Die taz panterstiftung präsentiert unter taz.de/unserfenster jeden Mittwoch eine wöchentliche Auswahl aktueller Berichte aus russischen kritischen Medien. Mit diesem Projekt stärkt die taz panterstiftung unabhängigen Journalismus und ermöglicht es kritischen Redaktionen, ihre Arbeit auch unter schwierigen Bedingungen fortzuführen.

Novaya Gazeta Europe öffnet mit dem folgenden Beitrag ein Fenster nach Russland. Den ganzen Text lesen Sie hier auf Russisch.

Der Kreml spielt die Zahl der russischen Soldaten, die aus dem Krieg ins zivile Leben zurückkehren, systematisch herunter. Laut der Präsidialverwaltung sollen bislang nur 167.000 russische Soldaten von der Front in der Ukraine zurückgekehrt sein.

Doch selbst konservative Schätzungen zeichnen ein anderes Bild: Mindestens 400.000 Militärangehörige sollen bereits nach Russland zurückgekehrt sein. Zu diesem Ergebnis kommen die Jour­na­lis­t:in­nen von Novaya Gazeta Europe. Sie verglichen die wenigen veröffentlichten offiziellen Angaben mit ihren eigenen Berechnungen.

Obere Schätzungen sprechen sogar von bis zu 800.000 Rückkehrern. Auch die Analysten des Conflict Intelligence Teams (CIT), eine russische oppositionelle Plattform für investigativen Journalismus, halten eine Zahl von 500.000 bis 800.000 Rückkehrern für plausibel.

Weil die Evakuierung Verwundeter unter Drohnen- und Artilleriebeschuss so schwierig ist, sterben an der Front in der Ukraine im Verhältnis mehr Schwerverwundete als in modernen westlichen Kriegen. Laut dem Militärexperten Dmitri Kusnezow von Meduza ähnelt die Quote eher der aus dem Zweiten Weltkrieg.

Bis Anfang 2026 sollen laut Schätzungen circa 476.000 Soldaten entweder schwer verwundet worden sein oder dauerhafte Behinderungen erlitten haben. Das US-amerikanische Center for Strategic and International Studies (CSIS) geht sogar von circa 900.000 Verwundeten aus.

Aus welchen Einheiten die verwundeten Soldaten genau stammen, ist in den meisten Fällen nicht rekonstruierbar. Anders sieht es aus bei der Rekrutierung von Strafgefangenen und freiwillig angeworbenen Söldnern der Wagner-Gruppe. Dabei sind die ersten Kriegsjahre vergleichsweise gut dokumentiert, wie Recherchen von Mediazona und der BBC belegen. Beide Redaktionen erhielten Listen der Entschädigungszahlungen, die nach dem Tod der Kämpfer an deren Angehörige ausgezahlt wurden.

Demnach sollen mindestens 48.366 Soldaten aus Strafkolonien stammen. Davon kamen bis Juli 2023 mehr als 17.251 Soldaten ums Leben. Zwischen Juli 2022 und Juli 2023 starben zudem etwa 2.400 bis 2.500 freiwillig angeworbene Wagner-Söldner. Insgesamt durchliefen circa 78.000 Personen die Wagner-Gruppe bis zu ihrer Auflösung.

Ende Juni 2023 kam es zum Aufstand der Wagner-Gruppe unter Jewgeni Prigoschin, der scheiterte. Nach seinem Tod wurde die Privatarmee zerschlagen, ehemalige Einheiten stehen seitdem unter staatlicher Kontrolle des russischen Verteidigungsministeriums.

In den letzten Jahren entsprach die Zahl der neu angeworbenen Vertragssoldaten in der russischen Armee in etwa den Verlusten oder überstieg diese sogar. Dadurch konnte der Kreml die Stärke seiner Truppen in der Ukraine bei etwa 700.000 Soldaten stabil halten. Sollte sich an diesem Kräfteverhältnis aus Verlusten und Nachschub nicht grundlegend etwas ändern, könnten nach Kriegsende diese etwa 700.000 Soldaten mit Kampferfahrung von der Front zurückkehren. Viele von ihnen sind traumatisiert, Konflikte im Zivilleben sind dann vorprogrammiert.

Denn was mit den russischen Veteranen nach ihrer Rückkehr geschieht, wird in Russland öffentlich nicht diskutiert. Bereits zuvor hatte Novaya Gazeta Europe etwa 8.000 Gerichtsurteile gegen Veteranen dieses Krieges ausgewertet.

Demnach begehen ehemalige Soldaten im Vergleich zur übrigen männlichen Bevölkerung auffallend häufig Tötungsdelikte und schwere Körperverletzungen mit gravierenden Folgen.

Auch über die zurückgekehrten Schwerverwundeten spricht man im Kreml ungern. Selbst nach der vorsichtigsten Schätzung kehren monatlich etwa 5.000 verwundete Soldaten von der Front zurück, was etwa 60.000 pro Jahr entspricht. Die tatsächliche Zahl könnte noch weit höher liegen.

Das britische International Institute for Strategic Studies (IISS) schätzt, dass es allein im Jahr 2025 circa 100.000 russische Verwundete gegeben habe. Offizielle Angaben zur Zahl der Gefallenen oder der in ihre Heimat zurückgekehrten Soldaten veröffentlichen die russischen Behörden nicht.

Mit Ihrer Spende an die taz panterstiftung helfen Sie, kritischen Journalismus zu stärken und auch unter schwierigen Bedingungen zu ermöglichen.