piwik no script img

Selbstverpflichtung von NGOsKünstliche Intelligenz, aber mit Bedacht

Anwendungen mit KI nehmen in Alltag und Arbeitswelt immer mehr Raum ein. Mehrere Organisationen haben sich nun Regeln zur Nutzung auferlegt.

Eine junge Person schaut in ein Smartphone.
NGOs für Selbstverpflichtung: Der Einsatz von KI generierten Inhalten sollte gekennzeichnet werden Foto: Thomas Trutschel/imago

Von

Svenja Bergt

Über 75 zivilgesellschaftliche Organisationen verpflichten sich zu strengeren Regeln im Umgang mit künstlicher Intelligenz (KI). „Wir dürfen die Diskussion zu KI nicht Big Tech überlassen“, erklärt Monika Ilves vom digitalpolitischen Verein D64, der das Projekt koordiniert hat. Die Organisationen zeigten mit der Unterzeichnung: „Die Zivilgesellschaft kann und will mitgestalten: für eine demokratische digitale Zukunft.“ Mit dabei sind unter anderem der Naturschutzbund, die Amadeu Antonio Stiftung, der Deutsche Volkshochschul-Verband und die Plattform Abgeordnetenwatch.

Vor allem generative künstliche Intelligenz, mit der sich Texte, Bilder, Audios oder Videos erzeugen lassen, gilt seit dem Start des Dienstes ChatGPT vor drei Jahren als zentrale Zukunftstechnologie. Ob diese Prognose sich bewahrheitet, ist zwar noch nicht ausgemacht, denn tragfähige Geschäftsmodelle sind noch rar. Doch die Nutzung von KI-Anwendungen verbreitet sich im Alltag, in Firmen und Organisationen immer mehr – vom Übersetzungsdienst bis hin zum Generieren von Bildern oder Hilfe bei der Texterstellung.

Um der neuen Technologie einen gesetzlichen Rahmen zu geben, hat die EU im vergangenen Jahr den AI Act beschlossen, eine Verordnung zu künstlicher Intelligenz. Die Regeln werden zeitlich gestaffelt wirksam. Doch aus der Wirtschaft kommen jetzt schon Stimmen, die sich für eine Abschwächung aussprechen.

Mit der Selbstverpflichtung setzen die NGOs nun ein gegenteiliges Signal. Sie sichern unter anderem zu, vor einem Einsatz von KI ressourcenschonendere Alternativen zu prüfen und beim Einsatz auch die Bedürfnisse von den Menschen zu berücksichtigen, die KI nicht nutzen können oder wollen.

Kennzeichnung bei KI-Einsatz

Wird ein Inhalt ganz oder in weiten Teilen mithilfe von KI generiert, soll das gekennzeichnet werden – auch bei Übersetzungen. Bei der Entwicklung, Auswahl und dem Einsatz von KI-Systemen sollen Beteiligungsmöglichkeiten für die Mitarbeitenden und, falls betroffen, auch für Dritte geschaffen werden.

„Der Einsatz von KI kann Prozesse unterstützen, den Zugang zu Wissen erleichtern und neue Formen der Teilhabe ermöglichen“, heißt es in der Präambel der Selbstverpflichtung. Entscheidend sei, dass der Einsatz ethische, rechtliche, soziale, ökologische und technische Auswirkungen berücksichtige.

„Die Regeln geben uns einen Rahmen, der uns hilft bei der Überlegung, wo wir KI einsetzen können und wo besser nicht“, sagt Ruven Börger vom Arbeiter-Samariter-Bund, einem der unterzeichnenden Verbände.

Eine Anwendung ist laut Börger bereits breit im Einsatz: eine Software, die Pflegekräfte bei der Dokumentation ihrer Arbeit unterstützt. Statt ihre Arbeiten schriftlich festzuhalten, können sie die Dokumentation einsprechen – die KI wandelt sie in Text um und platziert die einzelnen Punkte an den richtigen Stellen in den notwendigen Dokumenten. Das spart laut Börger Zeit, die die Pflegenden den Pflegebedürftigen widmen können.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Künstliche Intelligenz #Digitalisierung #NGOs
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Illustration von zwei Hälften eines Menschlichen Gehirns, eine Hälfte ist wie eine Computerplatine gestaltet
Künstliche Intelligenz in Unternehmen KI spart kaum Arbeitszeit

Sie sollte die Arbeitswelt revolutionieren. Doch mehrere Studien belegen nun, dass der Einsatz von KI keine Effizienzgewinne in Unternehmen bringt.

Von Eike Petering
Eine Collage zeigt viele Augen.
Bindungen mit Künstlicher Intelligenz „Bots werden Beziehungen zu Menschen nicht ersetzen“

Verliebt in einen Chatbot – was nach Science-Fiction klingt, ist für viele Menschen Realität. Sozialpsychologin Paula Ebner weiß, wie es dazu kommt.

Interview von Svenja Bergt
Blick in ein Lehrerzimmer mit Aktenordnern auf einem Tisch im Vordergrund
Künstliche Intelligenz in der Bildung Bessere Schule dank KI
Kommentar von Ralf Pauli

Viele Lehrkräfte sind skeptisch bei ChatGPT & Co im Unterricht. Dabei können neue Programme, was Schule selten leistet: Schü­le­r individuell fördern.

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Antriebswende Ab wann ein E-Auto klimafreundlicher ist als ein Verbrenner
2
Bürgermeisterwahl in New York Warum SPD und Grüne keinen Mamdani-Moment erzeugen können
3
Es ging eigentlich nur um einige Bäume Grüne rütteln in Kiel an der Brandmauer
4
Wirkungslosigkeit der Mietpreisbremse Warum gibt es keine Strafen für raffgierige Vermieter?
5
Die verunsicherte Gesellschaft Ich, ein Patriot?
6
Soziologin über Pronatalismus in den USA „Sie sagen, wer Kinder haben soll und wer nicht“