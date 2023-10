Serbische Arbeitnehmer in Backnang : Bauarbeiter kämpfen um ihren Lohn

Serben, die über ein Subunternehmen einer deutschen Firma angestellt sind, wurden für ihre Arbeit in Backnang nicht bezahlt. Ein Fall von vielen.

BACKNANG taz | Drei Mehrfamilienhäuser aus Holz, große Fenster, Balkone. Grüne Innenhöfe, Solaranlage auf dem Dach. So soll das neue Wohnquartier in Backnang, einem kleinen Ort in der Nähe von Stuttgart, einmal aussehen. Noch befindet sich die Wohnanlage, die der Rems-Murr-Kreis in Unterstützung mit dem Land Baden-Württemberg plant, mitten im Bau. Mitte 2024 sollen die ersten Mie­te­r*in­nen einziehen können.

Auf Fotos ist der Ist-Zustand vom April zu sehen: Das Fundament ist ausgehoben, Stahlgitter und -stäbe werden aufgebaut, um die Betonmauern zu stärken. Die Fotos haben der taz zwölf Arbeiter geschickt, die von März bis Mai auf der Baustelle gearbeitet haben – aber nur einen Teil ihres Lohns erhalten haben. Ein Beschäftigter hat für April kein Geld bekommen. Alle zwölf warten noch auf ihren Lohn für Mai. Fast 25.000 Euro stehen den zwölf Männern aus Serbien zu, doch die ebenfalls serbische Firma Idealbau, bei der sie beschäftigt waren, zahlt nicht. Idealbau wurde von der Firma Wurster beauftragt, die wiederum vom Generalunternehmer, der Firma Geiger. Niemand zahlt.

Idealbau sitzt in Belgrad, der Hauptstadt von Serbien. Ivica M. und Marko N. bewerben sich auf eine Stellenanzeige der Firma, bekommen den Job, erfahren erst dann, dass sie in Deutschland arbeiten sollen. „Ich habe in Serbien auch auf dem Bau gearbeitet“, sagt Ivica M. „Ich dachte, dass ich in Deutschland besser verdiene“ – also ist er einverstanden. Vier Wochen muss er auf die Aufenthaltsgenehmigung warten, erzählt er – Serbien gehört nicht zur Europäischen Union. Am 6. März startet M. dann als Bauleiter auf der Baustelle in Backnang.

Für Marko N. geht es am 20. März los. Er ist Tischler und kümmert sich um die Holzarbeiten. Zusammen mit den anderen zehn Männern aus Serbien leben sie in Privatunterkünften, die der Arbeitgeber bezahlt. Zu zweit oder zu dritt wohnen sie in einem Zimmer – für Verhältnisse auf dem Bau noch ganz angenehm. Die Baustelle gehört zum Areal des ehemaligen Kreiskrankenhauses. Heute stehen dort Wohnungen. 2022 wurde das Parkhaus abgerissen – für 48 öffentlich geförderte Wohnungen.

Zoll sieht sich nicht zuständig

Verabredet ist, dass Marko N. 12 Euro pro Stunde erhält. Ivica M. soll als Bauleiter 15,70 bekommen. Bezahlt werden soll am letzten Tag des Monats. Am 18. Mai endet ihr Auftrag ganz plötzlich: Sie werden morgens angerufen, der Chef sagt ihnen, sie sollen ihre Sachen von der Baustelle holen und gehen. Geld bekommen sie für Mai keines. Sie fragen nach, auch telefonisch beim Chef, mehrmals. „Der hat jedes Mal gesagt, dass das Geld überwiesen wird“, sagt Ivica M. Doch es kommt nichts.

Über Kollegen finden sie heraus, wer in Deutschland für die Kontrolle von Baustellen zuständig ist: Der Zoll. Also fahren sie hin und schildern ihren Fall. Sie hoffen, zumindest Geld für ihre Rückfahrt zu bekommen. Doch dort verweist man sie an die Faire Mobilität, eine Beratungsstelle des Deutschen Gewerkschaftsbundes für Arbeiter aus Ost- und Mitteleuropa.

Die kennt solche Fälle zuhauf. In den vergangenen zehn Jahren hat die Zahl der Beschäftigten im Bauhauptgewerbe stetig zugenommen, vor allem dank Arbeitern aus Polen, Rumänien, Bulgarien, Serbien, Bosnien und Kroatien. Sie stellen heute etwa ein Drittel der 928.500 im Bauhauptgewerbe Beschäftigten. Sie arbeiten meist für eine kleine Firma am Ende einer langen Subunternehmerkette.

Die Faire Mobilität berät Menschen im Gastgewerbe, in der Fleischbranche, Lkw-Fahrer. Doch die meisten, die eine ihrer Beratungsstellen aufsuchen, arbeiten auf dem Bau: 977 waren es im Jahr 2022. Meistens ging es dabei um zu wenig oder gar keinen Lohn. Oft wird der verpflichtende bezahlte Urlaub nicht gewährt, und häufig geht es auch um die Qualität der Unterkünfte.

Streit zwischen den Firmen?

Für die Arbeiter in Backnang ist Šejla Vojić zuständig, sie sitzt in Stuttgart und spricht selbst Serbisch. Sie wandte sich an Idealbau, wo es hieß, die Firma Wurster habe die Rechnungen noch nicht bezahlt. Wurster wiederum verwies direkt an den Firmenanwalt, der versprach, die Arbeiter würden ihr Geld bekommen. Dann hörte Vojić nichts mehr von ihm. Schließlich nahm sie auch mit dem Generalunternehmer, der Firma Geiger, Kontakt auf.

Denn: In Fällen, in denen der direkte Auftraggeber für ausbleibende Löhne nicht zahlt, greift die sogenannte Generalunternehmerhaftung, das heißt, der Generalunternehmer, hier also die Firma Geiger, muss zahlen. In der Regel einigen sich die Arbeiter mit Unterstützung der Fairen Mobilität außergerichtlich mit den beauftragenden Firmen oder den Generalunternehmen.

Die Firma Geiger versichert der Fairen Mobilität Mitte Juli, mit Wurster die Angelegenheit klären zu wollen. Ende August teilt Geiger Vojić auf Anfrage mit, die Firma Wurster wolle sicherstellen, dass die Löhne gezahlt werden. Mitte September, vom Geld keine Spur, deutet ein Mitarbeiter der Firma Geiger gegenüber Vojić an, die Firma Wurster halte Zahlungen an Idealbau wohl aufgrund von Baumängeln zurück.

„Wir haben unsere Arbeit gemacht und wollen dafür auch ordnungsgemäß bezahlt werden“, sagt Ivica M., mittlerweile zurück in Serbien und arbeitslos. Beraterin Vojić fasst die Problematik zusammen: „Alle sagen, die Arbeiter bekommen das Geld – aber niemand möchte zahlen.“ Doch das Gesetz sei eindeutig: Wenn das Subunternehmen nicht zahlt, müsse der Generalunternehmer den gesetzlichen Mindestlohn zahlen.

Bald bleibt nur noch die Klage

„Geiger verletzt hier seine grundlegende Verantwortung massiv. Die Beschäftigten haben jeden Tag auf der Baustelle von Geiger, vor den Augen des Bauleiters von Geiger, gearbeitet“, sagt Vojić der taz. Außerdem: Ursache für nicht gezahlte Löhne durch Subunternehmen sei häufig der Preisdruck, den die Generalunternehmen erst erzeugen.

Für die taz ist die Firma Idealbau nicht zu erreichen. Generalunternehmer Geiger weist gegenüber der taz die Verantwortung zurück. Eine Sprecherin sagt, die Firma habe alle Forderungen gegenüber Wurster beglichen. „Die Problematik liegt derzeit nicht bei der Firma Geiger, sondern gegebenenfalls bei der Firma Wurster oder Idealbau.“ Bei der Firma Wurster meldet sich der Chef persönlich am Telefon. Fragen beantwortet er nur schriftlich und verweist darin auf die Verantwortung von Idealbau.

Hoffnung macht die Antwort der Kreisbaugruppe: „Uns war nicht bekannt“, sagt eine Sprecherin, dass serbische Arbeiter von der Firma Idealbau teilweise nicht bezahlt wurden. Sie betont aber: „Sämtliche Vergaben sehen auch die Einhaltung und Bezahlung von Mindestlohn vor.“ Die Kreisbaugruppe werde nun Kontakt zum Generalunternehmer – der Firma Geiger – aufnehmen und um Stellungnahme beten. Wenn auch das nichts bringt, bleibt den Arbeitern nur noch der Klageweg.