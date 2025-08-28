piwik no script img

taz zahl ich

Schwarz-Rot berät sich in WürzburgHarmonie trainieren

Die Fraktionsvorstände von Union und SPD bemühen sich bei ihrem Teambuildingtreffen um schöne Bilder. Die harten Themen stehen noch an.

Spahn, Hoffmann und Miersch zeigen vor Journalisten auf eine Würzburger Attraktion
Endlich mal in die gleiche Richtung deuten: Fraktionsspitzen Spahn (CDU), Hoffmann (CSU) und Miersch (SPD) in Würzburg Foto: Daniel Karmann/dpa
Sabine am Orde
Von Sabine am Orde

Würzburg taz | Es ist ein Treffen, das in der Außendarstellung vor allem von Symbolen lebt. Also noch vor dem Beginn der Fraktionsvorstandklausur in Würzburg rauf auf die Alte Mainbrücke. Jens Spahn (CDU), Alexander Hoffmann (CSU) und Matthias Miersch (SPD) bestaunen, umlagert von einem Medientross, alte Gemäuer und üppige Weinberge und machen, na klar, ein Dreier-Selfie. Man habe, sagt Hoffmann kurz darauf, bewusst dieses Bauwerk zum Auftakt gewählt, die Koalition müsse Brücken bauen, um die politischen Ränder zurückzudrängen.

Nötig aber ist ebenso, um einmal in der alles andere als subtilen Symbolik zu bleiben, Brücken innerhalb der Koalition zu bauen. Denn diese ist nach der gescheiterten Richterinnenwahl zerstritten in die parlamentarische Sommerpause gegangen. Es gehe in Würzburg auch um „Teambildung“, sagt Spahn, Hoffmann zieht den Vergleich zu einem „Trainingslager“.

Es sind vor allem die beiden Unionsvertreter, die vor der Presse versuchen, Optimismus auszustrahlen. SPD-Mann Miersch ist verhaltener. Er betont, die Fehler der vergangenen Wochen müssten offen angesprochen und bearbeitet werden.

Inhaltlich geht es bei der Klausur um all die Themen, die für die Fraktionen nun anstehen. Am Donnerstagnachmittag ist Nato-Generalsekretär Mark Rutte zu Gast, am Freitag soll es dann vor allem um die Sozialreformen gehen. Dazu ist die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB), Nicola Fuchs-Schündeln, auf Wunsch der SPD eingeladen.

Grundlegende Reformen

Diese spricht sich als Teil der „Initiative für einen handlungsfähigen Staat“ für sehr grundlegende Reformen des Sozialstaats aus, etwa die Zuständigkeiten für alle Leistungen der sozialen Sicherung in einem Bundesministerium zu bündeln. Es dürfte mit ihr eine lebhafte Debatte geben.

Spahn, Hoffmann und auch Miersch sind sehr bemüht, hier Gemeinsamkeiten zu betonen. „Aus unserer Sicht sind die Schnittmengen ausreichend, um zu Reformen zu kommen, die diese Systeme zukunftsfähig machen“, sagt Miersch. Spahn betont, dass die Grundzüge der Reformen ja bereits im Koalitionsvertrag vereinbart seien. Und CSU-Mann Hoffmann teilt mit, dass der Erfolg der Reformen nicht davon abhänge, wie gravierend die Einschnitte seien, sondern ob es danach gerechter und effizienter zugehe.

Das hört sich anders an als zuletzt Friedrich Merz. Der Kanzler hatte am Wochenende betont, dass er es der SPD bewusst nicht leicht machen und sich durch Begriffe wie Sozialabbau und Kahlschlag nicht irritieren lassen wolle. Brücken bauen ist nun mal seine Sachen nicht.

Klar ist aber auch, dass es in Würzburg ohnehin nur um die groben Züge der Reformen gehen kann, die eigentliche Arbeit wird erst von Kommissionen und dann von den Fachleuten gemacht. Caritas-Präsidentin Eva Welskop-Deffaa, selbst CDU-Mitglied, gab der Koalition mit auf den Weg: „Der Herbst der Reformen darf kein Herbst der sozialen Ängste und des ­Sozialneids werden.“

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Sozialpolitik #Schwarz-rote Koalition #Würzburg #CDU/CSU #SPD
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Politiker und Politikerinnen von SPD und CDU posieren für ein Foto

Herbst der Reformen

Einigt Euch!

Kommentar von Simone Schmollack
Die schwarz-rote Regierung unter Kanzler Merz hatte versprochen, sich nicht so zu zoffen wie einst die Ampel. Und was macht sie? Sie zofft sich.
Friedrich Merz legt eine Aktentasche auf den Kabinettstisch

Merz' Reformherbst

Sozialstaat zu teuer? Von wegen!

Friedrich Merz sagt, der Sozialstaat sei nicht mehr finanzierbar. Die SPD kritisiert das. Und auch der Volkswirt Sebastian Dullien widerspricht.
Von Anna Lehmann und Marie Gogoll
Zwei Menschen stehen vor Kisten mit Obst und Gemüse

Steigende Armut in Hamburg

Tafel sucht helfende Hände

Weil die Nachfrage so hoch ist, plant die Hamburger Tafel etliche neue Standorte. Lebensmittelspenden sind schwieriger zu bekommen, sagt ihr Sprecher.
Von Kaija Kutter
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Kritik am Selbstbestimmungsgesetz

Kalkulierter Angriff

2

Bürgermeisterwahl in Ludwigshafen

Eine demokratische Farce

3

Solidarität mit Palästina

Das Ringen um Palästina als globaler Kampf

4

Habeck gibt Bundestagsmandat ab

Her mit der neuen Idee

5

Berlins neuste A100-Verlängerung

Vorfahrt für die menschenfeindliche Stadt

6

Robert Habeck tritt ab

„Ich will nicht wie ein Gespenst über die Flure laufen“