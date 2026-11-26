Die Prozedur ist strenger als die Sicherheitskontrolle an Flughäfen. „Die Taschen bitte ganz leer machen“, sagt Tristan Zielinski. „Handys und Notebooks kommen in den kleinen blauen Kasten und dürfen nicht mitgenommen werden, dann alle einzeln durch die Schleuse treten.“ Heute sind es neun frühere Anti-AKW-Aktivisten aus Lüneburg und Göttingen, die bisher nur vor dem Zwischenlager demonstriert haben, aber noch nie drin waren. Nach dem Scan und dem Abtasten treten alle durch eine elektronisch gesicherte Drehtür und dann steht die Gruppe auf dem Gelände des Atommüllzwischenlagers Gorleben.

Wer in den Sicherungsbereich will, muss den Besuchsantrag Wochen, besser: Monate, vorher stellen. Die Personendaten werden dann vom Lagerbetreiber, das ist die Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ), von der Polizei und vom Verfassungsschutz überprüft. Das dauert. Viele begnügen sich darum damit, im Infohäuschen der BGZ im Dorf Gorleben, dem widerständigen Ort im Wendland, mit seinen gut 600 Einwohnern, einfach ein paar Modelle, Schautafeln und Kurzfilme anzugucken.

Zielinski, dunkles Hemd, runde Brille, Kurzhaarschnitt, ist Politologe und Sprecher des BGZ-Standorts Gorleben. Er hat die kleine Besuchergruppe anderthalb Stunden zuvor im Infohäuschen empfangen, mit Basics zur Atommüllentsorgung, Kaffee und Keksen versorgt. Das Betriebsgelände liegt knapp zwei Kilometer vom Ort Gorleben entfernt. Auf einer in den Kiefernwald geschlagenen Lichtung.

Von einer Betonmauer, einem Zaun und einem Erdwall umgeben, erinnert es an eine Festung. Dicht nebeneinander stehen hier gleich mehrere Anlagen. Das Zwischenlager für schwach und mittel radioaktiven Atommüll, die Halle für die Castorbehälter – und dann noch eine weitere Nuklearfabrik, die Pilotkonditionierungsanlage (PKA).

„Kartoffelscheune“ mit dünnem Dach

Allein die wuchtige Castorhalle ist 182 Meter lang, 38 Meter breit und 20 Meter hoch. 420 Castorbehälter passen rein, 113 der Stellplätze sind belegt. Zwischen 1995 und 2011 wurden die tonnenschweren Behälter aus Gusseisen in insgesamt 13 Transporten gegen den Widerstand Zehntausender Menschen nach Gorleben ins Wendland geprügelt. Damit ist Gorleben nach Gundremmingen in Bayern und Ahaus in Nordrhein-Westfalen das drittgrößte deutsche Zwischenlager für hoch radioaktiven Atommüll.

Die Castorhalle sei eine Konstruktion aus den 1980er-Jahren, erzählt Zielinski, und basiere auf einer Stahlbeton-Skelettbauweise mit vorgehängten Wandplatten. Die Außenwände sind unten 50 Zentimeter dick und verjüngen sich nach oben auf 20 Zentimeter. Auch die Decke der Castorhalle ist bloß 20 Zentimeter dick. „Kartoffelscheune“ nennen viele im Wendland die Halle, weil sie mit ihren dünnen Wänden eher einer landwirtschaftlichen Lagerhalle als einem Bunker für hoch radioaktive Castorbehälter gleicht.

Das hat wohl auch die Betreibergesellschaft eingesehen und 2024 mit dem Bau einer Schutzmauer begonnen. Zielinski deutet auf die fast fertige Mauer rund um die Halle. Zehn, vielleicht zwölf Meter hoch, schätzt die Besuchergruppe. Über die Details schweigt Zielinski sich aus. Geheimsache. „Unser Szenario ist der A380“, sagt er nur. Das heißt, die Mauer soll dem Aufprall eines Airbus-Langstreckenflugzeugs Stand halten, der im Tiefflug von der Seite kommt.

Besuch besser Monate im Voraus beantragen: das Gelände des Atommüll-Zwischenlagers im Wald Foto: Philipp Schulze/dpa

Und was ist mit einem Flugzeugabsturz von oben? Was mit Drohnenangriffen? Warum wird nicht auch eine weitere und vor allem viel stärkere Decke über die Halle gezogen? Das will die Gruppe alles wissen. „Weil die Castorbehälter selbst die primäre Sicherheitsbarriere bilden und eine nachträgliche Dachverstärkung statisch wie lüftungstechnisch kaum umsetzbar ist“, sagt Zielinski. Und: „Wir erfüllen unsere Vorgaben.“

An der Spitze des Besuchertrupps

Es ist ein sonniger Tag, ein kalter Wind pfeift durch den Wald. An der Spitze der Besuchergruppe marschiert Zielinski von der Castorhalle weg und weiter über das Areal. Kleine Lager mit schwach und mittel radioaktiven Abfällen, die irgendwann in das Endlager Schacht Konrad bei Salzgitter gebracht werden sollen, lässt er rechts liegen. Forsch wendet er sich der Pilotkonditionierungsanlage zu, deren weißer Abluftkamin 60 Meter hoch in den grauen Novemberhimmel ragt.

 Jedes Jahr kostet der Unterhalt der nutzlosen Atomfabrik bis dahin weiter fünf bis sieben Millionen Euro

Noch eine Kontrolle, noch eine Drehtür, dann geht es durch ein Labyrinth von Gängen und Räumen ohne Tageslicht. In der Pilotkonditionierungsanlage, in den 1990er-Jahren für eine halbe Milliarde Euro gebaut, sollten Verfahren erprobt werden, um abgebrannte AKW-Brennelemente zu zerlegen und in endlagerfähige Behälter umzupacken, Pollux genannt. Später wurde die Anlage dann dafür ausgelegt, beschädigte Castorbehälter aus dem Zwischenlager zu öffnen, zu warten oder zu reparieren.

Das Herzstück sind die „heißen Zellen“, das sind abgeschirmte Räume, in denen hoch radioaktive Stoffe ferngesteuert bearbeitet werden könnten. Durch tonnenschwere Bleiglasfenster gucken die Besucher in die mit Technik vollgestopften Bereiche für das Zerlegen, Reparieren und Zusammensetzen der Brennelemente. Tatsächlich wurde hier aber nie mit radioaktivem Material hantiert. Aber möglich wäre es noch, die Anlage läuft in einer Art Stand-by-Modus. Stilllegung und Abriss sind jedoch längst beschlossen. Bis das passiert, dauert es noch. Jedes Jahr kostet der Unterhalt der nutzlosen Atomfabrik bis dahin weiter fünf bis sieben Millionen Euro.

Gorleben ist das älteste der insgesamt 16 Zwischenlager für hoch radioaktiven Atommüll. Seit 1995 in Betrieb, läuft die Genehmigung im Jahr 2034 aus. Die Betreibergesellschaft hat deshalb Ende Juni beim zuständigen Bundesamt einen Verlängerungsantrag um 20 Jahre bis Ende 2054 gestellt. „Das geht auf Anregungen aus der Region zurück“, erklärt Zielinski, noch ehe er die Gruppe verabschiedet.

Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Denn eigentlich wollen die Atomkraftgegner noch immer etwas anderes: eine ganz neue Genehmigung. Das wäre gleichbedeutend mit einem Neubau – und mit dem Ende der „Kartoffelscheune“.