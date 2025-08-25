piwik no script img

taz zahl ich

Seenotrettungsschiff im Mittelmeer„Ocean Viking“ meldet Beschuss durch libysche Küstenwache

Die „Ocean Viking“ wurde auf Rettungsmission im Mittelmeer von der libyschen Küstenwache beschossen. Die Crew und 87 gerettete Menschen blieben unverletzt.

Fenster der Ocean Viking mit Einschußlöchern und zersplitterter Sicherheitsscheibe
Einschußlöcher an einem der Fenster der Ocean Viking, die von libyschen Küstenwache beschossen wurde Foto: Max Cavallari/SOSMediterranee/ap

Berlin epd | Das Seenotrettungsschiff „Ocean Viking“ ist nach Angaben seiner Betreiberorganisation von der libyschen Küstenwache beschossen und beschädigt worden. Das Schiff sei am Sonntagnachmittag im Mittelmeer in internationalen Gewässern gezielt unter Beschuss genommen worden, erklärte SOS Méditerranée am Montag in Berlin. Verletzt worden sei niemand, alle hätten jedoch um ihr Leben gefürchtet.

Zum Zeitpunkt des Beschusses seien neben der Crew 87 aus Seenot gerettete Menschen an Bord gewesen. Die „Ocean Viking“ habe sich dabei rund 40 Seemeilen nördlich der libyschen Küste befunden, als sich ein Patrouillenboot der Küstenwache genähert habe. Die Seenotretter, die dort zu einer Notfallsuche von der italienischen Leitstelle autorisiert gewesen seien, seien unrechtmäßig zum Rückzug aufgefordert worden. Ohne Vorwarnung hätten dann zwei Männer das Feuer eröffnet und das Schiff mindestens 20 Minuten lang mit Dauerfeuer beschossen, meldete SOS Méditerranée.

Das libysche Patrouillenboot habe das Schiff gezielt umkreist und insbesondere die Brücke ins Visier genommen. Es habe Einschusslöcher auf Kopfhöhe gegeben, Antennen seien zerstört worden, vier Brückenfenster zerbrochen. Schnellrettungsboote und weitere Rettungsausrüstung seien schwer beschädigt worden.

SOS Méditerranée fordert Untersuchung und strafrechtliche Verfolgung

„Dieser Vorfall war nicht nur ein empörender und inakzeptabler Akt“, betonte SOS Méditerranée. „Die Methoden, Umstände und Abläufe zeigen klar, dass es sich um einen gezielten Angriff auf unsere Crew und – darüber hinaus – auf unsere Rettungskapazitäten handelte.“ Dies sei kein Einzelfall. Die libysche Küstenwache habe „eine lange Geschichte rücksichtslosen Verhaltens, das Menschen auf See gefährdet, Menschenrechte eklatant verletzt und internationales Seerecht vollkommen missachtet“.

Die Seenotrettungsorganisation warf europäischen Staaten vor, dennoch ihre Unterstützung, Ausstattung und Ausbildung der libyschen Küstenwache fortzusetzen. Das bei dem Angriff eingesetzte Corrubia-Patrouillenboot sei 2023 von Italien im Rahmen eines EU-Programms an die Libyer übergeben worden. SOS Méditerranée fordere eine umfassende Untersuchung der Ereignisse vom Sonntag und eine strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen, betonte Einsatzleiterin Soazic Dupuy.

Die „Ocean Viking“ nahm Kurs auf ihren Heimathafen Syrakus. Dort sollen die 87 Geretteten an Land gebracht und die nötigen Reparaturen vorgenommen werden.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Geflüchtete #Flucht #Seenotrettung #Libyen
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Seenotrettungskreuzer Bernhard Gruben im Meer

KI bei der Seenotrettung

Das Meer ist auch nur ein Heuhaufen

Wie lassen sich Menschen in Seenot mit künstlicher Intelligenz orten? Das erforschen Lübecker Wissenschaftler für die Wehrtechnische Dienststelle.
Von Friederike Grabitz
Mann und Frau im Flugzeug mit Ferngläsern

Dokumentarfilm „Kein Land für Niemand“

Wenn Ankommen besonders wird

Der Dokumentarfilm „Kein Land für Niemand“ zeichnet die Entwicklungen der europäischen Migrationspolitik der vergangenen Jahre nach.
Von Ulrike Wagener
Beamte der italienischen Küstenwache tragen einen Leichensack auf dem Dock des Hafens von Lampedusa

Flucht übers Mittelmeer

Viele Tote bei neuem Bootsunglück vor Lampedusa

Vor der italienischen Insel Lampedusa ist ein Boot mit fast 100 Migranten gekentert. Mindestens 27 Menschen sind ertrunken, 60 wurden gerettet.
Von Michael Braun

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Robert Habeck tritt ab

„Ich will nicht wie ein Gespenst über die Flure laufen“

2

Mikrofeminismus

Was tun gegen halbnackte Biker?

3

Berlins neuste A100-Verlängerung

Vorfahrt für die menschenfeindliche Stadt

4

Verbot von Schwangerschafts­abbrüchen

Chefarzt muss seinem Arbeitgeber gehorchen

5

Buchmarkt

Wer kann sich das Lesen leisten?

6

Rechtsruck in der Schule

„Zecke? Nehm ich als Kompliment“