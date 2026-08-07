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Spionieren, sabotieren, angreifenDas böse Ungewisse und ein Held

Tanja Tricarico
von Tanja Tricarico

Der Drohnenfall in Leipzig passt zur hybriden Kriegsführung. Auch eine vereitelte Attacke bringt die Verunsicherung mit sich, die sie erreichen will.

Eine ukrainische Antonov parkt am Flughafen Leipzig/Halle hinter einem Zaun auf dem Flughafengelände
Die für einen Angriff ausgerüstete Drohne war nahe einer ukrainischen Transportmaschine sichergestellt worden

Foto: Hendrik Schmidt/dpa

D a sind sie wieder – die „fremden Mächte“. Klingt mysteriös, gruselig, wenn nicht gar religiös-spirituell. Gemeint sind staatliche Akteure, die spionieren, sabotieren, angreifen. Zum Beispiel Deutschland, wie Bundesinnenminister Alexander Dobrindt in dieser Woche mitteilen musste. Zumindest schließt er Aktivitäten „fremder Mächte“ nicht aus.

Eine mit Sprengstoff und Zünder bestückte Drohne wurde auf dem Flughafen Leipzig entdeckt – in der Nähe einer ukrainischen Transportmaschine vom Typ Antonov. Zum Glück explodierte das unbekannte Flugobjekt nicht und niemand kam zu schaden. Laut Berichten hatte ein Mitarbeiter des Flughafens die Drohne gestoppt. Mit dem Fuß. Der Vorfall hat alle Zutaten, die es für eine dramatische Geschichte braucht: das böse Ungewisse, Gefahr und zum Schluss auch noch einen Helden.

Leider handelt es sich bei der Drohne in Leipzig nicht um eine Geschichte, sondern um einen bitteren Realitätscheck. Der Begriff der „fremden Mächte“ wird tatsächlich von Sicherheitsleuten und Geheimdienstbehörden genutzt. Dabei kommt eine kleine, aber feine Reihe an staatlichen Akteuren in Frage: Russland, China, Iran, Nordkorea. Ab und an gibt es auch unheilige Allianzen zwischen ihnen. Ihr Ziel ist es, den Staat, den sie im Visier haben, zu destabilisieren.

Illustration einer Ausgabe der wochentaz mit dem Titel „Egal war gestern“
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Allein die Vorstellung reicht, es hätte passieren können

Um das zu erreichen, müssen diese Angriffe nicht einmal gelingen. Sie müssen auch nicht unerkannt bleiben, im Gegenteil: Auch jede entdeckte, jede vereitelte Attacke bringt die Verunsicherung mit sich, die sie erreichen will. Dazu muss kein Flugzug explodieren, es reicht bereits die Vorstellung, es hätte passieren können. Feine Geste einer fremden Macht, die noch dazu zunächst unerkannt bleibt.

Ein Anfang wäre, ihr die Mystik zu nehmen, sie klar zu benennen. Bestimmt nicht sofort, aber dann doch in nicht allzu ferner Zukunft.

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Tanja Tricarico

Tanja Tricarico ausland

Schreibt über Außen- und Sicherheitspolitik, Entwicklungszusammenarbeit, früher auch Digitalisierung. Host der Fernverbindung, dem Auslands-Podcast der taz. Privat im Einsatz für www.geschichte-hat-zukunft.org

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2 Kommentare

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  • E
    economista

    Als Reaktion auf vereinzelte Drohnenangriffe könnte Deutschland den Spannungsfall ausrufen mit Grundrechtseinschränkungen, Arbeitsdienst, Kapitalkontrollen, Wehrdienst und mehr. Es geht also nicht nur um allgemeine Verunsicherung.

    Solange wir die Herkunft der Drohne nicht kennen, sollten wir uns mit Listen möglicher Verantwortlicher zurück halten. Und nicht so tun, als ob niemand außer Russland, Nordkorea, Iran und China in Frage käme. Denn meines Erachtens steht noch nicht einmal fest, ob es überhaupt ein staatlicher Akteur war. Auch den Nordstream-Vorfall, wo zunächst Russland die Schuld bekam und nun in eine völlig andere Richtung ermittelt wird, kann man ruhig im Hinterkopf behalten.

  • HR
    Hans-Günther Rehberg-Pawlowski

    Das ist nicht nur der Anfang sondern ein kleiner Höhepunkt in dem hybriden Konflikt den Russland gegen den Westen führt. Wie blauäugig und verschlafen die Verantwortlichen in Leipzig sind, zeigt die Tatsache dass anscheinend das Flugzeug nicht bewacht wurde. es stellt sich weiter die Frage, wieso auf einem zivilen Flugplatz militärisches Gerät umgeschlagen wird? Diese Tätigkeit gehört nicht in einen zivilen Sektor sondern muss auf einem Militärgelände stattfinden. Dobrinds Äußerung dass wir uns in einem Wettbewerb befinden ist nebulös. Soll es heißen dass wir auch in anderen Ländern Drohnen einsetzen um Flugzeuge in die Luft zu sprengen? Das wäre nicht akzeptabel. Und solange nicht klar ist dass es Russland war, muss jeder andere Akteur in Verdacht stehen. Vielleicht können uns die Ukrainer helfen diese Frage zu klären.



    B

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