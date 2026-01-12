piwik no script img

Ausfall auch ohne SchneesturmEin völlig verlorener Schultag

Uta Schleiermacher

Kommentar von

Uta Schleiermacher

Erst spät am Donnerstag setzt auch Berlins Schul­se­na­to­rin für Freitag die Schulpflicht aus. Schon da war absehbar, dass das unnötig ist.

Die Eduard-Mörike-Grundschule in Berlin ist am Abend nach Schneefall und Frost verschneit
Sieht doch ganz gemütlich aus, und der Schnee liegt auch nicht zu hoch: Schule am Abend vor dem Doch-Nicht-Schneesturm in Berlin Foto: Fernando Gutierrez-Juarez / dpa

B erlin blieb am Freitag zwar vom Schneechaos verschont. Berlins Schulen hingegen versanken trotzdem im Chaos. Grund war allerdings nicht der drohende Schneesturm Elli, sondern die Unentschiedenheit der Bildungsverwaltung.

Erst am Donnerstagnachmittag teilte die Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) im Bildungsausschuss mit, dass Schü­le­r*in­nen für Freitag von der Schulpflicht freigestellt seien. Es war eine Ankündigung, die sie zum eigentlich ungünstigsten Zeitpunkt tätigte. Zu spät für die Schulen, um noch sinnvoll mit den Schü­le­r*in­nen zu kommunizieren. Zu früh für die Wetterlage, weil bereits gegen Abend schon langsam absehbar war, dass es in Berlin eventuell gar nicht so dicke kommen würde mit dem Schnee.

Das Argument, dass Berlin hier hinterhergezogen habe, weil auch Brandenburg die Schulpflicht ausgesetzt hatte, ist sehr schwach. Denn gerade bei Schneeverwehungen ist der Unterschied zwischen Flächenland und Stadtstaat so groß, dass die Situation nicht zu vergleichen ist – und somit auch niemand mit dem Nachbarn mitziehen muss. Und, wo wir schon beim Vergleich mit anderen Bundesländern sind: Selbst Schleswig-Holstein, wo die Schule teilweise ausfiel, hatte sich keine flächendeckende Regelung gegeben.

Bei Schneeverwehungen ist der Unterschied zwischen Flächenland und Stadtstaat groß

Das Resultat? An einigen Schulen waren am Freitag mehr Leh­re­r*in­nen als Schü­le­r*in­nen anwesend. Einige Medien berichteten von Schulen, an denen weniger als ein Prozent der Schü­le­r*in­nen in der Schule erschien. Lehrer*innen, die vor nur ei­ne*r Schü­le­r*in standen, schickten dann diese teils auch einfach mit Aufgaben nach Hause.

Richtig kompliziert war es dann für die Lehrer*innen, die eigentlich Klassenarbeiten oder Klausuren schreiben wollten. Die meisten werden diese wohl ausfallen gelassen haben und sie verschieben. Das ist ausgerechnet am Ende des Halbjahres extrem ungünstig.

Für Leh­re­r*in­nen galt die Aussetzung der Schulpflicht selbstredend nicht, so dass sie alle komplett vorbereitet zum Unterricht kommen mussten – den sie dann meist nicht sinnvoll durchführen konnten. Anstatt mit einer spät und zögerlich herausgebrachten Aussetzung der Schulpflicht den Schultag allgemein für fast alle zu verunmöglichen, hätte die Senatorin ruhig abwarten können.

Wenn die Stadt wirklich im Schnee versunken wäre, wenn niemand der ja im Idealfall gar nicht so weit von der Schule wohnenden Kinder und Jugendlichen sich durch den Schnee hätte kämpfen können, hätte sie auch im Nachhinein noch verfügen können, dass eine Abwesenheit an dem Tag nicht gezählt wird. So war es einfach ein verlorener Tag.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Uta Schleiermacher

Uta Schleiermacher
Redakteurin für Bildung und Feminismus in der taz-Berlin-Redaktion
Themen #Bildungspolitik #Schule #Schneesturm #Berlin #Brandenburg
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eingeschneite Einkaufswagen vor einem Supermarkt in Hamburg
Vorbereitung auf den Schneesturm Brot war ausverkauft

Am Vortag der befürchteten Schneekatastrophe kauften viele Menschen die Regale leer. Der Staat empfiehlt Vorratskauf auch. Für Arme ist das schwierig.

Von Kaija Kutter
Räumtraktorchen auf der Lombardsbrücke
Schneechaos in Norddeutschland Der Winter als unerwartete Herausforderung

Ein Winter, wie es ihn so alle zehn bis 15 Jahre mal gibt, sorgt in Norddeutschland für Aufregung. Für manche ist er lebensgefährlich.

Von Lotta Drügemöller
Verschneite Landstraße in Brandenburg
Sturmtief „Elli“ Es ist trotzdem zu warm

In ganz Europa warnen Meteorologen vor extremem Schnee, Regen und Minusgraden. Es ist kalt – doch Klimaforscher wundert das nicht.

Von Nick Reimer
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Superreiche und Klimakrise Ein Leben ohne Privatjet ist machbar
2
US-Angriff auf Venezuela Eine Supermacht Europa ist keine Alternative zum US-Bündnis
3
Volksentscheid Berlin autofrei startet Die Wende der Wende
4
Streitgespräch über Brandmauern „Es gibt Schnittmengen zwischen Union und AfD“
5
Debatte um Genitalverstümmelung Von allen guten Feministinnen verlassen
6
Innenminister nach Strom-Blackout „Wir schlagen zurück“