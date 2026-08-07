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Buckelwal Hartwin Keine Möwe kräht nach ihm

Eiken Bruhn

Kommentar von

Eiken Bruhn

Der Buckelwal Timmy hatte im April die Schlagzeilen beherrscht, aber für seinen Nachfolger gibt es weder Liveblogs noch Demos. Liegt es am Namen?

Ein Wal mit heller Rückenpartie von oben fotografiert
Das einzige Foto der dpa, das vermutlich Hartwin zeigt, aufgenommen in Dänemark am 20. Juni zwischen Jütland und Fünen

Foto: picture alliance/dpa/Bridgewalking | Linda Frølund Hansen

H artwin. So soll der Buckelwal heißen, der vergangene Woche im Wismarer Hafen und zwei Tage später bei Wustrow gesichtet wurde. Als er den Namen bekam, hatte er schon verloren. Oder gewonnen, je nach Perspektive.

Jedenfalls kräht keine Möwe nach ihm, obwohl ihn dasselbe „Schicksal ereilen“ könnte wie „Timmy Hope“, wie die Bild raunt. Die Berichterstattung über diesen in der Wismarer Bucht gestrandeten Buckelwal hatte die Schlagzeilen im April beherrscht. Was sie mit „Schicksal“ meint, lässt die Bild-Zeitung offen. Dass Timmy von selbsternannten Retter:innen mit schwerem Gerät drangsaliert und am Ende todkrank in den Skagerrak geschleppt wurde, wo er vermutlich ertrunken ist? Oder das, worauf alles Leben hinausläuft: den Tod?

Möglicherweise hat sich diese bittere Wahrheit bis in die Redaktion der Bild-Zeitung herumgesprochen, denn sie berichtet wie alle Medien auffällig zurückhaltend. Kein Reporter fährt dem Wal im Motorboot hinterher, Updates gibt es nur alle paar Tage oder Wochen, wenn er in Küstennähe aufgetaucht ist. Zum ersten Mal Anfang Juli in der Flensburger Förde, dann drehte er ein paar Runden durch dänische Gewässer und ist seit Mitte Juli überwiegend in deutschem Hoheitsgebiet unterwegs.

Illustration einer Ausgabe der wochentaz mit dem Titel „Egal war gestern“
wochentaz

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Anders als für Timmy gibt es über Hartwin keinen Liveblog, auch bei der Rheinischen Post nicht, die ihre Leser:innen sogar noch Wochen nach dem Fund von Timmys Kadaver vor der dänischen Küste weiter mit Informationen über ihn versorgte. Demonstrationen für Hartwins Rettung bleiben aus, obwohl Medien ihm Orientierungsverlust und „besorgniserregende Verletzungen“ attestieren. Nimmt man die Aufregung um Timmy zum Maßstab, müssten besorgte Bürger:innen längst Suchtrupps fordern, allen voran Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus.

Was ist da los? Gab es einen Lerneffekt und Wale dürfen hierzulande in Zukunft in Ruhe sterben, so wie in Dänemark? Verursacht ein sterbender Wal nur emotionalen Stress, wenn Menschen ihm dabei zugucken müssen? So wie Timmy, der sich immer wieder nahe am Ufer im seichten Wasser ablegte, während Hartwin mobil ist.

Herzloser Name: „Hartwin“

Oder liegt es am Namen? Den soll Stranded No More verbreitet haben, eine nach eigener Darstellung „anonyme Watchdog-Gruppe von Strandungsfachleuten“, die sich offenbar im Rahmen der „Rettung“ von Timmy gegründet hat. Auf der Website gibt es weder Informationen über die fachliche Expertise noch Impressum oder eine Gründungsgeschichte. Auf Anfrage der taz reagiert die Gruppe nicht. Nach Angaben des Berliner Kuriers geht der Name des Wals auf seine geschädigte Rückenhaut zurück. Eine Stelle erinnere an die Form eines Herzens („Heart“).

Wie herzlos! Wer soll denn Mitgefühl für einen Hartwin entwickeln?! „Harty“ wäre das Minimum an Verniedlichung gewesen und einigermaßen genderneutral, denn Timmy stellte sich nach seinem, also ihrem Tod als Weibchen heraus. Die Wal-Watchdogs sind folgerichtig die Einzigen, die „die fortgesetzte Vernachlässigung Hartwins“ beklagen und einen „Aktionsplan“ fordern. Der beinhaltet die Entnahme von Proben aus Hartwins Atemluftfontäne und den Beschuss des Wals mit Medikamentenpfeilen, um ihn dann mit unter Wasser abgespielten Walgesängen ins offene Meer zu locken, begleitet von einer Bootsflotte.

Es ist nur leider nicht so lustig, wie es klingt. Denn der Hass, den Menschen über andere ausgekippt haben, weil sie sie bezichtigten, Timmy zu schaden, der schwelt weiter.

Der drohende Erfolg der AfD bei den kommenden Landtagswahlen zeigt, wie stark rechtsextreme Kräfte inzwischen geworden sind. Gerade jetzt braucht es Zusammenhalt und Solidarität. Auch und vor allem mit den Menschen, die sich vor Ort für eine starke Zivilgesellschaft einsetzen. Die taz kooperiert deshalb mit "Alles beginnt im Zentrum". Die Kampagne unterstützt bundesweit linke, selbstverwaltete Orte und baut einen solidarischen Fonds für deren Schutz und Erhalt auf. Eine offene Gesellschaft braucht guten, frei zugänglichen Journalismus – und zivilgesellschaftliches Engagement. Finden Sie auch? Dann machen Sie mit und unterstützen Sie unsere Aktion. Jetzt unterstützen

Eiken Bruhn

Eiken Bruhn Redakteurin

Seit 2003 bei der taz als Redakteurin. Themenschwerpunkte: Soziales, Gender, Gesundheit. M.A. Kulturwissenschaft (Univ. Bremen), MSc Women's Studies (Univ. of Bristol); Alumna Heinrich-Böll-Stiftung; Ausbildung an der Evangelischen Journalistenschule in Berlin; Lehrbeauftragte an der Univ. Bremen; SG-zertifizierte Systemische Beraterin; in Weiterbildung zur systemischen Therapeutin.

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8 Kommentare

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  • HP
    Hannes Petersen

    Hoffentlich darf dieser wal in ruhe sterben...

  • S
    Suryo

    Verfrühtes Sommerloch und Massenhysterie = Fall „Timmy“.

  • SS
    Sonja Stuckmann

    Doch, es gibt sehr wohl Menschen, die sich auch um Hartwin sorgen und Kanäle/Streams, die versuchen, ihn im Blick zu behalten. Es wird auch beklagt, dass von Länderseite nichts unternommen wird, aber da er immer noch schwimmt, mal hier, mal da auftaucht und trotz der Vorhersage seines Untergangs seitens eines Experten sehr viele km zurückgelegt hat, sieht man keine Notwendigkeit des Eingreifens. Eine andere Interpretation des Namens "Hartwin" ist "bester Freund/starker Freund".

  • O
    Ohne_Mitte_geht_nix

    Aber wenigstens die TAZ bringt Hartwin in die Medien.

  • M
    Martin74

    Es ist gut, dass inzwischen (fast) alle verstanden haben, dass es zwar gut gemeint, aber trotzdem Tierquälerei war.

    • S
      sociajizzm

      @Martin74:

      Das dürfte nur 1 der Gründe für den fehlenden Rummel sein.



      .



      Timmy war etwas "außergewöhnliches ", Hartwin Business as usual. Timmy war wie das Eisbärenbaby Knut, Hartwin wie alle anderen die danach kamen und nicht einmal einen Namen bekamen.



      Das dürfte der Hauptfaktor sein.



      .



      Das es Tierquälerei ist, hätte bei Timmy schon jeder verstehen müssen, die Experten:innen waren sich absolut einstimmig darüber einig.



      .



      Es wird Zeit , das wir grundsätzlich wieder mehr auf Fachleute hören!

  • FH
    Friedrich Helmke

    Dass Wale sterben ist ganz normal. Wo ich wohne, treibt alle paar Jahre ein toter Wal an, denn Gott sei Dank vermehren sie sich hier allerbestens, eine fantastische Show!



    Aber es tat brutal weh, als einer derart viel Plastik im Magen hatte, dass es seinen Darm verstopfte. Also Obduktion ist gar nicht so schlecht. Um zu wissen, was los ist.

  •
    aujau

    Hass auskippen kann Homo Sapiens gut. Jetzt bitte noch ein anderes Verhalten gegenüber der Umwelt konsequent in Wirtschaft und Politik einfordern und verwirklichen. Danke

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