannien #Klimaproteste #Wahrzeichen #Aktivismus #Umweltaktivisten #Klimawandel
Mehr zum Thema
Vebjorn Bjelland Berg sitzt auf einem Platz an einem Tisch mit Mikrophon - er trägt einen hellen Pulli9ver und schaut ernst in die Kamera
Klimaprotest in Norwegen Hungern fürs Klima

Vor dem Parlament in Oslo fastet der Aktivist Vebjørn Bjelland Berg aus Protest gegen die Klimapolitik seines Landes. Sein Cousin ist Klimaminister.

Von Anne Diekhoff
Zwei jugendliche Demonstrantinnen halten sich an den Händen und rufen
Studie zur Zukunftsorientierung Wer sich Sorgen ums Klima macht – und wer nicht

Ob Menschen sich für die Zukunft und das Klima interessieren, hängt stark mit ihrer politischen Einstellung zusammen. Das zeigt jetzt eine Studie.

Von Tobias Wuertz
Die legendäre Steinformation "Stonehenge", verborgen unter Nebel
Das „Stonehenge“ in Oberfranken Das Wunder von Wunhenge

In Wunsiedel möchte ein Designer ein deutsches Stonehenge bauen. Wie der künstliche Steinhaufen eines „spin­nerten Kerls“ eine Region aufwerten soll.

Von Andreas Thamm

klimawandel

ein Mann schaut zu wie ein Flugzeug abfliegt
Verkehrsministerkonferenz Mehr Straßen, mehr Flüge

Klimapolitische Ziele interessieren die Ver­kehrs­mi­nis­te­r:in­nen bei ihrem Treffen in Straubing wenig. Aber Geld wollen sie trotzdem.

Von Nanja Boenisch

31.10.2025

Ein Energiespeicher mit kunstvollgestalteten Wänden
Hoffnung für die Erneuerbaren Firmen und Entwickler investieren groß in die Energiewende

Eine britische Firma kündigt acht große Batterieprojekte an. Sie sollen grünen Strom speichern und Gas ersetzen. Alles ohne Förderung.

Von Nick Reimer

30.10.2025

Zwei Männer stehen auf Trümmern eines Hauses
Schnellanalyse zu Hurrikan „Melissa“ Was der Klimawandel mit dem Tropensturm zu tun hat

Stürme wie „Melissa“ treffen Jamaika heute öfter als früher. Forscher betonen: Anpassung allein reicht nicht gegen die Folgen des Klimawandels.

30.10.2025

