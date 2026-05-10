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SonntagstrendAfD erstmals fünf Prozentpunkte vor Union

Erstmals liegt die AfD im Sonntagstrend fünf Prozentpunkte vor der Union. CDU und CSU haben in der Umfrage die niedrigsten Werte seit vier Jahren.

Die Logos der deutschen Parteien auf einen Block gemalt
Der Anteil der Leute, die für die AfD stimmen würden, wenn heute Wahl wäre, wächst Foto: Hendrik Schmidt/dpa

afp | Erstmals liegt die AfD im aktuellen Sonntagstrend ganze fünf Prozentpunkte vor der Union. In der vom Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die „Bild am Sonntag“ erhobenen repräsentativen Umfrage kommt die Partei auf 28 Prozent, während CDU und CSU um einen Punkt auf 23 Prozent zurückfallen – dem niedrigsten Werten für die Union seit mehr als vier Jahren.

Die SPD verliert ebenfalls einen Prozentpunkt und kommt auf 13 Prozent, womit sie gleichauf mit den Grünen liegt. Union und SPD erreichen somit zusammen nur noch 36 Prozent. Die Linke (elf Prozent), BSW (drei Prozent) und FDP (drei Prozent) halten ihre Werte im Vergleich zur Vorwoche.

Die beiden Koalitionspartner haben der Insa-Umfrage zufolge seit der Bundestagswahl im Februar 2025 rund ein Fünftel ihrer damaligen Wähler verloren.

Für den Sonntagstrend befragte Insa 1.200 Teilnehmer im Zeitraum vom 4. Mai bis zum 8. Mai. Die maximale Fehlertoleranz wurde mit plus/minus 2,9 Prozentpunkten angegeben.

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Themen #Umfrage #CDU/CSU #CDU #AfD
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