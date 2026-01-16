K aum waren 60 Jahre seit der Niederwerfung Nazideutschlands vergangen, da begann im Auswärtigen Amt bereits die Aufarbeitung des eigenen Beitrags zu Holocaust und Vernichtungskrieg. 2005 wurde eine „Unabhängige Historikerkommission“ eingesetzt. Dem dann schon fünf Jahre später vorgelegten Bericht bescheinigte die Fachkritik den Nachweis einer „hohen personellen Kontinuität zum Dritten Reich“ im Amt.

Vielleicht war es dieses Tempo und die Verpflichtung zur Aufarbeitung der eigenen schmutzigen Geschichte, die den derzeitigen Außenminister Johann Wadephul anlässlich der Amtsübernahme im Mai vorigen Jahres sagen ließen: „Ich weiß, was mich hier erwartet. Ein absolut exzellentes, hoch motiviertes und unbedingt loyales Personal.“

Nun – da lag Joe Wadephul nicht ganz richtig. Denn ein Mitarbeiter seiner Behörde hat bereits im April 2025 Verse verfasst und zu Jahresbeginn in der Mitarbeiterzeitung des AA untergebracht (ob dieses etwas unappetitlich internAA betitelte Organ die von Wadephul ebenfalls angekündigte „grundnüchterne Prioritätensetzung“ wohl überleben wird?), denen man hoch motiviertes (im Sinne von tief verwurzeltes) Nachtreten bescheinigen kann: unbedingt unloyal gegenüber Wadephuls Vorgängerin Annalena Baerbock und formal absolut unexzellent. Aber, immerhin – die Aufarbeitung der Ära Baerbock gelang im AA deutlich schneller als die der Nazizeit: von wegen „Prioritätensetzung“!

Nun wird man, da im „Ken & Barbie“ betitelten Werk eines inzwischen als Vizekonsul in Rumänien identifizierten Mitarbeiters mit dem Pseudonym SIGGIG, auch Robert Habeck besungen wird („Heizung aus / Pullover an, selbst gestrickt, / von Mann zu Mann“), fragen müssen: Hat Habeck nicht auch schon mal nachgetreten? Damit etwa: „Dieses fetischhafte Wurstgefresse von Markus Söder ist ja keine Politik.“ Oder, in der Diktion von SIGGIG: „Wurst hinein / kommt nichts bei raus / politisch, Markus, / Ist dein Ofen aus“ – das war jetzt auch nicht nett! Und Söder ist noch in der Politik, Habeck nicht.

Schwierig, alles – aber auch banal. Die Historikerkommission hingegen hat damals Außenminister Joschka Fischer initiiert. Dem wurde auch noch mit Ei und Farbbeutel nachgetreten beziehungsweise -geworfen – von Mann zu Mann eben.