J etzt sind sie weg, die Bäume auf der anderen Elbseite, für die die Hamburger Bürgerinitiative Elbwald retten so lange gekämpft hat. Vom Elbstrand aus, der ja wirklich ein Sandstrand ist, mit Gezeiten, Ebbe und Flut, sieht das Ufer da drüben jetzt merkwürdig kahl aus. Als wären die Pappeln, die sich dort aufreihten, nur eine Theaterkulisse gewesen, die man weggeschoben hat, damit alle sehen können, was da wirklich ist: Öltanks, ein vereinzelter weißer Turm auf einer weiten Brachfläche und dahinter der arbeitende Hafen mit seinen Kränen und Mauern.

Der Hafen hat die Bäume gefressen für die „Westerweiterung“, ein Riesenprojekt, über viele Jahre geplant, um den zuletzt schwächelnden Umschlag nach vorne zu bringen. Die Stadt Hamburg gibt eine Milliarde Euro, der Terminalbetreiber Eurogate 700 Millionen, Reedereien wie Hapag-Lloyd und CMG-CMA steigen mit ein.

Früher, so heißt es, sollen die Pappeln auf der anderen Seite samt dem Uferweg ein beliebtes Ausflugsziel gewesen sein. Die letzten Jahre waren sie nur noch ein Sichtschutz, der gnädig den alten Ölhafen dahinter verdeckte. So sehr, dass die Existenz dieser Brachfläche aus dem Bewusstsein derer verschwunden war, die den Elbstrand frequentieren – oder über ihm wohnen, wie die treibenden Kräfte der Bürgerinitiative.

Wer unten am Kapitänsweg wohnt, direkt am Fluss mit Garten über dem Strand, oder noch besser weiter oben am Elbhang, mit Panoramablick, wohnt in Hamburg privilegiert. Als die Initiative bis in den Oktober hinein Unterschriften sammelte bei den Spaziergängern, an Tischen, die vor den schönen Häusern aufgebaut waren, wandten sich also die Privilegierten an das Ausflugsvolk, mit Bitte um Unterstützung.

Aus der Baumreihe war ein Wald geworden

Das hatte schon eine gewisse Schieflage, aber wir sind ja in Hamburg! Aus der Baumreihe gegenüber war auf den Zetteln, die auslagen, wirklich ein ganzer Wald geworden, dabei war die Sache juristisch aussichtslos: Die Verwaltungsgerichte hatten die Ausbaupläne bereits durchgewunken. Die Genehmigung der EU steht noch aus, aber an die kann man sich als Bürgerinitiative nicht wenden.

Bei den gesammelten Unterschriften ging es nur noch darum, in der Bürgerschaft gehört zu werden, aufschiebende Wirkung konnte dieses letzte Aufbäumen nicht mehr haben. Und doch unterschrieben mehr als 10.000 Leute, denn die Aussicht aufs andere Ufer ist ja nicht nur die für die Anwohner da. Jeder, der den Strand besucht, kennt sie.

 Bestimmt werden wir uns an den kahlen Anblick gewöhnen, und wenn dann da drüben erst mal Kräne stehen, gibt’s ja auch wieder was zu schauen

Und nicht ganz ausgeschlossen ist, das die Initiative am Ende sogar recht hatte damit, dass diese Hafenerweiterung überflüssig ist. Zwar lange geplant, aber auf viel zu optimistischen Prognosen beruhend. Vielleicht geht es mit dem Hamburger Hafen in Zukunft gar nicht mehr bergauf, vielleicht stagniert er, oder baut sogar ab, und die Containerliegeplätze, die schon da sind, reichen.

Nun sind die Bäume sogar weg, bevor die Bürgerschaft sich mit ihnen beschäftigt. Die Initiative hat schon eine Trauerkundgebung vor dem Rathaus abgehalten, bei der sie trotzig verkündete, sie werde nicht aufgeben. Die Hafenerweiterung werde ja nicht kommen, weil sie nicht gebraucht werde, und dann könne dort drüben wieder Wald wachsen.

Beim Gang über den Elbstrand, Blick nach drüben, kommt kurz Wehmut auf. Bestimmt werden wir uns an den kahlen Anblick gewöhnen, und wenn dann da drüben erst mal Kräne stehen, gibt’s ja auch wieder was zu schauen. Keine romantische Kulisse, sondern die ungeschminkte Wahrheit der Containerbrücken, mit denen Hamburg gute Geschäfte macht. Oder eben auch nicht.