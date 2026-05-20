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Mediazona öffnet mit dem folgenden Beitrag ein Fenster nach Russland. Den ganzen Text lesen Sie hier auf Russisch.

Seit Putins Dekret zur „Teilmobilmachung“ im September 2022 gibt es für russische Soldaten faktisch nur noch drei Möglichkeiten, aus dem Militärdienst entlassen zu werden: durch das Erreichen des 65. Lebensjahres, aus gesundheitlichen Gründen oder durch eine Haftstrafe.

Eine Ausmusterung wegen Krankheit ist hingegen kaum noch durchsetzbar. Vor dem Hintergrund steigender Verluste und brutaler Behandlung durch Vorgesetzte kommen deshalb immer mehr Soldaten zu dem Schluss: Eine Gefängnisstrafe wegen Desertion ist besser als der nahezu sichere Tod an der Front.

Mediazona beschreibt eine paradoxe Realität im fünften Jahr des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine: Soldaten bitten Ermittler darum, Strafverfahren gegen sie einzuleiten. Und engagieren Anwälte, um ihr Recht auf eine Gefängnisstrafe durchzusetzen – doch selbst das gelingt oft nicht.

Der 37-jährige Anton Putjatow lebt seit März in einem Zeltlager im Ural, in der Stadt Werchnjaja Pyschma. Das Lager dient als Sammelstelle für Soldaten, denen Desertion oder unerlaubtes Entfernen von der Truppe vorgeworfen wird. In sieben überfüllten Militärzelten seien dort derzeit rund 180 Männer untergebracht, erzählt Putjatow – darunter auch Verwundete. Fast täglich würden neue Soldaten gebracht, während andere gruppenweise zurück an die Front geschickt würden. Allein im ersten Monat habe er drei solcher Transporte erlebt.

Die Bedingungen beschreibt er als entwürdigend. Nachts dürften die Männer nicht einmal zur Toilette gehen. „Man sagt uns: Pinkelt in die Hosentasche, wir lassen euch nicht raus“, berichtet Putjatow. Die Wachmannschaften begründeten das mit der hohen Zahl an Fluchtversuchen.

Für Putjatow ist es bereits das zweite Mal in diesem Lager. Schon 2025 verbrachte er dort fast ein halbes Jahr. Seitdem versucht er mit allen Mitteln, wegen Desertion oder unerlaubten Verlassens der Einheit angeklagt zu werden. Denn das Gefängnis sei für ihn besser als die Rückkehr an die Front. „Ich habe erklärt, dass ich nicht mehr am Krieg teilnehmen will. Ich bin bereit für ein Gerichtsverfahren und für das Gefängnis. Aber selbst dieses Recht wird mir verweigert – stattdessen schicken sie mich immer wieder zurück an die Front“, sagt er.

Vor dem Krieg arbeitete Anton Putjatow als Englischlehrer an einer Schule in Jekaterinburg. Im September 2022, erzählt er heute, sei ihm klar geworden, dass Russland kurz vor der Mobilmachung stand. Statt auf den Einberufungsbescheid zu warten, meldete er sich freiwillig zur Armee – auch weil ein alter Freund bereits diente.

Putjatow ist kein Einzelfall. Immer mehr russische Soldaten kämpfen wie er inzwischen darum, vor Gericht gestellt zu werden. Doch weder Anwälte noch öffentliche Videoappelle, Beschwerden bei der Staatsanwaltschaft oder Briefe an den Kreml konnten ihm bislang helfen, tatsächlich in Untersuchungshaft zu kommen.

In Russland arbeitet inzwischen ein informelles Netzwerk von Anwälten, das sich auf die Verteidigung von Soldaten spezialisiert hat. Viele von ihnen waren früher Militärermittler oder Militärstaatsanwälte. Einer der Leiter dieses Netzwerks sagt gegenüber Mediazona, dass Soldaten derzeit vor allem eines von ihm wollten: wegen Desertion oder unerlaubten Verlassens der Einheit verurteilt zu werden. Doch nur in etwa zwei von zehn Fällen gelinge es Anwälten, ein Verfahren bis zu einem Urteil zu bringen – und ihre Mandanten so vor der Front zu bewahren.

Wie hoch ihre Zahl ist, lässt sich allerdings kaum sagen. Die im Internet kursierenden inoffiziellen „Deserteurslisten“ gelten weder als vollständig noch als verlässlich. Auffällig ist jedoch: Namen aus diesen Datenbanken tauchen immer wieder auch auf den Todeslisten von Mediazona auf. Vieles deutet darauf hin, dass einige der mutmaßlichen Deserteure nicht in Haft kamen, sondern eben erneut an die Front geschickt wurden – mit tödlichen Folgen.

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