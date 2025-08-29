piwik no script img

taz zahl ich

Hafenerweiterung in HamburgRoden fürs Containerterminal

Das letzte Grün zwischen Eurogate-Terminal und Airbus-Gelände in Hamburg soll der Hafenerweiterung weichen. Eine Bürgerini will das nicht hinnehmen.

Der Elbwald von oben
Diesen Bäumen am Bubendey-Ufer soll es durch die Hafenerweiterung an den Kragen gehen. Auch der Petroleumhafen ist betroffen
Von Amelie Müller

Hamburg taz | Wer am Elbstrand in Hamburg-Övelgönne sitzt, schaut direkt drauf: ein grünes Band aus Bäumen zwischen Containerterminal und Airbus-Gelände, etwa ein Kilometer lang. Für die geplante Erweiterung des Waltershofer Hafens sollen die Bäume bald verschwinden und Platz machenfür zwei neue Schiffsliegeplätze des Terminalbetreibers Eurogate. Dafür soll auch der Petroleumhafen im Bereich dahinter zugeschüttet werden. Außerdem besagt der Plan, dass der Wendekreis für Containerschiffe an dieser Stelle vergrößert wird, von 480 Meter auf 600 Meter. Das 1,1 Milliarden schwere Projekt verkündeten die Wirtschaftsbehörde, die Hamburg Port Authority (HPA) und Eurogate im Juli.

„Die zwei neuen Liegeplätze sind aus unserer Sicht Quatsch“, sagt Franz Hermann, Sprecher der neugegründeten Volksinitiative „Elbwald retten“. Ein Dutzend Menschen aus Ottensen und Övelgönne haben sich zusammengetan, um die Pappeln am Bubendey-Ufer zu retten – von der Initiative als „Elbwald“ benannt. Ihre Kritik: Die neuen Schiffsliegeplätze für Eurogate brauche es nicht. Laut eigener Recherche bei der Handelskammer sei der Hafen nur zu 60 Prozent ausgelastet. Das Geld solle die Stadt besser in den raschen Neubau der Köhlbrand-Querung und in die Digitalisierung der Logistik investieren.

Verständnis zeigt die Initiative für die Drehkreiserweiterung, weil sie Wendemanöver großer Schiffe beschleunigt. „Für den Drehkreis müssten aber schätzungsweise nur 15 Prozent der Bäume weichen“, sagt Hermann. Nach eigener Zählung würden für die gesamte Hafenerweiterung rund 350 Bäume gefällt werden müssen. Um zumindest die Rodung des Gebiets für die Liegeplätze zu verhindern, will die Volksinitiative jetzt 10.000 Unterschriften sammeln. Die braucht sie, damit die Hamburgische Bürgerschaft sich das Anliegen anhört.

Verlust eines Biotops

Die Aussichten stehen aber schlecht, weil die Wirtschaftsbehörde keine Möglichkeit sieht, die Drehkreisvergrößerung ohne neue Liegeplätze zu bauen. Auf Nachfrage der taz sagt Pressesprecher Dominic Völz, dass die Drehkreiserweiterung und die neuen Liegeplätze inhaltlich und rechtlich nicht trennbar seien. „Die zusätzlich geplanten Liegeplatzkapazitäten sind nötig, damit die bestehenden Terminals Schritt für Schritt modernisiert werden können. Nur so lassen sich im bestehenden Terminalbetrieb Abläufe automatisieren und elektrifizieren“, sagt Völz. Zudem seien sie im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Laut aktueller Seeverkehrsprognose seien die zwei neuen Liegeplätze auch tatsächlich notwendig.

Bei der Umsetzung des Planfeststellungsbeschlusses würden Umwelt- und Naturschutz berücksichtigt. Das neue Gate sei auf dem Weg zur Klimaneutralität 2040 wichtig, weil es effizienter und moderner werde.

In zwei Wochen will „Elbwald retten“ anfangen, Unterschriften zu sammeln, am Elbstrand und bei Anwohnenden. „Ich denke schon, dass wir viele Unterschriften zusammenkriegen. Jeder Hamburger kann damit was anfangen“, findet Hermann. Sie hätten bewusst keine Initiative wegen Lärmbelästigung gegründet, sondern den Naturschutz und die Unwirtschaftlichkeit in den Fokus gerückt. Auch mit Naturschutzverbänden wie dem Nabu und dem BUND will die Initiative ins Gespräch kommen. Denn in dem Gebiet jagen geschützte Fledermausarten und verschieden Vogelarten brüten dort. Die Zuschüttung des Petroleumhafens und Rodung der Bäume würde die Versiegelung und den Verlust eines Biotops mitten im Hafen bedeuten.

Die Zeit drängt

Einige Mitglieder von „Elbwald retten“ kämpfen nicht das erste Mal für den Erhalt der Baumreihe am Bubendey-Ufer. So war Reinhard Moratz, Mitbegründer von „Elbwald retten“, vor einigen Jahren schon an einer Klage mit über 50 anderen Anwohnern beteiligt. Denn die Pläne für die Hafenerweiterung gibt es schon seit den 1990er Jahren. Vor dem Oberverwaltungsgericht wollten die Anwohnenden den Bau des neuen Gates verhindern. Die Begründung war damals die drohende Lärm- und Geruchsbelästigung. Diese Klage verloren sie 2021. Seitdem hat die HPA das Baurecht.

Die Zeit zur Rettung des „Elbwalds“ drängt. Das habe auch die Initiative auf dem Zettel. Schon im Oktober könnten die ersten Rodungsarbeiten beginnen, gibt Hermann zu bedenken. Er hofft darauf, das mit der Initiative verhindern zu können. Wann die ersten Bäume gefällt werden, „steht derzeit noch nicht fest“, sagt die Wirtschaftsbehörde.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Volksinitiative #Hamburger Hafen #Bäume #Hafen #Umweltschutz
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
"Berlin werbefrei!" als Graffiti an einer Hauswand

Volksbegehren „Berlin werbefrei“

Hier könnte Ihre Werbung bald nicht mehr hängen

Lange vergessen, nun voller Hoffnung: „Berlin werbefrei“ rechnet sich gute Chancen aus. Auch Grüne und Linke signalisieren diesmal Unterstützung.
Von Claudius Prößer
Illustration von einem Wald

Hamburg-Wilhelmsburg

Wohnungsbaupläne bedrohen „Wilden Wald“

Auf der Hamburger Elbinsel kämpft eine Bürgerinitiative um den Erhalt des „Wilden Waldes“. Er wächst dort seit der Sturmflut von 1962.
Von Daniel Wiese
Zwei menschen baden in der Elbe, im Hintergrund sind Containerterminals des Hamburger Hafens zu sehen

Schwieriges Schwimmen in der Stadt

Baden im Fluss

In Hamburg darf in der Elbe geschwommen werden, in Berlin ist das Baden in der Spree verboten. Ein Flussbad nach Pariser Vorbild ist in weiter Ferne.
Von Amira Klute und Uwe Rada
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Solidarität mit Palästina

Das Ringen um Palästina als globaler Kampf

2

Habeck gibt Bundestagsmandat ab

Her mit der neuen Idee

3

Waffengewalt in den USA

Krieg im Klassenraum

4

Anschlag auf Nord-Stream-Gasleitungen

Viele Fragen in der Pipeline

5

Kabinett für neues Wehrdienstgesetz

Freiwillige vor!

6

Bericht der EU-Komission

Wenig Weitsicht in der deutschen Bildungspolitik