Saraswati ist eine Kopfgeburt. Zum einen der sehr deutschen und weißen Professorin Sara Vera Thielmann (Stephanie Eidt), die sich als Inderin ausgibt und körperlich transformiert und als solche kurzerhand die Nicht-PoC in ihrem Seminar des Saales verweist. Sie kann das, mit allen Theorien und Argumenten der Identitätspolitik gewaschen, alles erklären: White guilt, ultimatives Ally-Sein durch Identitätsübernahme, Zurückweisung aller essenzialistischen Vorstellungen ethnischer Identität.

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Sie kommt damit eine ganze Weile lang mehr als gut durch, ein „Passing“ der etwas anderen Art. Als Race-, Gender- und Kolonialismustheoretikerin hat sie unter ihren Studierenden in Düsseldorf Guru-Status erlangt und wird nicht nur, aber ganz besonders von ihrer Studentin Nivedita (Amada Babaei Vieira), die sich als Influencerin den Namen „Identitti“ verpasst hat, verehrt. Nivedita hat einen indischen Vater und eine polnische Mutter, weshalb ihr eine gute Freundin den nicht ganz unrassistischen Kosenamen Coconut verpasst hat: außen braun, aber innen ganz weiß. Irgendwann fliegt die Sache dann auf, es gibt Skandal, Protest und Theoriediskussion.

 Als Race-, Gender- und Kolonialismustheoretikerin hat die Protagonistin unter ihren Studierenden Guru-Status erlangt

Saraswati ist aber auch eine Kopfgeburt, die sich Mithu Sanyal für ihr gleichnamiges Romandebüt ausgedacht hat. Sanyal wendet in ihrem 2021, also vor einer halben kulturkampfgeschichtlichen Ewigkeit, erschienenen Buch den Fall, die Anmaßung, die im von ihr konstruierten (und seiner Konstruiertheit nie entkommenden) Trans-Race-Fall, liegt, hin und her. Sie nähert sich in immer neuen Anläufen und von allen denkbaren Seiten, in der Summe menschenfreundlich und komisch, den Aporien der Identitätspolitik, mit von ihr erfundenen/geschriebenen Stimmen, aber auch in Tweets, die real existierende Personen (von Fatma Aydemir bis Patrick Bahners) für das Buch schrieben; dazu Motti, Zitate, Blog-Einträge und magisch-realistische Gespräche mit Kali, der Göttin.

Der Film „Identitti“. Regie: Randa Chahoud. Mit Amanda Babaei Vieira, Stephanie Eidt u.a. Deutschland 2026, 103 Min.

Regisseurin Randa Chahoud und Drehbuchautorin Friederike Jehn gehen die Sache in ihrer Verfilmung in einem deutlich anderen Ton an als Mithu Sanyal. Zwar sind die diskurs- und identitätspolitischen Grundpositionen weiter präsent, aber alles ist, von Anfang an, aus dem theoriefreudigen Diskursrealismus in eine spezielle Form des Märchenhaften transponiert, nämlich in Richtung Bollywoodfilm. Keine Spur mehr von Motti, Zitaten, Aydemir, Bahners. Stattdessen wird Kali, die Göttin aus dem Roman, stark aufgewertet, nämlich zur immer wieder auftretenden Begleiterin Niveditas. Und dann wird sie, Besetzungscoup, auch noch von Sabrina Setlur gespielt.

Übermalung des Buchs

Aber auch darüber hinaus wird der Düsseldorfer Alltagsrealismus von manchmal nur angedeutetem Song & Dance infiltriert, wenn nicht unterbrochen. So sind schon in der ersten Uniseminar-Szene die Studierenden von eigentümlichen Tanz-Moves befallen. Ein andermal geht es so richtig in eine nordrhein-westfälische Sandgruben-Wüste. Auch für diese Übermalung des Buchs hat sich Chahoud Star-Unterstützung, nämlich die in Theater und zuletzt auch im Film sehr erfolgreiche Choreografin Constanza Macras, geholt.

Es wäre stark übertrieben zu sagen, dass die Verbindung von Diskurs, Alltag, Märchen und Tanz reibungslos funktioniert. Eher wird das eine vom anderen immerzu irritiert, ist weder WTF noch konzeptig genug, um gerade diese Irritation zu Programm und Thema zu machen. Manches kommt darum sehr aus heiterem Himmel, eine Tanzeinlage des weißen Zahnarzt-Bruders von Saraswati (Niels Bormann) zum Beispiel.

Ein Glück, dass Amada Babaei Vieira ihre Rolle eher nüchtern unterspielt und die halbgare Sache so angenehm erdet, dass man sich wenigstens im Rhythmus des Films am Kopf zu kratzen beginnt.