piwik no script img

taz zahl ich

Stadtplanung ohne InklusionsgedankenBremen baut Barrieren auf

Die Umgestaltung einer zentralen Haltestelle in Bremen kritisieren Verbände als nicht barrierefrei. Trotz Schlichtungsverfahren macht die Stadt weiter.

Der Knotenpunkt Domsheide in der Bremer Innenstadt aus der Vogelperspektive
Der Knotenpunkt Domsheide aus der Vogelperspektive: Beim Umbau wird es nicht barrierefrei Foto: Eckhard Stengel/imago
Von Lotta Drügemöller

Bremen taz | Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte meint es ernst mit der Inklusion: „Behindertenrechte gehen jede und jeden an und sind eines mit absoluter Sicherheit nicht: Nice to have“, schreibt er im Vorwort des Landesaktionsplans zur UN-Behindertenrechtskonvention, der im Juli herausgekommen ist. Doch bei ihren aktuellen Planungen lasse der Senat die Barrierefreiheit außer Acht, kritisiert die Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Behinderter Menschen Bremen (LAGS).

Streitpunkt ist die Umgestaltung der Haltestelle Domsheide vor dem Konzerthaus Glocke: Zwei Varianten stünden prinzipiell zur Wahl; der Senat hat sich auf eine Option festgelegt, die viele Akteure für nicht barrierefrei halten. Während die Stadt am Dienstagabend ihre Planungen für die Umgestaltung präsentieren und damit die nächste Phase einleiten will, plant die LAGS eine Kundgebung vor dem Konzerthaus.

Seit 2019 plant die Stadt die Umgestaltung des unübersichtlichen Umstiegsknotenpunktes am östlichen Eingang zur Innenstadt. Aus drei Richtungen kommen hier fünf Straßenbahn- und zwei Buslinien zusammen – und nutzen zwei getrennte Haltepunkte. Um von der Nord-Süd-Trasse auf die Ost-West-Verbindung umzusteigen, müssen Bus- und Bahnfahrende ein gutes Stück laufen, dabei auf kreuzende Fahrradfahrer und abbiegende Autos achten.

Auf die grundsätzliche Ausgestaltung hatte sich der Senat bereits im Februar 2024 festgelegt. Klar ist demnach bereits: Es wird weiterhin zwei getrennte Haltepunkte geben, deren Enden noch weiter auseinanderrücken: Bis zu 185 Meter müssen dann beim Umsteigen zurückgelegt werden, gut 80 Meter mehr als bisher.

Es hätte eine Variante gegeben, die auch das senatseigene Gutachten von 2019 in den meisten Aspekten besser bewertet hatte: Eine zentrale langgezogene Haltestelle vor dem Konzerthaus Glocke. Doch das soll insgesamt aufgewertet werden und eine Haltestelle vor dem Konzerthaus kann sich der Senat nicht gut vorstellen. Und so schlug am Ende die „zentrale städtebauliche Bedeutung“ (Senat) des Platzes für die Bremer Innenstadt die Bedenken rund um Barrierefreiheit und Fahrgastfreundlichkeit.

Wege sind zu weit

Das Problem ist der Weg zwischen den beiden Umstiegspunkten, erklärt Florian Grams, stellvertretender Geschäftsstellenleiter der LAGS Bremen. „Die Umstiegswege, die nach den Senatsplänen entstehen, sind für alle Fahrgäste zu lang. Für mobilitätsbeeinträchtigte Menschen sind sie eine echte Zumutung.“

Einig ist man sich mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren: Der Sozialverband Deutschland sieht ältere Menschen durch die geplante Variante im Nachteil; die Bremer ÖPNV-Initiative „Einfach Einsteigen“ hatte im vergangenen Jahr in einer Petition nur die andere Variante als „fahrgastfreundlich“ eingestuft. Und auch das Stadtteilparlament, der Beirat Mitte, hat sich in seinem Votum klar für eine zentrale Haltestelle ausgesprochen.

Ein Schlichtungsverfahren nach dem Bremischen Behindertengleichstellungsgesetz hat im Juni begonnen; sollte man sich dort mit der Stadt nicht einig werden, plant die LAGS Klage einzulegen. Viel Hoffnung auf eine erfolgreiche Schlichtung hat man nicht. Eine Stellungnahme, die der Richter im Schlichtungsverfahren bis Ende Juli von der Verkehrssenatorin Özlem Ünsal (SPD) eingefordert hat, ist bisher nicht eingegangen, so der zweite Vorsitzende der LAGS, Bremens ehemaliger Landesbehindertenbeauftragter Joachim Steinbrück.

Eine Klage ist also wahrscheinlich. Wie groß deren Aussichten auf Erfolg sind? Aus Sicht der Stadt erfüllt die gewählte Variante die Erfordernisse der Barrierefreiheit. Schließlich werden an beiden Punkten die Bahnsteige höhergelegt und erlauben damit einen ebenerdigen Einstieg in Bus und Bahn – anders als bisher.

Die Umstiegswege, die nach den Senatsplänen entstehen, sind für alle Fahrgäste zu lang

Florian Grams, LAGS Bremen

Erfolgsaussichten für eine Klage sehen die Verbände dennoch. „Je mehr ich mich damit beschäftige, desto sicherer bin ich mir“, so Steinbrück – und verweist auf Selbstverpflichtungen der Stadt: Das Haltestellenkonzept des zentralen Verkehrsverbunds Bremen Niedersachsen beruft sich demnach auf Empfehlungen von Forschern, dass Umsteigeanlagen nicht weiter als 50, im Ausnahmefall 100 Meter voneinander entfernt sein sollen. „Das Land Bremen hat sich selbst an diese Empfehlungen gebunden“, so Steinbrück.

Die Stadt äußert sich am Montag vor Redaktionsschluss auf Anfrage nicht mehr dazu, warum man der Gestaltungsebene Vorrang vor der Barrierefreiheit und der Fahrgastfreundlichkeit gibt. In seiner zuvor herausgegebenen Pressemitteilung schreibt der Senat: „Besondere Sorgfalt wurde auf die Integration der funktionalen, verkehrstechnischen, denkmalpflegerischen sowie auf die vom Landesbehindertenbeauftragten vertretenen Interessen gelegt.“

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Bremen #barrierefrei #Öffentlicher Nahverkehr
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Bus, Bahn, und Fahrgäste an der Haltestelle Domsheide in Bremen; im Hintergrund ist das Konzerthaus Glocke zu sehen

Keine Barrierefreiheit bei Stationsumbau

Schönheit vor Nutzen

Der Bremer Senat will für den Umbau der Umstiegsstation Domsheide eine auseinandergezogene Variante – Barrierefreiheit und Effizienz sind zweitrangig.
Von Lotta Drügemöller
In der Obernstraße gehen Menschen über die Schienen.

Tram entzweit Bremer Koalition

SPD besteht auf Verlegung

Weiter geht der Zoff um eine Verlegung der Bahn aus der Obern- in die Martinistraße. Die Verkehrssenatorin ist dagegen. Die SPD erneuert die Idee nun.
Von Alina Götz
Bauarbeiter beim Bauen einer Trambahn-Trasse

Debatten um Bremer Straßenbahn-Trasse

Leicht verlegen durch die City

Das Aktionsbündnis Innenstadt möchte gern die Tram aus der Obernstraße in die Martinistraße verlegen. Ob das sinnvoll ist, bleibt fragwürdig.
Von Alina Götz

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

1 Kommentar

 / 
  • M

    Naja, wer die Ecke kennt und sie nicht nur als Fahrgast sieht weiss das die Lage hier sehr kompex ist. Hier tritt nämlich Fahrgastfreundlichkeit gegen Fussgänger und Fahrradfreunlichkeit an. Und beides geht halt hier nicht zu 100% zusammen. Momentan ist die Situation für Fussgänger und Fahrradfahrer nämlich unerträglich wegen der ganzen Höhenunterschide die hier für die Fahrgastfreundlichkeit benötigt werden, ich kenne so einige die deswegen schon Unfälle hatten oder sich verletzt haben !

meistkommentiert

1

Kürzungsdebatte im Sozialbereich

Und eure Lösung, liebe Linke?

2

Patriarchale Schönheitsbilder

Unsere Bäuche gehen Euch nichts an!

3

Krieg in Gaza

Israel tötet Al-Jazeera-Korrespondenten in Gaza

4

Noch ein allerletztes Mal

Verlasst diese Institution!

5

Neonazi-Angriff in Berlin

Junge Jour­na­lis­t*in­nen geschlagen und getreten

6

Abschied von Russland

Mütterchen, es ist Zeit zu gehen