Starkregen in Westdeutschland : Tote und Vermisste

Schwere Unwetter sorgen weiter für Chaos. In überfluteten Gebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind mehrere Häuser eingestürzt. Mehrere Menschen starben, mindestens 50 werden vermisst.

KOBLENZ/WUPPERTA/ALTENA afp/dpa | Im Zusammenhang mit den schweren Unwettern sind in der Nacht mehrere Menschen ums Leben gekommen. Im rheinland-pfälzischen Landkreis Ahrweiler in der Eifel starben mindestens vier Bewohner:innen, im Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen zwei Feuerwehrleute im Einsatz. Allein im besonders betroffenen Ort Schuld, wo sechs Häuser einstürzten und mehrere weitere einsturzgefährdet waren, würden zudem 50 bis 60 Menschen vermisst, sagte ein Sprecher der Polizei in Koblenz am Donnerstagmorgen. Weitere Vermisstenmeldungen gebe es aus dem gesamten Landkreis.

Tief „Bernd“ bestimmt mit feuchtwarmen Luftmassen das Wetter in Deutschland. Heftige Sturzregen führten zu Erdrutschen, die Bevertalsperre in Hückeswagen im Oberbergischen Kreis lief über, mehr als 1.000 Menschen mussten deswegen ihre Häuser verlassen. Auch andere Talsperren sind übervoll und werden von den Behörden beobachtet. Straßen wurden überspült, Keller überschwemmt und der Bahn- und Straßenverkehr war gestört. Viele Kreise haben den Katastrophenfall ausgerufen. Tausende Hel­fe­r:in­nen sind im Einsatz.

Im Kreis Ahrweiler flüchteten „sehr viele Menschen“ nach Angaben der Polizei auf ihre Hausdächer und harrten dort aus. Mehrere Orte waren wegen des Hochwassers von der Außenwelt abgeschnitten. Die Rettungskräfte erreichten laut Polizei nicht alle betroffenen Orte, auch Hubschrauber waren im Einsatz.

In Altena im Sauerland kam bei der Rettung eines Mannes nach dem Starkregen ein 46 Jahre alter Feuerwehrmann ums Leben. Er wurde von den Wassermassen fortgerissen und ertrank. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei im Märkischen Kreis am Mittwoch. Nur zwei Stunden später sei ein 52 Jahre alter Feuerwehrmann bei einem Einsatz im Bereich des Kraftwerks Werdohl-Elverlingsen kollabiert.

Wuppertaler Innenstadt überflutet

In Wuppertal war die Innenstadt am Donnerstagmorgen überflutet, der Pegel stieg noch weiter. Die Feuerwehr wies auf Twitter vorzeitig darauf hin, den Trinkwasserverbrauch vorsorglich einzuschränken. Durch einen Stromausfall sei auch die Wasserversorgung betroffen. In Solingen-Unterburg wurden mehrere Häuser sowie ein Tierheim evakuiert. Auch hier war der Wasserzufluss am Morgen unvermindert hoch. Die Bewohner konnten in Notunterkünften und teilweise bei Bekannten untergebracht werden.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erklärte, sie „bange mit allen, die in Gefahr sind“, und dankte allen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz. Ihr nordrhein-westfälischer Amtskollege Armin Laschet (CDU) will am Donnerstag die von Überflutungen besonders betroffene Ruhrgebietsstadt Hagen besuchen. In Rheinland-Pfalz sollen im Kreis Vulkaneifel und in der Ortsgemeinde Kordel im Landkreis Trier-Saarburg die Schulen geschlossen bleiben.

Dem DWD zufolge bleibt es in den nächsten Tagen wechselhaft mit Schauern und Gewittern, teils mit heftigem Starkregen.

Die Deutsche Bahn riet allen Bahnreisenden, Nordrhein-Westfalen weiträumig zu umfahren. „Bitte verschieben Sie Reisen von und nach NRW nach Möglichkeit auf die kommenden Tage“, hieß es in einer Mitteilung. Am Mittwoch wurde auf zahlreichen Bahnlinien der Betrieb eingestellt. Die Bahn berichtete unter anderem von Verspätungen und Ausfällen von Zügen zwischen Köln und Düsseldorf sowie zwischen Köln und Wuppertal. Die Strecken zwischen Köln und Koblenz waren auf beiden Seiten des Rheins nicht befahrbar. ICE-Züge zwischen Frankfurt und Brüssel fuhren nur zwischen Frankfurt und Köln.