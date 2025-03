Russland und Belarus entschlüsseln „Es geht darum, die Vorgänge in diesen Ländern zu verstehen“

Dekoder möchte Russland und Belarus entschlüsseln und damit einer breiteren Öffentlichkeit im deutschsprachigen Raum zugänglich machen. In Russland und Belarus, wo Informationsströme häufig verworren sind und die Wahrheit oft schwer fassbar scheint, setzt dekoder alles daran, Klarheit zu schaffen. Dabei geht es darum, die komplexen politischen und sozialen Hintergründe zu erklären.

Friederike Meltendorf und Julian Hans, beide erfahrene Re­dak­teu­r:in­nen bei dekoder, sind zu Gast im Podcast „Freier Redner“ der taz Panter Stiftung. Der postsowjetische Raum ist ein Schwerpunkt der Stiftung. Diese Folge ist ein Kooperationsprojekt mit Dekoder im Rahmen von „Der Krieg und seine Opfer“.

2025 feiert dekoder sein zehnjähriges Bestehen – ein bedeutender Meilenstein, der jedoch in die Kriegszeit fällt. Das russische Justizministerium hat die Plattform als unerwünschte Organisation eingestuft und in Russland blockiert. „Unser Ziel ist es, wichtige belarussische, russische, aber auch ukrainische Texte auch in Deutschland zugänglich zu machen und die Hintergründe zu erklären. Das ist das Entschlüsseln. Es geht darum, die Vorgänge in diesen Ländern zu verstehen“, erklärt Hans.

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In diesem Gespräch, das Tigran Petrosyan moderiert, reflektieren sie über ihre Arbeit, die immer wieder von Herausforderungen geprägt ist – sei es durch die Gefahr der Zensur, fundierte und faire Berichterstattung zu liefern, oder die emotionalen Belastungen, die mit der ständigen Auseinandersetzung mit Repressionen, Kriegsverbrechen und Gewalt verbunden sind. Trotz all der Dunkelheit, die ihre Arbeit oft umgibt, werfen Meltendorf und Hans, auch einen Blick auf die positiven Erinnerungen, die sie in ihren Jahren in Russland gesammelt haben. Sie sprechen über die schönen Zeiten, die sie in Städten wie Novosibirsk, Moskau und St. Petersburg verbracht haben.

Texte aus der Dekoder-Sonderbeilage „Östlich der Erinnerung“, die am 24. Januar 2025 erschienen ist, könnten unter dem Osteuropa-Schwerpunkt der taz Panter Stiftung gelesen werden.