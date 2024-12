Paris taz | Frankreichs Regierung ist einem Sturz deutlich näher gerückt: Regierungschef Michel Barnier knüpfte am Montag die Verabschiedung des Sozialhaushalts an die Vertrauensfrage. Links- wie Rechtspopulisten kündigten umgehend an, der Regierung dabei das Vertrauen zu verweigern.

Barnier griff erstmals auf den Verfassungsartikel 49.3 zurück, der eine Verabschiedung ohne Abstimmung in der Nationalversammlung ermöglicht. Dafür nimmt die Regierung eine Vertrauensfrage in Kauf, die innerhalb von 24 Stunden beantragt werden muss.

„Wir haben nun den entscheidenden Moment erreicht, der jeden vor seine Verantwortung stellt“, sagte Barnier. Es sei an den Abgeordneten, zu entscheiden, ob sie das Land mit „verantwortungsvollen und notwendigen Finanzgesetzen“ ausstatten oder „ob wir in unbekanntes Terrain eintreten“.

Alle Fraktionen der Opposition, sowohl die Linke der Neuen Volksfront (Sozialisten, Grüne, Kommunisten und La France insoumise) wie die rechtsextremen Abgeordneten des Rassemblement National (RN) planen, zusammen gegen die Regierung zu votieren. Barnier müsste dann bei Präsident Emmanuel Macron seinen Rücktritt einreichen.

Marine Le Pen vom RN spielt bereits seit Längerem die Karte des drohenden Chaos aus, um von der wankenden Regierung politische Konzessionen als Gegenleistung für eine eventuelle Stimmenthaltung zu erhalten.

Barnier geht auf Erpressung ein

In den vergangenen Tagen hat Barnier noch in der Hoffnung auf ein Entgegenkommen des RN darauf verzichtet, die staatlich begrenzten Energietarife im kommenden Jahr zu erhöhen, wie dies sowohl die linke wie die rechte Opposition wünscht. Anschließend kündigte er eine weitere soziale Konzession zu Lasten der Staatskasse an: Im kommenden Jahr werde es keine Verminderung der Versicherungsleistungen bei der Vergütung der Medikamente geben.

Barnier begann so – allerdings ohne unmittelbaren Erfolg – der Erpressung nachzugeben, und er hat keine Gewissheit, dass er sich so nochmals aus der Bredouille retten kann.

Laut einer Umfrage wäre eine Mehrheit der Sympathisanten seiner Partei dafür, dass die Regierung gestürzt wird. Und für diese Perspektive fordern Bardella und Le Pen auch bereits als Konsequenz den Rücktritt von Staatspräsident Macron, denn er habe sich diese vertrackte Situation ja mit der Auflösung der Nationalversammlung selber eingebrockt.

Bei einer Neuwahl des Staatschefs hätte die Rechtsextreme Le Pen echte Siegeschancen. Freilich droht ihr noch bei einer Verurteilung im Prozess wegen Veruntreuung von EU-Geldern ein Entzug des passiven Wahlrechts.

Baldige Neuwahlen nicht möglich

Das Urteil kommt vor Weihnachten. Parlamentarische Neuwahlen sind hingegen vor dem Sommer nicht möglich, sie können ein Mal pro Jahr nach einer Auflösung der Kammer erfolgen. In der Nationalversammlung wird also so oder so, mit oder ohne Barnier und sein Ministerkabinett, die Konstellation ohne regierungsfähige Mehrheit anhalten.

In einem dramatischen Tonfall hatte er in der vergangenen Woche die Opposition vor ihre Verantwortung gestellt: Ein Sturz der Regierung würde auf den Finanzmärkten katastrophale Auswirkungen für Frankreich haben, „Turbulenzen“ in Form von steigenden Zinsen für Staatsanleihen, oder sogar ein „Chaos“ zur Folge haben.

Attal versucht, Parteien zu einen

Indem Barnier nun mit dem unpopulären Artikel 49.3 einer Kraftprobe ausweicht, lanciert er nach Meinung der Zeitung Libération den Countdown zu seinem Abschuss: „49.3…2…1…Rücktritt“. Er riskiert er bei einer Vertrauensabstimmung am Mittwoch oder Donnerstag eine Retourkutsche mit womöglich weit schlimmeren Folgen.

Barniers Vorgänger Gabriel Attal ersuchte alle Parteien, im Gesamtinteresse der Nation ein Einsehen zu haben: „Die Stunde ist ernst, die Zukunft unseres Landes steht auf dem Spiel“, beschwor er mit Pathos in der Nationalversammlung seine Ratskolleg*innen. (mit afp)